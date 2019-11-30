女兒遭霸凌…爸心疼衝學校「怒捅9歲同學10多刀斃命」　一審判死：不後悔！

▲爸爸為了幫女兒報仇，竟將9歲同班同學殺死。（圖／翻攝自新京報）

記者朱世凱／綜合報導

江西省上饒市一名王姓爸爸因為聽到女兒在學校遭到同學欺負，一氣之下就帶刀闖進教室，當場刺死霸凌女兒的9歲男童。法院昨（29）日開庭審判此案，最終將王男以故意殺人罪判處死刑，並剝奪終身政治權利。爸爸聽完以後表示「不後悔」，會服從這項判決不再上訴。

據《新京報》報導，王爸爸的女兒目前就讀上饒市第五小學三年1班，她今年5月9日放學回家時表示，自己被同桌的劉姓男同學欺負，於是爸爸就在微信的家長群組反映此事。老師得知後便約談雙方家長隔日進行調解，不過到了當天，男童家長卻沒有出現；王爸爸越想越氣憤，就買了一把屠宰場專用的刀具，衝進教室怒捅男童10多刀，隨後把對方拎出教室摔在走廊上。

▼男童遭捅10多刀當場斃命。（圖／翻攝自新京報）

報導指出，劉姓男童的胸腹部、背部、臀部、四肢當場濺血身亡，場面相當駭人，送醫搶救仍宣告不治。當地法院29日開庭審理此案，法官認為，王男不能正確對待、處理女兒與同齡同學之間的關係問題，主觀認為女兒遭受被害人劉姓男童欺負，產生報復殺人之念，持刀將年僅9歲的被害人殺死，其行為已構成故意殺人罪。

法官再稱，「雖然王男在案發後自動投案，如實供述自己的罪行，構成自首；但王男故意殺人犯罪主觀惡性極深，手段特別殘忍，情節特別惡劣，後果相當嚴重，社會影響及危害極大，罪行極其嚴重，又沒有取得被害方的諒解，依法不足以從輕處罰，遂作出上述判決。」

▼女童爸爸雖然替女兒出一口氣，不過最終被判死刑。（圖／123RF）

王爸爸聽完一審宣判後，當庭表示「不後悔這麼做」，因此會服從判決結果也不會再上訴。不少網友看完紛紛留言，「這女孩真可憐，被同學欺負了，然後現在爸爸也沒了，這以後怎麼活啊」、「一個調皮的孩子，葬送了2條命…」、「如果那個男孩確實常常欺負女生，感覺判死太嚴重了」。

不過也有人持反面意見說，「竟然一言不合就拿刀砍死對方，真是罪有應得！」、「我也覺得爸爸的行為很沒必要，就溝通就好了啊，何苦在全班面前殺害同學，這樣大家心理陰影會有多大啊？」、「校園霸凌真的該檢討，但爸爸殺人就太過」、「爸爸應該要先知道男童怎麼欺負女兒的，而非直接要了對方的命」。

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