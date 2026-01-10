石平訪台丟震撼彈！擬邀立委「正式訪日國會」　喊話台日聯手抗中

▲日本維新會參議員石平。（圖／記者陳家豪攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

遭中國制裁的日本維新會參議員石平近日訪台，9日出席印太戰略智庫舉辦的「應該如何與中國打交道？」研討會時直言，日台必須加強聯手應對中國威嚇，日本政府不能再自我設限，應勇於突破外交與安全合作禁區。他強調，自己身為國會議員，將在日本國會內全力推動深化台日關係，即使因此遭到處分也在所不惜。

批對中共「不該再有幻想」 石平點名香港為前車之鑑

石平在演講中回顧中國經濟發展歷程，指出中國曾受惠於美國、日本及台商的資金與技術支持，但西方一度期待經濟發展能帶來民主轉型，最終卻證明是「幻想破滅」。他直言，中共政權具備「沒有人性」與「地痞流氓」的雙重DNA，不能指望靠好話、對話或退讓換取和平。

他以香港為例指出，《中英聯合聲明》與「一國兩制、50年不變」早已名存實亡，顯示與中共簽署任何協議都可能淪為廢紙，呼籲台灣與日本都不要再對中共抱持不切實際的期待。

為日台斷交致歉 痛批日本「自我束縛50多年」

石平也在會中罕見為1972年日本與中國建交、與台灣斷交一事公開致歉，直言這是「不地道、違反道義」的決定。他批評，日本長期受限於《日中共同聲明》中「理解與尊重一個中國原則」的表述，導致官方交流自我設限超過50年，「理解不等於同意，日本官僚卻死守一句話不知變通」。

他並指出，美國雖與台灣斷交，卻仍保有《台灣關係法》維持實質交流，反觀日本卻讓自己陷入外交僵局，這樣的現狀必須被打破。

擬邀台灣立委正式訪日國會 「受處分也要做」

石平當場拋出震撼承諾，表示將推動邀請台灣立法委員正式訪問日本國會。他感嘆，自己可以自由進出台灣立法院，但台灣立委卻難以踏入日本國會，這樣的雙重標準「非常不公平」。

他直言，「我就請台灣的立法院委員到我們國會去，我看會不會被處分」，即便因此遭到懲處也無妨，「反正已經被制裁這麼多了」，強調唯有實際行動，才能真正突破日台外交禁區。

拜會立法院 籲日台在防務、官方交流「不設限合作」

訪台期間，石平也拜會立法院，與多位跨黨派立委進行交流，直言台日應在經濟、文化，甚至國防層面展開更全面合作。他認為，對付威權政權的關鍵在於「團結與實力」，日台應攜手美國與印太民主陣營，共同捍衛和平、民主與自由。

對於部分台灣政黨主張與中共對話，石平則提醒，歷史已多次證明，沒有實力作為後盾的對話，只會成為被瓦解與欺騙的工具，呼籲台灣務必汲取歷史教訓。