3地瘋狂廝磨...小王「慾望不斷累積」喊：想佔有妳！瞎扯一起看星星　臉超腫

▲小王瞎扯只有與人妻看星星，沒有發生姦情，但被對話內容狂打臉。（圖／示意圖／達志影像）

記者戴若涵／新竹報導

新竹一名人妻小乃（化名）與劉姓小王驅車到新竹、彰化、南投等地的摩鐵、溫泉會館激戰。小乃丈夫察覺老婆舉止有異，這才得知姦情怒告！一審法院以證據不足為由，判劉姓小王無罪，但全案到了二審，高院發現，小乃與劉男曾傳親密訊息，改依相姦罪判劉男有期徒刑3月，得易科罰9萬元，可上訴。

判決指出，劉男與小乃是同事關係，卻在明知小乃已有家室的情況下，分別在2017年10月9日、12月30日與小乃到新竹、彰化的摩鐵開房間激戰，隔年2018年1月26日還相偕前往南投一間溫泉會館廝磨。整起事件被小乃老公發現後，鬧上法庭。

新竹地方法院認為，劉男堅決否認有與小乃發生關係，也強調不知道對方已婚，除了小乃的單一指述外，並沒有其他補強證據可以說明2人確實發生性行為，決定判劉男無罪，但案經上訴高院，結局大逆轉！

劉男到了二審才坦承知道小乃已婚，有與她前往3地遊玩，但否認有性行為，辯稱「我對小乃有好感，2017年10月9日有開車載她去清大看星星、聊天，然後就送她回家，不記得是幾點，沒有去旅館；2017年12月30日那天晚上我和她逛完夜市就分開了，我自己在摩鐵住宿；2018年1月26日那天我們有去溫泉旅館，是泡大眾池的溫泉」。

但法院檢視2人對話發現，劉男在2人初次出遊前一天曾傳訊息給小乃，「這幾天下來，發覺自己對妳的思念、慾望都不斷在累積」、「會有衝動想跟妳發生關係」、「覺得不知道哪天會意亂情迷」、「我想佔有妳」，小乃也回「我想妳抱著我睡覺，可以嗎？」。

小乃與劉男各自回家後又傳訊，「作夢都沒想到能夠擁有這樣的記憶！」、「我想知道你怎麼想的？」、「妳指的是妳這個人，還是這件事？」、「都有」。法官認為，這段對話足以得知2人一起在外過夜當晚「的確發生了極不尋常的事」。

高等法院勘驗各項事證後，撤銷原判決，改依強姦罪判劉男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。全案仍可上訴。

越想越不對勁！

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