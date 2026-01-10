　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

網約去秦嶺「最危險禁區」　1女4男穿越鰲太線3人慘死最小19歲

▲▼網約穿秦嶺「最危險禁區」　1女4男3人慘死鰲太線最小19歲。（圖／翻攝央視）

▲網約穿秦嶺「最危險禁區」，1女4男3人慘死鰲太線。（圖／翻攝央視，下同）

記者許力方／綜合報導

被稱為「中國最危險徒步路線」的鰲太線再度發生死亡山難，陝西省寶雞市太白縣應急部門指出，4男1女登山客在太白山違規穿越管護站，進入秦嶺鰲太線，最終釀成3人罹難、1人提早下山、1人獲救的悲劇。事件引發對岸社會兩派論戰，一派認為要對5人提起公訴求償，另一派則提議適度開放、規模集體行動。

違規闖入失聯多日　5人登山3罹難

太白縣通報，5人於1月2日凌晨從黄柏塬鎮附近違規登山，避開了管護站，穿越秦嶺禁區「鰲太線」，3日上午當地警消接獲報案，稱5人穿越鰲山後失聯，其中1因身體不適先行獨自下山，其餘4人失聯。5人包括1女4男，年齡最大32歲、最小僅19歲。

知情人士向媒體透露，參與這次穿越40公里小鰲太線的5人並非陝西本地人，而是網路上認識、找好領隊，準備一日「速穿」，但他們不僅沒有帶帳篷、睡袋等專業設備，連食物和保暖措施都短缺。

▲▼網約穿秦嶺「最危險禁區」　1女4男3人慘死鰲太線最小19歲。（圖／翻攝央視）

當局組織救援隊、和在地志工連日全力搜救，出動重裝備、無人機等徒步出發展開搜尋，4日成功尋獲1人生還；5日下午再發現2名失聯者，已無生命跡象。最後1人疑在探險途中墜崖，已無生命徵象，因地形陡峭無法接近，經出動直升支援，於7日下午尋獲遺體，確認不治。

高海拔、長里程與極端氣候　致命關鍵重重

《中國鰲太穿越事故調查報告》指出，鰲太線全程實際步行距離超過140公里，需在平均海拔3566米以上連續翻越17座山峰，耗時7天，大部分為無人區，地形屬於第四季冰河遺跡地貌，補給與通訊幾近中斷，加上一天可以有四季，長年強風、濃霧、暴雨、冰雪冰雹與低溫，極易導致失溫。

中國死亡率最高路線　禁令下仍頻傳事故

鰲太線橫貫秦嶺主脊，連接鰲山與太白山，被視為中國死亡率最高的徒步路線，中國登山協會調查顯示，2012至2017年間，至少46人在此失蹤或遇難。為遏止山難，陝西太白山國家級自然保護區管理局等單位已於2018年聯合發布《禁止「鰲太穿越」公告》，但鰲太線並非封閉景區，仍有人透過繞道闖關。

官方統計顯示，自禁令實施後，穿越行為未能完全杜絕，2018年至2024年間，包含95後網紅詩人「星芽」在內，已有至少12人於相關穿越行動中遇難。近年山難屢次登上熱搜。2024年8月，戶外部落客「猛蛇過江」穿越時，在帳篷內發現一具遺體，後證實為失聯一個月的河南驢友馬某某；通報警方後，該名部落客也因違規穿越遭處分。

▲▼網約穿秦嶺「最危險禁區」　1女4男3人慘死鰲太線最小19歲。（圖／翻攝央視）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
尿不遠＝不行了？　醫點名「3症狀」是警訊
台南神秘「固力果」跑男爆紅　身分曝光
高雄一家四口　家中叫不醒！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

網約穿秦嶺「最危險禁區」　1女4男3人慘死最小19歲

大叔騎車吐痰...竟噴入「外送員嘴裡」！　當場崩潰畫面曝光

陸「AI六小虎」搶頭香！智譜掛牌首日漲13%

海基會：去年「除籍專案」期間人力吃緊　滯陸國人協助量歷史次高

雷軍：小米新產品將結合「自研晶片、自研OS、自研AI」

海南航空系統故障！機票最低只要22元　官方：已出票不取消

武漢男子在「地鐵內裸體」　目擊者：他突然在車廂內脫衣服

董事長又懸缺　海基會：人選確定會盡快召開董監事會

川普稱任內「習近平不敢打台灣」　陸外交部回擊：是中國人自己的事

陸單親媽柬埔寨尋子一個月　最後視訊兒子按「酒窩」暗示「救我」　

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

辛柏毅仍失聯！海巡署搜救畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

不甩國際法！川普大談習近平　：他不敢在我任內「攻擊台灣」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

