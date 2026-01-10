2025年底換機降價潮多品牌入榜　「電競神機」上市一月狂跌10%

記者蘇晟彥／綜合報導

根據傑昇通信統計2025年12/1-12/31門市手機銷售價格，公佈十二月降價手機最新排名，罕見多達十一個品牌入榜，迎來年度最激烈的換機決戰時刻。傑昇通信分析，本月單機整體累計降幅縮小至3%至27%的區間，單月降幅則維持在2%至18%之間，顯見年末大關，確實帶動通路加速調降售價；在這波降價潮中，降價金額達3千元的降價冠軍是iQOO 15（16GB/512GB），三星的Galaxy Z Fold7（16GB/1TB）則以累計超過1.6萬元的金額，拿下總降價金額冠軍。

▼vivo子品牌iQOO在台灣上市後反應普普，上市一個月後狂降10%。（資料照／記者蘇晟彥攝）



盤點2025年末換機最超值的機型，主打極致電玩體驗的iQOO 15（16GB/512GB）格外受矚目。vivo旗下子品牌iQOO 15上市僅一個月，便祭出直降3,000元（約10%）的優惠折扣，成為當月降價金額最大的單一機型；全台最大通訊連鎖門市─傑昇通信表示，手機市場銷售方案多元、加上年底促銷活動加持等強而有力的誘因，iQOO作為首次正式引進台灣的品牌，面對已經成熟的電競手機市場，必須透過上市初期即大膽讓利的定價策略，來建立品牌知名度與搶占遊戲手機市佔率。

以月降幅來看，在本次降價榜中，Nothing推出的CMF Phone 2 Pro（8GB/256GB）以18%跌幅位居冠軍，這款手機從上市初期的10,990元下修至8,990元，正式跌破萬元大關；傑昇通信指出，CMF Phone 2 Pro最大的特色在於其獨特的可更換式後蓋設計與極具工業設計感的外觀，雖然屬於相對分眾的機型，但在降至8千多元的價位段後，對於追求個人化風格及預算有限的消費者而言，極具入手價值。

蘋果在12月降價榜中占有三席，是入榜數量最多的品牌。降價最為明顯的iPhone 16（256GB），較原價再降8,910元，以高達27%的總降幅居冠；相比之下，傑昇通信坦言，最新的iPhone 17系列及iPhone Air因推出時間較短，降幅有限，但也有數千元的調整，而降價最多的iPhone Air（512GB），累計總降幅達13%，總降價金額來到5,910元。有趣的是，熱銷全台的iPhone 17（256GB）雖然價格相對強韌，本月累計降價金額來到2,410元，總降幅約8%，傑昇通信認為，對於預算靈敏的果粉來說，標準版iPhone 17（256GB）價格小幅鬆動是正面訊號。

與此同時，定位於商務金字塔頂端的三星Galaxy Z Fold7（16GB/1TB）累計降價金額高達16,410元。傑昇通信觀察，隨著上市時間的推進，摺疊機市場競爭加劇，通路必須透過更顯著的價差來吸引原本觀望的頂級消費者，年底降幅越拉越大，折扣幾近歷史低點；另外，向來在安卓陣營中價格表現相對保值的華碩，當前最新的Zenfone 12 Ultra（16GB/512GB）價格也明顯鬆動，月降2,000元，累計總降價金額來到5,500元，在未來可能沒有後續新機的情況下，既有的庫存去化速度預期將會加快，傑昇通信建議，在目前各通路還有現貨供應，且價格正處於甜蜜點時趕快入手。

▼2025年12月手機降價榜。（圖／傑昇通信提供）

