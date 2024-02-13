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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曾自我懷疑沒資格談戀愛　陳昭姿畢生心願「代孕解禁」：我來墊底

▲▼立委陳昭姿-過年留稿照片請勿使用。（圖／記者袁茵攝）

▲立委陳昭姿。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

農曆新年到來，新國會也正式上工；過去因擔任前總統陳水扁醫療小組發言人，進而時常出現在螢光幕前的陳昭姿，此次也因為民眾黨主席柯文哲的邀請，加入並成功當選不分區立委。罹患先天性子宮發育不全的陳昭姿，加入立法院最大的心願，就是想推動「人工生殖法」，並向其他無法懷孕的女性喊話，「我當墊底，妳們放心。」

第11屆立法委員2月1日就職，民眾黨今年拿下304萬334票，得票率22.07％，獲得8席不分區立委席次，《東森新媒體ETtoday》專訪部分新進的民眾黨立委們，對於加入新國會後的任務與展望，依不分區名次分別為黃珊珊、陳昭姿、吳春城、林國成、張啓楷。

「大家好，我是陳昭姿，我在15歲那年被診斷出罹患先天性子宮發育不全。」當陳昭姿接受本站專訪時，她已能很熟練且平淡地講出自己無法懷孕的事實，但卻也令人感到更加心酸。陳昭姿在升高中、15歲的時候，因為月經沒有來，所以被媽媽帶去馬偕醫院檢查，診斷出罹患先天性子宮發育不全。

在那個年代，無法生育對於女性是非常嚴重的事情，甚至讓陳昭姿覺得自己沒資格談戀愛。陳昭姿透露，自己曾接受過一次手術，當時沒有所謂健保，所以讓媽媽花了很多的錢，也遇到一位非常關心她的醫生藍中基，並期勉考上北一女的陳昭姿好好用功讀書，但這句善意的話背後含義，大概是認為無法生育的女性以後很難有婚姻生活，所以鼓勵她好好發展事業工作。

陳昭姿回憶道，自己在住院期間，曾有一位主治醫生帶著住院醫師來巡房，這些醫生大多是男性，或許是怕正值青春年華的陳昭姿聽得懂，所以用英文來對話，並說出「這是一位沒有子宮的女性，如果你愛她，你會不會娶她？」等言論，但當時自己才剛考完聯考，英文正好，儘管自己聽懂了醫生的話，也只能選擇面向牆壁、背對著醫生們。

▲▼立委陳昭姿-過年留稿照片請勿使用。（圖／記者袁茵攝）

陳昭姿出院以後回到學校上課，當時在校活潑且活躍的她，唯獨上到健康教育課就不敢跟同學討論。「當時同學們都在討論說月經來很不舒服，我都不敢講話，只能放在心中。」陳昭姿提及，後來考上了大學，自己也主動向同學說「我不想結婚」，但並沒有說明理由，所以後來遇到異性朋友追求，不過自己就會開始擔心，不斷自問「我有資格談戀愛嗎？」

那個年代談戀愛就代表「可能走向婚姻」，而陳昭姿的丈夫郭長豐也於大一開始追求她，當時因為天天上課都會遇到，很難提分手，所以是到某次放假時，她寫了一封信給當時還是男友的丈夫說明自己無法生育、想要分手，結果第二天跟媽媽從菜市場買菜回來時，卻看到郭長豐坐在他家客廳門口等她。

陳昭姿透露，自己當時表明「孩子跟昭姿你只能選一個」，但郭長豐堅持「來不及了，感情已經付出去了啦！」堅決不願意分手，不過她心裡仍擔心，就算郭現在說不生小孩，但30、40歲的時候呢？很多人觀念都會隨著時間改變，這個陰影也伴隨陳昭姿很久之後才消失。

1985年在陳昭姿與丈夫結婚那年，台灣誕生了第一位試管嬰兒，都是醫生的2人立刻意識到「試管嬰兒就是救贖我們的技術」，並開始了解其技術。陳昭姿說明，試管嬰兒的技術至今已快40年，跟代孕的意思一樣，都是將精子、卵子結合後的試管嬰兒，只是一般人要放回原本的子宮，代理孕母則是放到另一個健康的子宮，現今已有技術可以做，卻不讓人做，「這對病人來說是很殘忍的事。」

