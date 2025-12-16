　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

港府痛批外媒：為黎智英洗白　對年輕人進行洗腦

▲▼壹傳媒創辦人黎智英。（圖／路透社）

▲壹傳媒創辦人黎智英。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府16日發文譴責香港記者協會（記協）及反華外國媒體無視法庭嚴格依照法律和證據將黎智英等被告定罪的判決，企圖誤導公眾，刻意為黎智英洗白，「披上所謂民主的虛假外衣，目的是掩飾其操弄媒體以煽動大眾及出賣國家和人民利益，為外部勢力作滲透及對年輕人進行『洗腦』的顛覆工作和無恥行為。」

香港政府發言人表示，記協沒有公信力、沒有認受性、沒有代表性，甚至一直拒絕公開其新一屆執委成員名單，這樣的一個組織卻自詡為新聞界的代表機構，令人不齒。

香港政府發言人指出，記協與其他反華外國媒體如出一轍，一直刻意誤導公眾，持續故意將「黎智英案」的犯罪行為與新聞自由混為一談，甚至借不同案件炒作詆譭香港特區的人權和法治狀況，目的正正就是要混淆視聽，污衊香港特區，令市民受其蒙蔽，實在是極度卑劣的政治操作，必須強烈譴責。

▲香港警察搜索壹傳媒大樓，帶黎智英回到辦公室搜證。（圖／路透社）

香港政府發言人提到，「他們發表的誤導和失實言論，揭露他們根本沒有尊重特區法庭基於事實和證據就案件所作的獨立審判、拒絕正視裁決理由羅列的各項證據、拒絕理解法庭的考慮和裁決理由，就肆意發動攻擊，污衊和攻擊特區政府，完全是公然踐踏法治精神，以政治凌駕法治，歪曲事實、顛倒是非。」

香港政府發言人說，「法庭在裁決理由中已清楚表明，黎智英並非因其政治觀點或信念受審。法庭就本案頒下的裁決理由長達855頁，並完全公開供公眾查閱，當中已鉅細無遺地說明法庭對相關法律原則和證據的分析，以及裁定黎智英和三間被告公司有罪的理由。」

香港政府發言人強調，黎智英案與新聞自由完全無關，各被告多年來是利用新聞報導為幌子，行禍國害港之實。黎智英根本就是一系列反中亂港事件的背後推手，是切切實實外部反華勢力的代理人。本案公開審訊中，揭示了黎智英密切管理和親自控制《蘋果日報》的編採方向，其中一名高層人員甚至稱之為「鳥籠」自主。

香港政府呼籲，記協及其他一眾反華外國媒體，及早認清事實，回頭是岸，立即放棄為外部勢力進行任何形式的滲透及對特區年輕人進行「洗腦」的顛覆工作，「特區政府絕對不會姑息任何煽動大眾以出賣國家和人民利益的危害國家安全行為。」

▲黎智英涉港版國安法被捕，港警抵達壹傳媒大樓進行搜查。（圖／路透社）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
經典賽中華隊唯一在台公開賽事　票價、啦啦隊36人出爐
快訊／魔鷹續留！合約總值曝
快訊／基隆-石垣島渡輪　7項完整票價公布
翁曉玲喊砍總統薪水　總統府：尸位素餐立委！總預算已躺4個月
獨／孤兒護理師車禍亡！育幼院長聞道歉：原諒你…雙方悲苦身世曝
幕後／竹市選戰國民黨擬續挺高虹安拚連任　藍白合作模式曝
高雄大火狂燒4hrs！濃煙竄天「白天變黑夜」
逃3億綁票劫！鉛中毒長年臥床　張宏年傳奇一生劃句點

