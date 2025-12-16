　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸企業家峰會登場　王滬寧：盼台企堅定扎根大陸信心

▲▼2025兩岸企業家峰會，開幕式。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸全國政協主席王滬寧。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／南京報導

2025兩岸企業家峰會年會今（16）日登場，大陸全國政協主席王滬寧於開幕式上致詞表示，大陸將繼續為台胞台企提供更多發展機遇、良好營商環境，希望台胞台企堅定扎根大陸長期發展的信念信心。他也強調，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，才能為台胞台企營造良好發展環境。

2025兩岸企業家峰會16至17日在江蘇南京舉行，主題為「聚焦轉型創新，深化多鏈合作」。出席今日開幕式的陸方官員除了王滬寧，還有大陸國台辦主任宋濤、江蘇省委書記信長星、江蘇省長劉小濤、海協會會長張志軍；台方出席嘉賓有峰會台方理事長劉兆玄、副理事長毛治國、常務理事詹起賢等。

王滬寧致詞表示，兩岸同胞都是中國人，兩岸經濟同屬中華民族經濟，民族興、國家強，兩岸同胞會更好，要把握兩岸關係發展的正確方向，深化交流合作，促進共同發展，增進親情福祉。

王滬寧提到，近5年來，大陸經濟實現5.5％的平均增速，對世界經濟增長的貢獻率保持在30％左右，成為世界經濟增長的主要動力源和重要引擎，充分彰顯大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大。

▲▼2025兩岸企業家峰會，開幕式。（圖／記者陳冠宇攝）

▲王滬寧出席2025兩岸企業家峰會開幕式。（圖／記者陳冠宇攝）

「我們將繼續秉持兩岸一家親理念，為台胞台企提供更多發展機遇、良好營商環境，寬廣創新舞台，助力台胞台企融入新發展格局，實現高質量發展」，王滬寧喊話稱，希望廣大台胞台企堅定扎根大陸長期發展的信念信心。

王滬寧強調，大陸和台灣同屬一個中國，兩岸同胞是一家人，守護好、建設好、發展好中華民族共同家園，是每一個中國人的責任和生存發展尊嚴的保障。他說，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，才能有力維護台海和平穩定，才能為台胞台企營造良好發展環境。

王滬寧說，「任何分裂祖國的勢力和行徑，任何破壞中國統一進程的外來干涉，必將遭到中國人民堅決反對。我們有堅強的意志、堅強的決心、強大的能力捍衛國家主權和領土完整，實現祖國完全統一。」

王滬寧指出，兩岸同胞要築牢中華民族共同體意識，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，堅定站在歷史正確一邊，站在中華民族整體利益和長遠發展一邊，同心協力，團結奮鬥，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興。

▲▼2025兩岸企業家峰會，會見。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼於開幕式開始之前，王滬寧會見劉兆玄一行（上圖）；2025兩岸企業家峰會開幕（下圖）。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼2025兩岸企業家峰會。（圖／記者陳冠宇攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
首度！俄軍潛艦遭攻擊　水面炸出巨大水柱
目睹23歲女友夾死！男友哭崩跺腳求助
快訊／張宏年驚傳家中過世
川普關稅台灣多豁免　經長喊「沒有什麼漏洞」
說完「台灣就是國家」遭廠商退工作！被網暴N天…夢多：失去滿多
快訊／日本外海又震！規模5.2　北海道明顯搖晃
掃地機器人始祖宣布破產！創辦人：三輸悲劇

