兩岸企業家峰會登場　王滬寧：盼台企堅定扎根大陸信心

▲大陸全國政協主席王滬寧。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／南京報導

2025兩岸企業家峰會年會今（16）日登場，大陸全國政協主席王滬寧於開幕式上致詞表示，大陸將繼續為台胞台企提供更多發展機遇、良好營商環境，希望台胞台企堅定扎根大陸長期發展的信念信心。他也強調，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，才能為台胞台企營造良好發展環境。

2025兩岸企業家峰會16至17日在江蘇南京舉行，主題為「聚焦轉型創新，深化多鏈合作」。出席今日開幕式的陸方官員除了王滬寧，還有大陸國台辦主任宋濤、江蘇省委書記信長星、江蘇省長劉小濤、海協會會長張志軍；台方出席嘉賓有峰會台方理事長劉兆玄、副理事長毛治國、常務理事詹起賢等。

王滬寧致詞表示，兩岸同胞都是中國人，兩岸經濟同屬中華民族經濟，民族興、國家強，兩岸同胞會更好，要把握兩岸關係發展的正確方向，深化交流合作，促進共同發展，增進親情福祉。

王滬寧提到，近5年來，大陸經濟實現5.5％的平均增速，對世界經濟增長的貢獻率保持在30％左右，成為世界經濟增長的主要動力源和重要引擎，充分彰顯大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大。

▲王滬寧出席2025兩岸企業家峰會開幕式。（圖／記者陳冠宇攝）

「我們將繼續秉持兩岸一家親理念，為台胞台企提供更多發展機遇、良好營商環境，寬廣創新舞台，助力台胞台企融入新發展格局，實現高質量發展」，王滬寧喊話稱，希望廣大台胞台企堅定扎根大陸長期發展的信念信心。

王滬寧強調，大陸和台灣同屬一個中國，兩岸同胞是一家人，守護好、建設好、發展好中華民族共同家園，是每一個中國人的責任和生存發展尊嚴的保障。他說，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，才能有力維護台海和平穩定，才能為台胞台企營造良好發展環境。

王滬寧說，「任何分裂祖國的勢力和行徑，任何破壞中國統一進程的外來干涉，必將遭到中國人民堅決反對。我們有堅強的意志、堅強的決心、強大的能力捍衛國家主權和領土完整，實現祖國完全統一。」

王滬寧指出，兩岸同胞要築牢中華民族共同體意識，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，堅定站在歷史正確一邊，站在中華民族整體利益和長遠發展一邊，同心協力，團結奮鬥，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興。

▲▼於開幕式開始之前，王滬寧會見劉兆玄一行（上圖）；2025兩岸企業家峰會開幕（下圖）。（圖／記者陳冠宇攝）