影／到租屋處找老婆！丈夫一開門「惡臭狂撲」嚇壞：她手腳被綁「腫成腐屍」了…

▲丈夫打開老婆租屋處，發現對方手腳被綁「腫成腐屍」，地板還留有血跡。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸近日發生一起懸疑命案，一名丈夫表示，自己已經好幾天聯繫不上在外租屋的妻子，於是特地從外地趕來，沒想到一開門就聞到濃烈惡臭味，地板也留有血跡，他才發現對方手腳被綑綁，身軀早已腫脹成腐屍，嚇得趕緊報警。

▼妻子租屋處凌亂，血跡四散各處。（圖／翻攝自微博，下同）

綜合陸媒報導，廣東省番禺區6日早上7點多傳出某間租屋處發生命案，街坊鄰居說，當他們一走出屋外，就看見大批警察聚集在這，還有殯儀館的車輛停在一旁。有居民表示，遇害的是一名30歲出頭的女子，生前只有自己一人住在巷子最裡面的那間，最先發現她身亡的是其丈夫。

當地村委一名工作人員指出，死者確實是一名女子，來自重慶，剛搬來不久，大家也不認識她，只知道她是一個人租房子，隔壁鄰居告訴他，6日凌晨時，就曾聽到屋外傳來一名男子打電話的聲音，疑似是女子的丈夫，說好幾天聯繫不上自己妻子，於是特意從外地趕來，結果一開門才驚覺出了大事。

報導提到，員警到場後發現女子手腳被綁，身體早已腫脹腐爛，屋內還散發出的陣陣臭味，即便站在門外都還是可以聞到。據悉，女子屋內的物品隨意擺放，床下地面還留有血跡，不過死因還有待釐清。當地記者曾多次聯繫該房屋的房東，但電話卻一直無法接通，當地公安目前已經介入調查。

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