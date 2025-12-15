iPhone鬧鐘「自動靜音」害慘一票人　內行勸：這功能快關掉

▲不少果粉都有鬧鐘「自動靜音」的慘痛經驗。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

美國網紅喬迪（Brett Chody）明明已經在iPhone設定鬧鐘，時間到時響鈴竟然「自動靜音」，導致她睡過頭並錯過班機。她分享到社群媒體上，竟發現許多人也曾有過這種慘痛經驗。對此，外媒也提出解決方案。

喬迪發布影片表示，「我今天早上錯過了飛往芝加哥的班機，因為我在iPhone鬧鐘App設定的鬧鐘雖然響了，卻完全沒有聲音。」她早上6點半醒來時，班機早已起飛，手機螢幕顯示鬧鐘正在響，卻是完全靜音狀態，而且已經持續2小時。

事實上，喬迪並非個案，她很快接獲上百名粉絲回應表示遇過相同狀況，有人因此錯過考試、值班，甚至是新工作的第一天，網友們紛紛留言，「我就知道我沒有瘋」、「我的手機也會這樣，太瘋狂了」。

根據蘋果官方討論區分析，問題元凶是Face ID設定中的「螢幕注視感知」（Attention Aware Features），該功能啟動後，若偵測到使用者「正在看螢幕」，就會自動降低手機音量。

一名果粉推測，「在我移動手機或Face ID被辨識到時，這個功能會讓鬧鐘變成靜音模式。關閉這個功能後，鬧鐘就恢復正常了。」