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

抖音「禁唱衰經濟」　未認證帳號不能發表財經內容

姚明女兒現身！15歲身高190公分「追上爸爸肩膀」

100元性交易不戴套　中國老人愛滋病感染率攀升

江蘇省委書記：支持台企做供應鏈鏈主　精準嵌入產業鏈

港府痛批外媒：為黎智英洗白　對年輕人進行洗腦

又輸了！中國桌球男單WTT「痛失5連霸」　林詩棟不敵張本智和

中國房地產市場低迷　官員仍稱長遠看潛力大

兩岸企業家峰會登場　王滬寧：盼台企堅定扎根大陸信心

兩岸觀光逆差將達1520億元？陸委會：諸多曲解、誤導認知

全球產業鏈重組　劉兆玄：台商仍將大陸視為重要生產基地和市場

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

張柏芝「支持爸媽離婚」：早就該　為孩子維持婚姻？劉嘉玲「活受罪」

彰化最衰庇護島又挨撞！半年內12次　剛畫導引線就破功

全台急凍天黑再降溫！未來一周還有2波冷空氣再變天

黎智英國安法裁決！　勾結外國勢力及發佈煽動刊物罪成立

基隆死亡車禍

抖音「禁唱衰經濟」　未認證帳號不能發表財經內容

姚明女兒現身！15歲身高190公分「追上爸爸肩膀」

100元性交易不戴套　中國老人愛滋病感染率攀升

江蘇省委書記：支持台企做供應鏈鏈主　精準嵌入產業鏈

港府痛批外媒：為黎智英洗白　對年輕人進行洗腦

又輸了！中國桌球男單WTT「痛失5連霸」　林詩棟不敵張本智和

中國房地產市場低迷　官員仍稱長遠看潛力大

兩岸企業家峰會登場　王滬寧：盼台企堅定扎根大陸信心

兩岸觀光逆差將達1520億元？陸委會：諸多曲解、誤導認知

全球產業鏈重組　劉兆玄：台商仍將大陸視為重要生產基地和市場

抖音「禁唱衰經濟」　未認證帳號不能發表財經內容

長榮航空推精選航線73折優惠　桃園-香港來回3123元起

2025Q3科學園區房價再下修！　台南園區季跌4.7%最深

快訊／俄校園爆持刀攻擊1死3傷　嫌劫持人質反鎖教室內

高虹安貪污案為何變無罪？律師分析5原因「顏寬恒哭死」　曝可上訴

買賣房子也能歡慶雙12！永慶房屋「成交客戶專屬」活動抽iPhone

飼主6個月前街上找回失蹤貓　1年後驚見「真貓自己返家」傻眼

腸病毒單周就診1萬人次　暫時脫離流行

經典賽中華隊唯一在台公開賽事　台日交流票價、啦啦隊36人出爐

超狂！場均30分17籃板　特攻馬可勇奪單周MVP

【另類車聚？】宜蘭馬路驚見整排電動代步車！

大陸熱門新聞

中國人慘了！GD首爾演唱會爆「鎮壓黃牛」

女子將違禁品藏胸罩內被揪出 哭訴：爸媽知道會打死我

又輸了！中國桌球男單WTT「痛失5連霸」

大陸產業「內卷化」　南京台商分享競爭力秘訣

陸學者：統一後5到10年讓台北達二線城市水準

瑪莎拉蒂中國銷量狂跌　純電款151萬元出清

王丹稱香港已死：下一個就是台灣

100元性交易無套　中國老人愛滋感染率攀升

飛天茅台酒1天漲價4次　專家：進入快速出清期

百鈔國父像在這裡拍的！　台遊客到訪廣州大元帥府必打卡

六安居民挖到「戰漢青銅劍」

陸「奧客」入住電競酒店2年！工作人員開門傻眼 垃圾堆1公尺高

12／18海南正式封關 形成經貿自由「境內關外」區

陸山友無防護接連手攀峭壁驚險畫面曝 腳踩空隙不到一雙鞋寬

更多熱門

相關新聞

黎智英被定三大罪　民進黨：別對中共和平協議抱錯誤幻想

黎智英被定三大罪　民進黨：別對中共和平協議抱錯誤幻想

香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭羈押近5年，香港高等法院昨裁定，他觸犯《香港國家安全法》下2項「勾結外國勢力罪」及1項「煽動罪」全部成立，最重可判處無期徒刑。另外，超過30年歷史的香港民主黨派「民主黨」解散。民進黨中國部今（16）日表示，現在包括「新聞自由」、「組黨參政」都成為中共鎮壓香港的理由，任何對「與中共和談」能夠「換來和平」抱有幻想的人都應徹底清醒，不該對「與中共和談」、「和平協議」甚至「相信習近平」等主張，抱持任何錯誤的幻想。

王丹稱香港已死：下一個就是台灣

王丹稱香港已死：下一個就是台灣

黎智英恐終身監禁！英籍身份仍困國安法　兒呼籲英對中強硬

黎智英恐終身監禁！英籍身份仍困國安法　兒呼籲英對中強硬

川普：已請求習近平考慮釋放黎智英

川普：已請求習近平考慮釋放黎智英

黎智英國安法裁決！ 勾結外國勢力及發佈煽動刊物罪成立

黎智英國安法裁決！ 勾結外國勢力及發佈煽動刊物罪成立

關鍵字：

香港政府港府黎智英

讀者迴響

熱門新聞

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

快訊／台中市前議長驚傳過世家中

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

全台有雨！　連下2天時間曝

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

2026馬年！　5生肖換工作發大財

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面