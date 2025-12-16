全球產業鏈重組　劉兆玄：台商仍將大陸視為重要生產基地和市場

▲劉兆玄出席兩岸企業家峰會開幕式。（圖／記者陳冠宇攝）

2025兩岸企業家峰會年會今（16）日登場，前行政院長、峰會台方理事長劉兆玄於開幕式上致詞表示，國際經濟情勢和地緣政治發生劇變，全球產業鏈被迫重組，大陸台商面臨嚴酷的挑戰，不過，台商仍將大陸視為重要的生產基地和市場。

兩岸企業家峰會16至17日在江蘇南京舉行，出席開幕式的陸方官員除了大陸全國政協主席王滬寧，還有大陸國台辦主任宋濤、江蘇省委書記信長星、海協會會長張志軍；台方出席嘉賓有峰會台方理事長劉兆玄、副理事長毛治國、常務理事詹起賢等。

劉兆玄致辭表示，兩岸經貿往來對雙方都極為重要。大陸是台灣第一大貿易夥伴，台灣是大陸第五大貿易夥伴。近年來大陸產業結構快速提升，兩岸貿易也邁向高科技，機電、高新技術產品和零部件占比已超過三分之二，反映兩岸產業高度互補融合。過去四十多年來，台商在全球產業鏈扮演重要的角色，同時也在大陸布局運籌，成功協助大陸發展加工出口產業，證明雙方合作的互利雙贏。

他指出，近三、四年來，國際經濟情勢和地緣政治發生劇變，國際貿易投資受到嚴重干擾，全球產業鏈被迫重組，大陸台商面臨嚴酷的挑戰，導致兩岸貿易和投資比重大幅下跌。然而，台商對大陸投資貿易和產業分工的基本格局並未改變，台商仍將大陸視為重要的生產基地和市場。

劉兆玄指出，台灣產業已累積很多跨國產業鏈合作的成功經驗，大陸正致力促進產業鏈的現代化和自主化，兩岸未來可進行合作的領域還很廣闊，例如人工智慧、智慧製造、工業互聯網、環保節能、生物醫藥等，今後皆可擴大推動。

在推動AI產業合作方面，他提到，台灣資訊業者在人工智慧相關的數據中心和基礎零部件，以及平台、雲端和整合加值服務方面，已累積相當能量。大陸則享有市場規模、海量數據和場景應用優勢。雙方可進行產業鏈深度合作，服務廣大內需市場，攜手進軍國際市場。

談及綠色轉型合作，劉兆玄表示，台灣在經濟發展和防治汙染的過程中培育了很多從事綠色生產和服務的企業，可參與大陸新能源、環保材料及技術，以及綠色農業產業鏈的合作。

對於高端智慧製造及加速傳統產業升級，他認為，由於人工智慧、工業互聯網和機器人技術的蓬勃發展，未來勢必會促成「智慧製造設備」的快速升級和與人工智慧的深度結合。兩岸上中下游業者聯合構建完整的智慧製造產業生態體系，進行技術創新應用和產業鏈供應鏈合作，前景相當廣闊，值得雙方努力推動。

在產業鏈合作方面，劉兆玄指出，台企在資通訊產品、系統整合和技術服務等方面具備良好的競爭力，並擅長與國際品牌大廠進行供應鏈合作，然而近年來大陸新興產業鏈快速崛起，台商應適度調整策略，加強與大陸產業鏈的融合。建議可由大陸龍頭企業牽頭，帶領兩岸中小企業進行供應鏈合作。

