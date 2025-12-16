　
社會 社會焦點 保障人權

高虹安二審絕地大逆轉！囚7年4月變半年　貪汙無罪理由曝

▲▼高虹安貪污案高院再度開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲高虹安涉詐領助理費，二審逆轉判刑6月。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯、黃資真／台北報導

新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費而遭到停職，一審遭判處有期徒刑7年4月，上訴二審卻大逆轉，高等法院審理後16日改依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，貪汙部分無罪。高院指出，「立委公費助理費」在法律與實務上屬於補助性質、可彈性運用的經費，而非專款專用僅能發給助理的薪資，故難認有詐騙國家錢財之貪汙行為。

判決理由針對「助理費」之法條規定解釋中，法官認為該費用的目的及預算編列之性質應屬「實質補助，彈性勻用」，且列在「委員問政業務」項下，而款項直接撥入立委帳戶，並由立委以雇主身分統籌管理。之後因涉及近百萬元撥入立委帳戶的稅捐問題，才改撥入指定之助理個別帳戶。對於助理費、加班費預算編列的性質及理由並無變革。

且立法院也表示，為編列立法委員公費助理經費是補助立法委員問政需要所須的財力不足，本質屬於立法委員補助費性質。

高虹安辯稱，她首次擔任立委，但立法院公費助理制度缺乏具體明確之運用規範，辦公室零用金制度也非她首創，而是採取黃惠玟基於過往擔任立委助理沿用過去其他立委辦公室作法。

▲▼ 高虹安貪汙，涉案的國會助理陳昱愷、陳奐宇、黃惠玟、王郁文。（圖／記者黃哲民攝）

▲由左至右分別為陳昱愷、陳奐宇、黃惠玟、王郁文，除陳昱愷無罪外，其餘3人分別判刑2月、4月、3月，皆宣告緩刑2年。（圖／記者黃哲民攝）

從立法院函覆之明細表中，高虹安上一屆與高虹安當屆，每月每一立委無論聘僱助理8人、9人、13人或14人，除極少數的例外，幾乎全部「領滿」所編列的42萬4360元，與黃惠玟偵查中之證述「目的是要領滿，回歸零用金」相符；加班費不分「小月」(8月休會期間)、「大月」(12月預算密集審查期間)也不論聘任幾位公費助理，甚至僅聘4、5位，並不足法定最低限額8人，每位立法委員申報的加班費多在7、8萬元之間。以上資料可顯示立法委員的普遍認知中，公費助理經費之立法目的及預算編列應屬「實質補助，彈性勻用」。

檢方雖認定高虹安共詐得46萬30元，然該金額應扣除黃惠玟、陳奐宇及王郁文實際應得之加班費(含勞、健保費)共11萬6514元，才是高虹安實際可支配的款項，然高還要支付所聘公費助理李忠庭人民幣2萬1000元(當時約新台幣9萬多元至10萬元許)及私聘助理蔡維庭6萬元，已經超出高虹安所得支配之11萬6514元，認為她卻乏詐取財物之主觀犯意，貪汙部分無罪。

不過，高虹安因招聘黃惠玟、陳奐宇及王郁文時，雙方講好因立委辦公室有許多費用支出，需要公積金，約定「薪資7萬元，向立法院申報8萬元，須按月提撥1萬元公積金」，此舉仍已構成使公務員登載不實事項於公文書罪。

高虹安二審絕地大逆轉！囚7年4月變半年　貪汙無罪理由曝

相關新聞

高虹安案逆轉　沈伯洋：以前被判貪汙情何以堪

高虹安案逆轉　沈伯洋：以前被判貪汙情何以堪

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，一審依貪污重罪判處7年4月，高等法院今（16日）宣判二審結果，宣判撤銷貪汙罪，依《刑法》使公務員登載不實罪判刑6月，得易科罰金。高院說明，因為立法院函文指，立法院助理所領酬金與加班費，本質上屬立委補助費性質，立委可統籌分配。對此，民進黨立委沈伯洋大酸，以後只要立法院去法院作證，說助理費都是立法委員的就好，以前被判貪污的真的情何以堪。

高虹安復職2026拚連任？　凌濤喊話：藍白新竹合一起贏

高虹安復職2026拚連任？　凌濤喊話：藍白新竹合一起贏

高虹安助理費案二審大逆轉改判刑6個月　民進黨：尊重司法

高虹安助理費案二審大逆轉改判刑6個月　民進黨：尊重司法

快訊／高虹安重返市長恐生變！高檢署：將研議上訴

快訊／高虹安重返市長恐生變！高檢署：將研議上訴

高虹安二審逆轉！邱臣遠喊話內政部：盡快通過復職申請

高虹安二審逆轉！邱臣遠喊話內政部：盡快通過復職申請

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

