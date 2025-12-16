高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄今日發生嚴重火警，位於華東路上的知名塑膠工廠「禹青企業」加熱爐爆炸引燃油料，熊熊烈火竄出，廠房瞬間陷入火海。高雄市長陳其邁下午趕往現場關心搶救狀況表示，目前經消防局灌救，火勢已控制在廠區，呼籲下風處民眾在家緊閉門窗、盡量減少外出。

▲高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天「白天變黑夜」。（圖／記者吳世龍攝）

環保局今日11時29分透過AI雲端監控系統發現大發工業區有黑煙竄出，立即派員前往稽查，經查是禹青公司在塑膠製品製造程序中，製程區加熱爐爆炸，附近有酒精、柴油等易燃物引發火警，造成明顯粒狀物排放。該行為違反《空氣污染防制法》第32條規定，環保局將依法裁處10萬至500萬元罰鍰。

陳其邁下午也趕往現場了解救災情形，他表示，該工廠回收區發生不明原因爆炸，波及原料及成品，造成整個工廠燃燒，消防員已經全力搶救，目前火勢控制在廠區，但因囤積量多，火勢還在控制當中。他也呼籲下風處民眾，盡量在家緊閉門窗，減少外出。

環保局表示，火警後空污小組立即到場監測空品，火焰離子偵測器(FID) 檢測總碳氫化合物(THCs)為7.0 ppm、總懸浮微粒(TSP) 為0.108mg/m3，除TSP略高外，其餘數據無異常。當前風向為偏西北風，污染物向東南方向傳遞，預估受影響區域包括高雄市大寮區及屏東縣新園鄉。

高雄市消防局長王志平補充，今天上午11:30消防局接獲火警，到場後現場已經全面燃燒，疑似聚苯乙烯發泡隔熱板的加溫爐爆炸，目前已派出54車128名警義消到場灌救，第一時間已將廠內47人疏散完畢無人員傷亡。不過因為現場堆置大量聚苯乙烯發泡隔熱板，還需要一些時間才能將火勢撲滅。