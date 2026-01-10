　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

2025年底換機降價潮多品牌入榜　「電競神機」上市一月狂跌10%

記者蘇晟彥／綜合報導

根據傑昇通信統計2025年12/1-12/31門市手機銷售價格，公佈十二月降價手機最新排名，罕見多達十一個品牌入榜，迎來年度最激烈的換機決戰時刻。傑昇通信分析，本月單機整體累計降幅縮小至3%至27%的區間，單月降幅則維持在2%至18%之間，顯見年末大關，確實帶動通路加速調降售價；在這波降價潮中，降價金額達3千元的降價冠軍是iQOO 15（16GB/512GB），三星的Galaxy Z Fold7（16GB/1TB）則以累計超過1.6萬元的金額，拿下總降價金額冠軍。

▼vivo子品牌iQOO在台灣上市後反應普普，上市一個月後狂降10%。（資料照／記者蘇晟彥攝）

▲▼ iQoo,vivo子品牌 。（圖／記者蘇晟彥攝）

盤點2025年末換機最超值的機型，主打極致電玩體驗的iQOO 15（16GB/512GB）格外受矚目。vivo旗下子品牌iQOO 15上市僅一個月，便祭出直降3,000元（約10%）的優惠折扣，成為當月降價金額最大的單一機型；全台最大通訊連鎖門市─傑昇通信表示，手機市場銷售方案多元、加上年底促銷活動加持等強而有力的誘因，iQOO作為首次正式引進台灣的品牌，面對已經成熟的電競手機市場，必須透過上市初期即大膽讓利的定價策略，來建立品牌知名度與搶占遊戲手機市佔率。

以月降幅來看，在本次降價榜中，Nothing推出的CMF Phone 2 Pro（8GB/256GB）以18%跌幅位居冠軍，這款手機從上市初期的10,990元下修至8,990元，正式跌破萬元大關；傑昇通信指出，CMF Phone 2 Pro最大的特色在於其獨特的可更換式後蓋設計與極具工業設計感的外觀，雖然屬於相對分眾的機型，但在降至8千多元的價位段後，對於追求個人化風格及預算有限的消費者而言，極具入手價值。

蘋果在12月降價榜中占有三席，是入榜數量最多的品牌。降價最為明顯的iPhone 16（256GB），較原價再降8,910元，以高達27%的總降幅居冠；相比之下，傑昇通信坦言，最新的iPhone 17系列及iPhone Air因推出時間較短，降幅有限，但也有數千元的調整，而降價最多的iPhone Air（512GB），累計總降幅達13%，總降價金額來到5,910元。有趣的是，熱銷全台的iPhone 17（256GB）雖然價格相對強韌，本月累計降價金額來到2,410元，總降幅約8%，傑昇通信認為，對於預算靈敏的果粉來說，標準版iPhone 17（256GB）價格小幅鬆動是正面訊號。

與此同時，定位於商務金字塔頂端的三星Galaxy Z Fold7（16GB/1TB）累計降價金額高達16,410元。傑昇通信觀察，隨著上市時間的推進，摺疊機市場競爭加劇，通路必須透過更顯著的價差來吸引原本觀望的頂級消費者，年底降幅越拉越大，折扣幾近歷史低點；另外，向來在安卓陣營中價格表現相對保值的華碩，當前最新的Zenfone 12 Ultra（16GB/512GB）價格也明顯鬆動，月降2,000元，累計總降價金額來到5,500元，在未來可能沒有後續新機的情況下，既有的庫存去化速度預期將會加快，傑昇通信建議，在目前各通路還有現貨供應，且價格正處於甜蜜點時趕快入手。

▼2025年12月手機降價榜。（圖／傑昇通信提供）

▲▼

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
尿不遠＝不行了？　醫點名「3症狀」是警訊
台南神秘「固力果」跑男爆紅　身分曝光
高雄一家四口　家中叫不醒！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

2025年底換機降價潮多品牌入榜　「電競神機」上市一月狂跌10%

2026旗艦規格免天價！「QLED量子點」＋「Google TV」+「3年保固」年終換機聰明選擇

畫質越差越有味道？iPhone 4在美國年輕世代中再度爆紅

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

辛柏毅仍失聯！海巡署搜救畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

不甩國際法！川普大談習近平　：他不敢在我任內「攻擊台灣」

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

證實主動邀約王世堅 　韓國瑜曝原因：造成他困擾我很不好意思

【譚兵讀武EP286】國軍戰略進攻的「最後一聲虎嘯」　從空運整九師到萊陽血戰的烽火膠東

2025年底換機降價潮多品牌入榜　「電競神機」上市一月狂跌10%

2026旗艦規格免天價！「QLED量子點」＋「Google TV」+「3年保固」年終換機聰明選擇

畫質越差越有味道？iPhone 4在美國年輕世代中再度爆紅

高市早苗傳1月將解散眾議院　最快2月上旬改選

尪載女同事開會被認外遇！人妻失婚「怒討100萬」…法院判她慘敗

大樂透1億槓龜「二獎狂噴3注」！　獎落北中南

中國錢逾600億美金恐收不回　委內瑞拉新政府擬「惡債」原則翻案

超扯！妹子搭機車「反向跨坐」騎士腿上　離譜畫面網友罵爆

Tinder女約網友家裡看影集　初見被逼張嘴性侵…等他走痛苦報警

第5艘了　美軍加勒比海「再扣押1油輪」

行李「貼Taiwan」京都擋電梯被罵失格　作家揭日本人真正地雷

注意！全台8縣市今停水「最長10小時」　時間區域一次看

2025年底換機降價潮多品牌入榜　「電競神機」上市一月狂跌10%

文淇遭怪男「逼牆角」只為合照 工作室氣喊：保留追訴權！

3C家電熱門新聞

2025年底換機潮多品牌入榜　

2026電視主流揭密！

iPhone 4在美國年輕世代中再度爆紅

realme確定回歸OPPO體系

OPPO包百坪快閃三創

研究揭為何Google成駭客最愛目標

三星款螢幕夾在桌邊　超省空間

iPhone防盜捷徑設定方式一次看

YTR狂接VPN業配點閱血崩

蘋果推AirPods 3 Pro馬年特別款

不要再貼膠帶留票根了！這樣才對

CES2026／Lenovo、技嘉 AI PC

ROG攜手小島秀夫聯名筆電亮相

盛源PERSONA「以人為本」創新顯示技術

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

高雄一家四口中毒叫不醒　疑封閉洗熱水澡

「乾女兒」陪看房遭脫衣性侵！　台南乾爹老闆狂喊：一次就好

10℃冷到周末　圖看何時回暖

深思後婉謝WBC徵召　鄧愷威說明抉擇

台灣超越日韓！正式登頂「最不想生國家」

快訊／20縣市低溫特報！「急凍剩6度」

中部以北明晨「最冷剩7度」　下周二前高山有機會降雪

快訊／莫莉曬證據首發聲！還原詐騙事件始末

最容易「姐弟戀」的三大星座！

辛柏毅失聯73小時！海面照明彈不斷

海航系統故障！機票最低22元　官方：出票有效

國道跨越橋鐵網50公分取締孔　雲林交工局：先封再說

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

渣夫外遇每周嘿咻2次　還10次衝摩鐵滾床

尿不遠＝不行了？　醫點名「3症狀」是警訊

更多

最夯影音

更多
蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課
宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面