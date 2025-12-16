　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸觀光逆差將達1520億元？陸委會：諸多曲解、誤導認知

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

媒體報導，今年兩岸觀光逆差將達到1520億元新台幣。對此，陸委會15日晚間發出新聞稿表示，媒體對兩岸觀光逆差的相關報導有諸多曲解，對兩岸互動不明就理、誤導民眾認知，「兩岸觀光『小兩會』的溝通，從不涉及政治問題，沒有政治化的問題，希望陸方務實處理。」

陸委會提到，政府逐步恢復兩岸健康有序交流，推動兩岸雙向平衡觀光的政策沒有改變，「我方希望以對話取代對抗，交流取代圍堵。反觀陸方持續對台軍事壓迫、跨境鎮壓，升高兩岸緊張情勢，造成兩岸交流阻礙。我方呼籲陸方停止複合施壓，為恢復兩岸觀光交流創造有利條件。」

陸委會指出，政府維護國人赴陸旅遊安全的政策沒有改變。近年陸方持續增修國安法規、發布「懲獨22條意見」，恣意膨脹國安定義及司法管轄範圍，今年1-11月本會接獲國人赴陸失蹤、遭留置盤查，限制人身自由的陳情案例累計已達201人，為去年全年55人將近4倍，更存在為數不少家屬不願曝光黑數。

陸委會提到，過去國人赴陸旅遊遇有緊急事故或旅遊糾紛等事件，可由觀光「小兩會」即時聯繫處理，惟因陸方片面中斷雙方聯繫，導致國人赴陸旅遊品質、安全等問題無法獲得有效處理及保障，赴陸旅遊風險上升。解除「禁團令」，仍必須以陸方保證維護國人赴陸旅遊安全為前提。

陸委會指出，政府歡迎陸客來台觀光的政策沒有改變。政府歡迎世界各地旅客包含大陸旅客來台觀光。政府已就可操之在我的部分推動，包括恢復第三地陸客來台觀光、陸客到金門及馬祖旅遊。至於陸客來台觀光，因須陸方核發大通證，期待兩岸雙方相互配合，避免過去亂象再度發生，也希望減少過度依賴單一市場。

陸委會提到，恢復兩岸觀光，須先由「小兩會」溝通的政策沒有改變。陸客來台觀光已中斷多年，國人赴陸旅遊人身安全，也因陸方不斷增修新規而產生新的威脅，必需由雙方業務主管部門就相關事項進行協調及溝通，並避免過去亂象。尤其陸方慣以觀光作為經濟脅迫工具，近期陸方因為日本高市首相涉台發言，而暫停陸客赴日旅遊即為明例。

陸委會指出，為確保兩岸旅遊安全、品質、穩定性、公平性等，我方台旅會已於今年2月正式去函海旅會表達溝通的意願，若陸方有恢復兩岸觀光的誠意，應由海旅會盡速回覆我方。依本會今年10月份所作民調，逾7成民眾（73.2%）支持政府「先溝通，再開放」的作法。政府要再次強調，兩岸觀光「小兩會」的溝通，從不涉及政治問題，沒有政治化的問題。由於溝通事項涉及公權力，並非民間旅遊公協會或業者與陸方的交流可替代，希望陸方務實處理。

陸委會還說，政府已重申善意及恢復健康有序兩岸觀光的堅定立場，呼籲陸方為恢復兩岸觀光創造條件，而非設置障礙。請陸方停止對台軍事脅迫、跨境鎮壓，儘速由海旅會回覆我方2月去函才是正辧，任何不實指摘及放話，只會對兩岸關係造成負影響，無助於推動恢復兩岸觀光政策。

12/14 全台詐欺最新數據

346 0 8648 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

首度！俄軍潛艦遭攻擊　水面炸出巨大水柱
目睹23歲女友夾死！男友哭崩跺腳求助
快訊／張宏年驚傳家中過世
川普關稅台灣多豁免　經長喊「沒有什麼漏洞」
說完「台灣就是國家」遭廠商退工作！被網暴N天…夢多：失去滿多
快訊／日本外海又震！規模5.2　北海道明顯搖晃
掃地機器人始祖宣布破產！創辦人：三輸悲劇
咖啡迷崩潰！歐客佬賣假貨　台中食安處介入調查

關鍵字：

陸委會兩岸旅遊兩岸觀光觀光逆差

