　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄今日發生嚴重火警，位於華東路上的知名塑膠工廠「禹青企業」加熱爐爆炸引燃油料，熊熊烈火竄出，廠房瞬間陷入火海。高雄市長陳其邁下午趕往現場關心搶救狀況表示，目前經消防局灌救，火勢已控制在廠區，呼籲下風處民眾在家緊閉門窗、盡量減少外出。

▲▼ 高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！陳其邁奔現場　濃煙竄天「白天變黑夜」。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天「白天變黑夜」。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！陳其邁奔現場　濃煙竄天「白天變黑夜」。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄塑膠廠大火濃煙竄天「白天變黑夜」。（圖／記者吳世龍攝）

環保局今日11時29分透過AI雲端監控系統發現大發工業區有黑煙竄出，立即派員前往稽查，經查是禹青公司在塑膠製品製造程序中，製程區加熱爐爆炸，附近有酒精、柴油等易燃物引發火警，造成明顯粒狀物排放。該行為違反《空氣污染防制法》第32條規定，環保局將依法裁處10萬至500萬元罰鍰。

▲▼ 高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！陳其邁奔現場　濃煙竄天「白天變黑夜」。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！陳其邁奔現場關心救災情形。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！陳其邁奔現場　濃煙竄天「白天變黑夜」。（圖／記者吳世龍攝）

陳其邁下午也趕往現場了解救災情形，他表示，該工廠回收區發生不明原因爆炸，波及原料及成品，造成整個工廠燃燒，消防員已經全力搶救，目前火勢控制在廠區，但因囤積量多，火勢還在控制當中。他也呼籲下風處民眾，盡量在家緊閉門窗，減少外出。

環保局表示，火警後空污小組立即到場監測空品，火焰離子偵測器(FID) 檢測總碳氫化合物(THCs)為7.0 ppm、總懸浮微粒(TSP) 為0.108mg/m3，除TSP略高外，其餘數據無異常。當前風向為偏西北風，污染物向東南方向傳遞，預估受影響區域包括高雄市大寮區及屏東縣新園鄉。

高雄市消防局長王志平補充，今天上午11:30消防局接獲火警，到場後現場已經全面燃燒，疑似聚苯乙烯發泡隔熱板的加溫爐爆炸，目前已派出54車128名警義消到場灌救，第一時間已將廠內47人疏散完畢無人員傷亡。不過因為現場堆置大量聚苯乙烯發泡隔熱板，還需要一些時間才能將火勢撲滅。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
經典賽中華隊唯一在台公開賽事　票價、啦啦隊36人出爐
快訊／魔鷹續留！合約總值曝
快訊／基隆-石垣島渡輪　7項完整票價公布
翁曉玲喊砍總統薪水　總統府：尸位素餐立委！總預算已躺4個月
獨／孤兒護理師車禍亡！育幼院長聞道歉：原諒你…雙方悲苦身世曝
幕後／竹市選戰國民黨擬續挺高虹安拚連任　藍白合作模式曝
高雄大火狂燒4hrs！濃煙竄天「白天變黑夜」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

