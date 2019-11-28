台貨輪沉船…買家憂「雙11商品沉海中」　淘寶證實回應了！

▲不少台灣買家擔心淘寶商品沉到海裡了。（左圖／翻攝自淘寶網站，右圖／CFP）

記者朱世凱／台北報導

台灣籍貨船「萇薪輪」日前行經大陸福州閩江口水域時，因為發生碰撞事故沈船，導致2名船員不幸罹難，船上載著的879噸貨品也跟著沒入海中。有不少在淘寶購物的消費者因為收不到貨而心急如焚，擔心自己購買的商品也在船上。大陸淘寶方面對此回應，商品確實因此遺失或受損，所以正展開賠償手續。馬祖港務處則說，事件尚在釐清當中。

有媒體稍早指出，「萇薪輪」沉船後，有100多位淘寶買家紛紛跳出來說，自己訂購的商品恐怕也沉入海中了，他們也擔心，「本身沒有大陸銀行帳戶，不曉得退款該如何辦理，深怕款項因此被吞掉」。《ETtoday新聞雲》記者致電淘寶後得到答覆，「商品確實與貨輪一同沒入海中。」

淘寶方面補充說，因為商品在事故中恐怕有受損或異常狀況，所以商品不可能再寄送至買家手中，決定直接展開賠付流程。客服方面也稱，「如果確定是因為我們這邊的原因導致貨品丟失，公司會賠付商品的貨值與運費，由於目前暫時只有支付寶的賠付管道，如果賠付上有困擾，客服都會繼續聯繫買家，提供處理後續的其他方式。」他也稱，詳細情況將由售後小組聯繫客戶處理，具體賠償方法不便透露。

馬祖港務處相關人員則向記者回應，目前尚不清楚此事，詳細細節還有待釐清。據悉，高雄港籍「萇薪輪」20日晚間與中國砂石船碰撞沉沒，船上9名船員立刻跳海求生，其中台灣籍6人、印度尼西亞籍3人。目前有2名失蹤台籍船員的遺體均被找到，身分還在確認當中。

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