「其實我是幸福的。」陳昭姿說，自己擁有比其他人更多的資源，而當時她與家人也偷偷找過代理孕母，例如爸爸當年服務的公司中，總是有一些不合法的移工，而自己最後一次是找她的同事，但為了取出卵子，她得先找出自己的排卵期、打賀爾蒙，然而沒有月經所以難以判斷排卵期，只好透過量基礎體溫來判斷排卵期時間，「這是我第一次感覺到，原來我也是有月經的！」

▲▼立委陳昭姿-過年留稿照片請勿使用。（圖／記者袁茵攝）

▲陳昭姿攤開當年保留的「基礎體溫」紀錄，只見厚厚一疊紙張早已破舊且泛黃，但陳昭姿仍小心翼翼地保存並拿出來，解釋給記者聽；由於女性排卵後體溫會升高，陳昭姿透過此方式來了解自己排卵期在何時。（圖／記者袁茵攝）

陳昭姿與其丈夫後來選擇收養小孩，但丈夫一直鼓勵陳昭姿站出來為同樣疾病的婦女發聲，原因是丈夫某次看診時，遇到了跟陳昭姿罹患相同疾病的女孩子，且年紀僅國小，丈夫覺得對方可能比陳昭姿的未來更辛苦，所以要陳「站出來要求衛生署解禁」。

陳昭姿直言，當年很多人不了解代理孕母，以為代孕就是直接讓兩人上床，自己接受政論節目訪問時，甚至還有教授打電話Call in說「陳小姐，人生不能什麼都想要」、「借10個月子宮跟借10分鐘陰道很類似」等言論，可是「如果我是你女兒，你們會這樣說嗎？什麼殘忍的話我都聽過了⋯」

而這些人不了解的是，陳昭姿之所以至今仍站在前線，為的是幫助只能躲在背後哭泣、缺乏資源的其他女孩們。陳昭姿表示，很多人會透過各種管道聯繫她，表明孩子也有相同問題，不管是先天或後天因素，而自己則會鼓勵這些女孩子，「我來當墊底，你們把錢存好，我把法案弄好以後，再來幫助你們！」

陳昭姿回想與柯文哲的認識過程，是因為都曾在台大醫院服務過，之後因成立阿扁醫療小組時期，開始產生了一些「革命情誼」。陳昭姿透露，柯文哲在2023年4月7日訪美以前找過我，當時她還以為是要談政局，直到旁邊的柯辦主任周榆修催促說「你趕快講今天要說的話」，柯文哲才表明希望邀請她加入不分區。

陳昭姿指出，柯文哲當時覺得她的特色是「獨派」、「女性」，而且擁有醫療專業與資歷，在其不分區名單中算背景特別，但她當下直接表明「我不從政」、「你先去忙訪美行」，「其實我本來是想糊弄他，只是他很誠心的叫我幫忙，我才說『那你必須答應我一件事情，你必須支持代理孕母！』」而柯文哲當時則表明回去研究看看。

「他對我來說，是非常有誠信的人」，陳昭姿認為，柯文哲並不是馬上答應，而是回去研究代理孕母之後，同年7月再度碰面時才說「我支持」，並且在9月舉辦了一場「生與死」的記者會，「那次我非常謝謝他，雖然當時還沒答應加入不分區，可是也引起了台灣社會重新討論人工生殖法，而且讓我暢所欲言」，所以在11月她才正式答應加入民眾黨不分區。

而陳昭姿進入立院後，第一個會期將加入衛環委員會，她說，自己已跟同黨的其他立委們談好委員會，柯文哲也答應將「人工生殖法」列為民眾黨團優先法案，因柯文哲不理解這種沒有傷害的法案，為什麼要搞這麼久？而自己過去曾被食藥署聘為聘為審議委員，比很多任署長還資深，強項包括藥品管理、醫療政策、健保改革，所以心願與強項都在衛環委員會，「這是我一生的命運，背後也代表著很多人。」

▼柯文哲於2023年9月舉辦一場醫療政策記者會，主題為「人權自主、安寧善終」，並邀請陳昭姿、傅達仁之子傅俊豪參與。（資料圖／記者屠惠剛攝）

▲▼柯文哲醫療政策記者會-2 「人權自主 安寧善終」陳昭姿 傅俊豪。（圖／記者屠惠剛攝）

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