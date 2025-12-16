立院一紙函文為高虹安脫罪　吳思瑤諷：厲害了！干預司法沒在演

▲民進黨立委吳思瑤。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，一審依貪污重罪判處7年4月，高等法院今（16日）宣判二審結果，撤銷貪污罪，依《刑法》使公務員登載不實罪判刑6月，得易科罰金。民進黨立委吳思瑤怒轟，立院一紙函文為高虹安脫罪，「立法干預司法，完全沒在演的耶」，這樣的司法實在讓人很難尊重。

新竹市長高虹安捲入詐領助理費風波，一審遭判處有期徒刑7年4月，目前停職中。案件上訴到第二審後，高等法院今（16日）宣判二審結果，意外出現大逆轉，依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬；貪污部分無罪。高等法院說明，因為立法院函文認為，立法院助理所領的酬金與加班費，本質上屬於立委補助費的性質，立委可統籌分配。

對此，民進黨立委吳思瑤大酸，「厲害了，立法院！」立法院最大，一紙函文為高虹安脫罪，立法干預司法，完全沒在演的耶。

吳思瑤指出，「立法院函覆認為，編列立法委員公費助理經費是補助立法委員問政需要所需的財力不足，本質屬於立法委員補助費性質」，翻譯成白話文就是，立法院說助理費本來就是立委個人的，所以高虹安沒有貪污問題，司法院就聽信了，就照辦了。

吳思瑤認為，這可以證明一件事，高虹安確實把助理費拿來私用，只不過立院幫忙背書這樣沒問題，所以就無罪了。藍白合，最高境界，立法干預司法，最新進化版，「我一向尊重司法，但這樣的司法，實在讓人很難尊重！」