52歲女賊撬開機車坐墊偷5千！熱褲犯案畫面曝　網友：阿姨辣喔

北檢徵26名檢察官助理　檢座發文幫徵才：國會受苦了可以過來

煞車失靈！瑞芳106線轎車墜落山谷　51歲女受困…命大僅輕傷

基隆黑幫命案內幕　死者曾登門嗆聲搞破壞！驚嚇槍手雙親惹殺機

獨／孤兒護理師車禍亡！育幼院長聞道歉：原諒你…雙方悲苦身世曝光

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

清潔員侵占殘值2402元廢電腦　獲緩刑繳15萬「怨判太重」被打臉

嘉科台積電工地奪命意外！變壓器倒塌釀1死　承包商被起訴

高虹安二審絕地大逆轉！囚7年4月變半年　貪汙無罪理由曝

頂級藝伎豆是假貨緊急下架　歐客佬咖啡道歉：行政流程疏失

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

張柏芝「支持爸媽離婚」：早就該　為孩子維持婚姻？劉嘉玲「活受罪」

彰化最衰庇護島又挨撞！半年內12次　剛畫導引線就破功

全台急凍天黑再降溫！未來一周還有2波冷空氣再變天

黎智英國安法裁決！　勾結外國勢力及發佈煽動刊物罪成立

基隆死亡車禍

52歲女賊撬開機車坐墊偷5千！熱褲犯案畫面曝　網友：阿姨辣喔

北檢徵26名檢察官助理　檢座發文幫徵才：國會受苦了可以過來

煞車失靈！瑞芳106線轎車墜落山谷　51歲女受困…命大僅輕傷

基隆黑幫命案內幕　死者曾登門嗆聲搞破壞！驚嚇槍手雙親惹殺機

獨／孤兒護理師車禍亡！育幼院長聞道歉：原諒你…雙方悲苦身世曝光

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

清潔員侵占殘值2402元廢電腦　獲緩刑繳15萬「怨判太重」被打臉

嘉科台積電工地奪命意外！變壓器倒塌釀1死　承包商被起訴

高虹安二審絕地大逆轉！囚7年4月變半年　貪汙無罪理由曝

頂級藝伎豆是假貨緊急下架　歐客佬咖啡道歉：行政流程疏失

緝毒犬Xylon退役變成「露營達狗」　小主人最期待放學牠來接

冬天收衣服！他一穿上「崩潰爆2字」爆共鳴：活幾十年還是被晃

殯儀館領亡子衣物　老父回家倒進洗衣機「驚見他大腦」

今年第5大！外資狂砍台股595億　2金控入列提款排行榜

當爸不到1年！趙正平爆「想把兒子退回去」　承受壓力崩潰：當初沒想清楚

抖音「禁唱衰經濟」　未認證帳號不能發表財經內容

長榮航空推精選航線73折優惠　桃園-香港來回3123元起

2025Q3科學園區房價再下修！　台南園區季跌4.7%最深

快訊／俄校園爆持刀攻擊1死3傷　嫌劫持人質反鎖教室內

高虹安貪污案為何變無罪？律師分析5原因「顏寬恒哭死」　曝可上訴

【違停釀禍】男閃3違停貨車跨雙黃線　女騎士遭對撞頭部重創

社會熱門新聞

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

即／大發工業區塑膠粒工廠大火　濃煙狂竄快戴口罩

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

即／高虹安涉詐領助理費大逆轉！二審僅依偽造文書判6月

快訊／高虹安重返市長恐生變！高檢署：將研議上訴

「便當法官」施志遠　私下接案遭送評鑑

當場撞死垃圾車女作業員　賓士男酒測值0.95

即／高雄塑膠廠大火 ！員工頭髮燒焦逃命

台南新營民宅氣爆！屋主全身49%二度灼傷

更多熱門

相關新聞

即／大發工業區工廠大火　空品提醒列入屏東新園

即／大發工業區工廠大火　空品提醒列入屏東新園

高雄嚴重火警！今（16）日上午在大發工業區華東路，一間塑膠粒工廠發生大火，不少民眾目擊黑色濃煙狂竄，在網路發文疾呼「要經過大發工業區務必戴口罩」，高雄市消防局也緊急發布「火警空品提醒」，提醒2區受影響，呼籲民眾戴口罩、減少外出。

點蚊香沒熄滅釀禍！高雄鐵皮工廠火警

點蚊香沒熄滅釀禍！高雄鐵皮工廠火警

即／台南晚間驚傳氣爆！2傷送醫

即／台南晚間驚傳氣爆！2傷送醫

婦出門忘了還在煮菜　夫睡午覺險被燒死

婦出門忘了還在煮菜　夫睡午覺險被燒死

空地廢棄物堆突燃燒！黑煙數公里外可見

空地廢棄物堆突燃燒！黑煙數公里外可見

關鍵字：

高雄火警塑膠工廠爆炸事故消防搶救空氣污染

讀者迴響

熱門新聞

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

快訊／台中市前議長驚傳過世家中

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

全台有雨！　連下2天時間曝

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

2026馬年！　5生肖換工作發大財

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面