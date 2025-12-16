快訊／鉛中毒腦部受損　台中市前議長張宏年驚傳過世

▲台中市前議長張宏年(前排右一)驚傳過世。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市前議長張宏年驚傳今天清晨在家中過世，其子、現任市議員張彥彤發現時，張宏年已經無生命跡象，明顯死亡。對此，家屬忍痛低調證實，但不願多談。

台中市前議長張宏年生前與兒子一家4口因服用了「盛唐中醫診所」開立的藥物後出現鉛中毒症狀，張彥彤曾經召開記者會難過地表示，父親是鉛中毒指數最高的，腦部受損超過40%，表達能力出問題、四肢無力、骨質疏鬆嚴重。而近年來，也已鮮少在公開場合見到張宏年身影。