柬埔寨設機房分工騙39人8432萬　檢察官溯源偵破獲高檢署頒獎

▲臺灣高等檢察署檢察長張斗輝（左起）頒獎予檢察官蘇厚仁。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投地檢署檢察官蘇厚仁因偵辦詐欺面交車手案件、持續溯源，查獲在柬埔寨設立機房、被害人共39人、受騙金額高達8432萬元的詐欺集團，起訴主謀在內的10人、扣押其價值高達3423萬元財產，獲台灣高等檢察署頒發「114年新世代打擊詐欺犯罪有功人員」獎項。

蘇厚仁於10日獲臺灣高等檢察署檢察長張斗輝親自頒獎表揚，臺灣高等檢察署臺中檢察分署檢察長林錦村當天稍早親赴南投地檢署，除致贈水果慰勞該署同仁，也感謝該署全體競競業業的付出，各項工作皆有良好表現，也特地於蘇厚仁臨行領獎前當面道賀，充分肯定他於打擊詐欺犯罪之傑出表現。

▲中高分檢檢察長林錦村赴南投地檢署致贈水果，由蘇厚仁〈左2〉 代表受贈。

南投地檢署指出，蘇厚仁偵辦該起詐欺面交車手案件時，進而溯源查獲境外機房話務手，再針對話務手扣案行動電話進行數位鑑識，並漸次突破其心防，查獲詐欺集團主謀在柬埔寨設立機房，並招募鍵盤手親赴柬埔寨，負責將「大陸盤口」詐欺之被害人資訊提供予話務手，進而聯繫車手、收水手，以將取得之詐欺贓款層轉至「大陸盤口」之電子錢包。

該案共計羈押5人、起訴10人，另向法院聲請扣押裁定，扣得主謀、鍵盤手以及第三人之金融帳戶、保單、不動產、車輛3輛，總值逾3000萬元，以保全追徵不法所得及洗錢財物，也徹底落實溯源追查主謀及共犯、查扣追繳犯罪所得的打詐政策與作為。

地檢署強調，仍將持續推動包含「詐欺預警中心」在內之各項詐欺防制及打擊作為，結合金融、地政及警察機關之跨機關合作模式，積極發揮統合力量，強力守護民眾之身家財產安全。