證實主動邀約王世堅 　韓國瑜曝原因：造成他困擾我很不好意思

【譚兵讀武EP286】國軍戰略進攻的「最後一聲虎嘯」　從空運整九師到萊陽血戰的烽火膠東

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

網約穿秦嶺「最危險禁區」　1女4男3人慘死最小19歲

大叔騎車吐痰...竟噴入「外送員嘴裡」！　當場崩潰畫面曝光

陸「AI六小虎」搶頭香！智譜掛牌首日漲13%

海基會：去年「除籍專案」期間人力吃緊　滯陸國人協助量歷史次高

雷軍：小米新產品將結合「自研晶片、自研OS、自研AI」

海南航空系統故障！機票最低只要22元　官方：已出票不取消

武漢男子在「地鐵內裸體」　目擊者：他突然在車廂內脫衣服

董事長又懸缺　海基會：人選確定會盡快召開董監事會

川普稱任內「習近平不敢打台灣」　陸外交部回擊：是中國人自己的事

陸單親媽柬埔寨尋子一個月　最後視訊兒子按「酒窩」暗示「救我」　

石平訪台丟震撼彈！擬邀立委「正式訪日國會」　喊話台日聯手抗中

翻轉格鬥場館刻板印象　300坪梵帝仕訓練學院1月11日盛大開幕

一只保溫杯用十幾年！男子鉛中毒1年後病逝

網約穿秦嶺「最危險禁區」　1女4男3人慘死最小19歲

紅色壓塊暗示神秘核潛艇已服役？　央視兵推畫面驚現「096」

桃園敏盛志工隊成立45載　140位績優志工獲表揚

世界唯二「青磺泉」在北投！盤點北部12處免費足湯　金銀雙湯必泡

台北職業撞球公開賽　非凡公子賴嘉雄復出闖64強

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

大陸熱門新聞

大叔騎車吐痰...竟噴入外送員嘴裡！　當場崩潰畫面曝光

陸圍棋選手戴「AI眼鏡」豪取7連勝 遭檢舉後「摘鏡」吞4連敗

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

網約穿最危險禁區　1女4男3人慘死

泡泡瑪特馬年盲盒線上開賣 8款毛絨掛飾...Labubu、星星人等IP大集合

陸21歲銀樓老闆「尾牙發黃金給員工」

陸「AI六小虎」搶頭香！智譜掛牌首日漲13%

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

雷軍：小米新產品將結合自研晶片、OS、AI

海基會：去年「除籍專案」期間人力吃緊

川普稱任內「習近平不敢打台灣」 陸外交部回擊：是中國人自己的事

「柬埔寨流浪網紅」首親吐流落街頭原因

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」押回中國

陸單親媽柬埔寨尋子一個月 最後視訊兒子按「酒窩」暗示「救我」　

更多熱門

相關新聞

絕命雪山連傳山難　2山友失溫斷氣

絕命雪山連傳山難　2山友失溫斷氣

入冬最強冷氣團影響，高山降雪深達30公分，雪霸國家公園「雪山西稜」一帶連續傳出山難。12月26、27日，匹匹達山與博可爾草原各發生一起山友失溫意外，兩名男性登山客均出現失溫後無呼吸心跳狀況，同行友人緊急CPR也救不回來，因目前天候惡劣、山區積雪濕滑，救援行動3日攻克仍難以抵達事故處。

日登山客遭熊襲亡　手錶GPS曝屍體拖行軌跡

日登山客遭熊襲亡　手錶GPS曝屍體拖行軌跡

玉山國家公園全面禁止入園　77登山隊268人已下山

玉山國家公園全面禁止入園　77登山隊268人已下山

36歲男「嘴破20年」自行停藥竟失明

36歲男「嘴破20年」自行停藥竟失明

山友登阿玉山失聯3天　雨勢滂沱搜救難度高

山友登阿玉山失聯3天　雨勢滂沱搜救難度高

關鍵字：

鰲太線秦嶺太白山陝西登山客山友

讀者迴響

熱門新聞

高雄一家四口中毒叫不醒　疑封閉洗熱水澡

「乾女兒」陪看房遭脫衣性侵！　台南乾爹老闆狂喊：一次就好

10℃冷到周末　圖看何時回暖

快訊／20縣市低溫特報！「急凍剩6度」

台灣超越日韓！正式登頂「最不想生國家」

深思後婉謝WBC徵召　鄧愷威說明抉擇

中部以北明晨「最冷剩7度」　下周二前高山有機會降雪

辛柏毅失聯73小時！海面照明彈不斷

渣夫外遇每周嘿咻2次　還10次衝摩鐵滾床

快訊／莫莉曬證據首發聲！還原詐騙事件始末

國道跨越橋鐵網50公分取締孔　雲林交工局：先封再說

最容易「姐弟戀」的三大星座！

冬天洗澡突倒下　醫師點出保命關鍵

館長被告不忍了！直播點名賴清德出庭

尿不遠＝不行了？　醫點名「3症狀」是警訊

更多

最夯影音

更多
蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課
陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

辛柏毅仍失聯！海巡署搜救畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

辛柏毅仍失聯！海巡署搜救畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面