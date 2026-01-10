網約穿秦嶺「最危險禁區」　1女4男3人慘死最小19歲

▲網約穿秦嶺「最危險禁區」，1女4男3人慘死鰲太線。（圖／翻攝央視，下同）



記者許力方／綜合報導

被稱為「中國最危險徒步路線」的鰲太線再度發生死亡山難，陝西省寶雞市太白縣應急部門指出，4男1女登山客在太白山違規穿越管護站，進入秦嶺鰲太線，最終釀成3人罹難、1人提早下山、1人獲救的悲劇。事件引發對岸社會兩派論戰，一派認為要對5人提起公訴求償，另一派則提議適度開放、規模集體行動。

違規闖入失聯多日 5人登山3罹難

太白縣通報，5人於1月2日凌晨從黄柏塬鎮附近違規登山，避開了管護站，穿越秦嶺禁區「鰲太線」，3日上午當地警消接獲報案，稱5人穿越鰲山後失聯，其中1因身體不適先行獨自下山，其餘4人失聯。5人包括1女4男，年齡最大32歲、最小僅19歲。

知情人士向媒體透露，參與這次穿越40公里小鰲太線的5人並非陝西本地人，而是網路上認識、找好領隊，準備一日「速穿」，但他們不僅沒有帶帳篷、睡袋等專業設備，連食物和保暖措施都短缺。

當局組織救援隊、和在地志工連日全力搜救，出動重裝備、無人機等徒步出發展開搜尋，4日成功尋獲1人生還；5日下午再發現2名失聯者，已無生命跡象。最後1人疑在探險途中墜崖，已無生命徵象，因地形陡峭無法接近，經出動直升支援，於7日下午尋獲遺體，確認不治。

高海拔、長里程與極端氣候 致命關鍵重重

《中國鰲太穿越事故調查報告》指出，鰲太線全程實際步行距離超過140公里，需在平均海拔3566米以上連續翻越17座山峰，耗時7天，大部分為無人區，地形屬於第四季冰河遺跡地貌，補給與通訊幾近中斷，加上一天可以有四季，長年強風、濃霧、暴雨、冰雪冰雹與低溫，極易導致失溫。

中國死亡率最高路線 禁令下仍頻傳事故

鰲太線橫貫秦嶺主脊，連接鰲山與太白山，被視為中國死亡率最高的徒步路線，中國登山協會調查顯示，2012至2017年間，至少46人在此失蹤或遇難。為遏止山難，陝西太白山國家級自然保護區管理局等單位已於2018年聯合發布《禁止「鰲太穿越」公告》，但鰲太線並非封閉景區，仍有人透過繞道闖關。

官方統計顯示，自禁令實施後，穿越行為未能完全杜絕，2018年至2024年間，包含95後網紅詩人「星芽」在內，已有至少12人於相關穿越行動中遇難。近年山難屢次登上熱搜。2024年8月，戶外部落客「猛蛇過江」穿越時，在帳篷內發現一具遺體，後證實為失聯一個月的河南驢友馬某某；通報警方後，該名部落客也因違規穿越遭處分。