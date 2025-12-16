又輸了！中國桌球男單WTT「痛失5連霸」　林詩棟不敵張本智和

▲林詩棟不敵張本智和。（圖／WTT）

記者廖翊慈／綜合報導

WTT（世界桌球職業大聯盟）香港總決賽男單四強賽14日開打，中國隊卻接連失利。衛冕冠軍王楚欽因傷退賽，19歲小將林詩棟則在七局激戰後，不敵日本選手張本智和，無緣決賽，也中斷了中國隊自2021年以來，對該賽事男單冠軍的4連勝紀錄。

▲林詩棟目前世排第二。（圖／WTT，上同）

綜合陸媒報導，林詩棟在準決賽開局狀態不俗，首局以10比7領先卻遭逆轉，最終以3比4落敗，局分為10比12、11比7、8比11、11比9、9比11、13比11、8比11。這場比賽後，他對張本智和的生涯戰績降至1勝6負，外戰能力仍待提升。

王楚欽則因腕部筋膜受傷，加上肩膝舊傷復發，於賽前宣布退賽，使瑞典選手莫雷加德不戰而勝直接晉級決賽。本屆男單冠軍將由張本智和與莫雷加德爭奪，國乒在該項目上的“四連冠”正式告終（樊振東2021年、王楚欽2022年至2024年）。

▲王楚欽因傷退賽。（圖／WTT）

比賽結果也引發外界對國乒梯隊銜接與健康管理的討論。多名網友指出，主力選手賽程密集、兼項過多，導致傷病風險累積；雙打搭配頻繁調整，也削弱了團隊默契。

目前，樊振東長期徵戰德甲聯賽、馬龍逐步淡出國際賽場，使國乒男隊在單打層面愈加依賴王楚欽。林詩棟等新生代選手雖具潛力，但尚未完全扛起主力責任，對主要外敵的勝率仍不穩定，國乒男隊正面臨近年少見的調整期。