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港府痛批外媒：為黎智英洗白　對年輕人進行洗腦

又輸了！中國桌球男單WTT「痛失5連霸」　林詩棟不敵張本智和

中國房地產市場低迷　官員仍稱長遠看潛力大

兩岸企業家峰會登場　王滬寧：盼台企堅定扎根大陸信心

兩岸觀光逆差將達1520億元？陸委會：諸多曲解、誤導認知

全球產業鏈重組　劉兆玄：台商仍將大陸視為重要生產基地和市場

瑪莎拉蒂中國銷量狂跌9成！純電車款151萬元出清

GD首爾演唱會爆「抓黃牛大戰」！多名中國人遭壓地剪票送韓國人

12／18海南正式封關　形成經貿自由「境內關外」區

黎智英三罪成立！王丹稱「香港已死」：下一個就是台灣

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

張柏芝「支持爸媽離婚」：早就該　為孩子維持婚姻？劉嘉玲「活受罪」

彰化最衰庇護島又挨撞！半年內12次　剛畫導引線就破功

全台急凍天黑再降溫！未來一周還有2波冷空氣再變天

黎智英國安法裁決！　勾結外國勢力及發佈煽動刊物罪成立

基隆死亡車禍

港府痛批外媒：為黎智英洗白　對年輕人進行洗腦

又輸了！中國桌球男單WTT「痛失5連霸」　林詩棟不敵張本智和

中國房地產市場低迷　官員仍稱長遠看潛力大

兩岸企業家峰會登場　王滬寧：盼台企堅定扎根大陸信心

兩岸觀光逆差將達1520億元？陸委會：諸多曲解、誤導認知

全球產業鏈重組　劉兆玄：台商仍將大陸視為重要生產基地和市場

瑪莎拉蒂中國銷量狂跌9成！純電車款151萬元出清

GD首爾演唱會爆「抓黃牛大戰」！多名中國人遭壓地剪票送韓國人

12／18海南正式封關　形成經貿自由「境內關外」區

黎智英三罪成立！王丹稱「香港已死」：下一個就是台灣

Yahoo前高管弒母案延燒　OpenAI拒提供完整ChatGPT對話紀錄

〈我問天〉被封台語國歌！翁立友公開練歌秘辛　見偶像臉紅心跳加快

300攤市集+踩街遊行+跨年晚會　萬丹紅豆牛奶節開跑

胡瓜前進花蓮會鐵粉　一見面吃香腸先沮喪後開心

社宅政策卡關　牛煦庭促TOD改革：別再只當財政平衡工具

高虹安助理費案二審大逆轉改判刑6個月　民進黨：尊重司法

邊牧跟金毛打起來！他「勸架」遭咬　飼主「沒時刻注意」判拘役

台灣人「三層加密」5星勸退！外國店家秒道謝　10萬人朝聖笑翻

幕後／竹市選戰國民黨擬續挺高虹安拚連任　藍白合作模式曝

港府痛批外媒：為黎智英洗白　對年輕人進行洗腦

Lady Gaga舞者摔下台　 她中斷演出「衝上前關心」

大陸熱門新聞

中國人慘了！GD首爾演唱會爆「鎮壓黃牛」

女子將違禁品藏胸罩內被揪出 哭訴：爸媽知道會打死我

大陸產業「內卷化」　南京台商分享競爭力秘訣

陸學者：統一後5到10年讓台北達二線城市水準

王丹稱香港已死：下一個就是台灣

飛天茅台酒1天漲價4次　專家：進入快速出清期

瑪莎拉蒂中國銷量狂跌　純電款151萬元出清

百鈔國父像在這裡拍的！　台遊客到訪廣州大元帥府必打卡

又輸了！中國桌球男單WTT「痛失5連霸」

六安居民挖到「戰漢青銅劍」

陸「奧客」入住電競酒店2年！工作人員開門傻眼 垃圾堆1公尺高

陸山友無防護接連手攀峭壁驚險畫面曝 腳踩空隙不到一雙鞋寬

12／18海南正式封關 形成經貿自由「境內關外」區

陸首批L3級智駕車型獲批 南北各一間車企入選...可在北京重慶啟用

更多熱門

相關新聞

全球產業鏈重組　劉兆玄：台商仍將大陸視為重要生產基地和市場

全球產業鏈重組　劉兆玄：台商仍將大陸視為重要生產基地和市場

2025兩岸企業家峰會年會今（16）日登場，前行政院長、峰會台方理事長劉兆玄於開幕式上致詞表示，國際經濟情勢和地緣政治發生劇變，全球產業鏈被迫重組，大陸台商面臨嚴酷的挑戰，不過，台商仍將大陸視為重要的生產基地和市場。

大陸產業「內卷化」　南京台商分享競爭力秘訣

大陸產業「內卷化」　南京台商分享競爭力秘訣

接替練月琴　仲紅岩任江蘇台辦主任後首次低調亮相

接替練月琴　仲紅岩任江蘇台辦主任後首次低調亮相

兩岸企業家峰會下週登場　加入兩場AI交流活動

兩岸企業家峰會下週登場　加入兩場AI交流活動

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

關鍵字：

兩岸企業家峰會劉兆玄王滬寧

讀者迴響

熱門新聞

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

全台有雨！　連下2天時間曝

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

2026馬年！　5生肖換工作發大財

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

老公在台積電女醫師無奈扛家　網戳破盲點

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面