大陸 大陸焦點 特派現場

GD首爾演唱會爆「抓黃牛大戰」！多名中國人遭壓地剪票送韓國人

▲購買黃牛票的粉絲不願被剪票，躺在地上用腳踹工作人員。（圖／翻攝自微博）

▲購買黃牛票的粉絲不願被剪票，躺在地上用腳踹工作人員。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

南韓天團BIGBANG隊長權志龍（G-DRAGON，GD）14日在首爾高尺天空巨蛋舉行演唱會安可場，開演前場外竟爆出「抓牛大戰」，6名大黃牛遭韓國主辦方工作人員趕出場，其中包含4名中國黃牛，不僅如此，多名中國粉絲因購買黃牛票，遭工作人員強行剪票，甚至免費轉送給韓國粉絲，此事瞬間引起陸網暴怒。

▲▼權志龍近期正在世界各地巡演。（圖／翻攝自Instagram@xxxibgdrgn）

▲▼權志龍近期正在世界各地巡演。（圖／翻攝自Instagram@xxxibgdrgn）

▲▼權志龍近期正在世界各地巡演。（圖／翻攝自Instagram@xxxibgdrgn）

綜合陸媒報導，多名目擊者指出，購買黃牛票的中國粉絲遭強制剪斷手環票，多數人崩潰「抵死不從」直接躺在地上賴著不走，甚至為了不讓工作人員剪票，「出腿」踢工作人員，讓對方不得不用膝蓋壓制中國粉絲。

▲相關照片、影片在陸網瘋傳。（圖／翻攝自微博）

▲相關照片、影片在陸網瘋傳。（圖／翻攝自微博）

目擊者還表示，衝突中，還有粉絲應援牌被撕毀、手機被搶奪、手環被強行剪斷等行為，部分工作人員疑似有區別對待的嫌疑，韓國籍黃牛未被同等暴力壓制，對中國籍觀眾則言語惡劣且動作粗魯。

▲多人遭驅趕。（圖／翻攝自微博）

▲▼中國人慘了！GD首爾演唱會爆「鎮壓黃牛」。（圖／翻攝自微博）

▲多人試圖逃避驗票，想直接衝進會場，遭工作人員抓出場外。（圖／翻攝自微博，上同）

相關影片顯示，多名中國黃牛（票務）、購買黃牛票的中國粉絲，為了逃過剪票命運，試圖衝過驗票口，但都慘遭工作人員抓回，還有多人衝進車陣，跑給工作人員追，在馬路中央上演追逐戰。多名購買黃牛票被剪票的中國粉絲，只能無奈站在場館外聽漏音。

▲被剪票的中國人站在場外聽漏音。（圖／翻攝自微博）

▲被剪票的中國人站在場外聽漏音。（圖／翻攝自微博）

一名自稱中國票務的網友指出，該起「抓牛大戰」是黃牛圈內黑吃黑的行為，韓國黃牛與中國黃牛合作一同高價售票後，再向韓國主辦方檢舉中國黃牛，甚至提供證據，「我們中國票務就是被他們背叛了！甚至被反手搞一個檢舉！」具體是否如該名票務所說，仍有待調查。

▲多名中國人跑給工作人員追。（圖／翻攝自微博）

▲▼中國人慘了！GD首爾演唱會爆「鎮壓黃牛」。（圖／翻攝自微博）

▲▼中國人慘了！GD首爾演唱會爆「鎮壓黃牛」。（圖／翻攝自微博）

▲多名中國人跑給工作人員追。（圖／翻攝自微博，上同）

目前，多名中國粉絲正在中國多個社群平台上，發起向銀河公司寫信抗議，「現場場館工作人員暴力對待粉絲，推擠、毆打粉絲，無故撕碎飯撒牌，導致粉絲群陷入恐慌。暴力行為的影片在中國社群媒體中發散，既傷害了粉絲的情感，也直接影響了藝人形象，造成不良影響。藝人本人一直以來尊重中國粉絲，良好形像不該被工作人員的粗魯行為破壞。基於以上，希望貴公司對此事件做出反思，重視線下活動工作人員的職業素養，並保障粉絲的人身安全。」

據悉，目前韓方相關公司等，尚未對此事做出公開回應。

12/14 全台詐欺最新數據

346 0 8648 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨家／樂天8年約留林立！總值史上第2　月薪至少160萬超越陳
快訊／高虹安「貪汙無罪」重返市長恐生變！高檢署：將研議上訴
28歲媽生第六寶！　獲5.6萬大紅包
「麻吉大哥」黃立成已被清算200次！損失7.1億　帳戶剩16
高虹安案逆轉！貪污無罪、偽造文書判6月　內政部：可申請復職
獨／主導TVBS「亮槍嗆聲」假新聞　角頭郭平輝罹癌辭世
婚禮放他歌…下秒超大咖男神真的現身了　新娘當場嚇哭
快訊／高雄嚴重火警！濃煙狂竄網急喊：快戴上口罩
大逆轉！高虹安案二審改判6月　她點一關鍵：檢察官可能上訴
與3位立院前院長齊聚　韓國瑜：總統茶敘我沒去但今天一定要來

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

GD首爾演唱會爆「抓黃牛大戰」！多名中國人遭壓地剪票送韓國人

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

GD首爾演唱會爆「抓黃牛大戰」！多名中國人遭壓地剪票送韓國人

【嚇到靈魂出竅】老公見鬼臉高8度慘叫跌坐在地XD

中國人慘了！GD首爾演唱會爆「鎮壓黃牛」

相關新聞

粉絲中文示愛！GD裝傻「那是什麼？」

粉絲中文示愛！GD裝傻「那是什麼？」

G-DRAGON（GD，權志龍）2025 世界巡迴演唱會《Übermensch》韓國安可場於12月12日至14日在首爾高尺天空巨蛋登場，為本次世界巡演畫下最終句點。作為壓軸場次，現場氣氛格外熱烈，而GD在談話環節的一段即興回應，也意外掀起粉絲熱議。

遭韓媒狠批唱腔！　GD霸氣嗆：唱19年現在才有爭議，不喜歡就算了

遭韓媒狠批唱腔！　GD霸氣嗆：唱19年現在才有爭議，不喜歡就算了

羅志祥演唱會醉男嗨過頭　頻騷擾女粉絲進派出所

羅志祥演唱會醉男嗨過頭　頻騷擾女粉絲進派出所

沒有周董演唱會門票　賣家退款仍挨告結果曝

沒有周董演唱會門票　賣家退款仍挨告結果曝

中捷《五月天》主題站完工　粉絲拍到手軟

中捷《五月天》主題站完工　粉絲拍到手軟

BIGBANG權志龍演唱會黃牛票中國票務GD

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

