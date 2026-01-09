國1安全網被破壞！國道警認了：剪洞拍違規　雲林縣府立即封閉

▲雲林大埤鄉嘉興路跨越國道的橋樑，是地方居民日常通行要道，國道警方將鐵網開孔僅用束帶固定，引起民眾質疑安全性。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林大埤鄉嘉興路（雲186線）跨越國道一號246.1公里處上方的橋樑，是當地居民日常通行的道路，有民眾發現橋上安全防護鐵絲網被剪出一個約五十公分見方的大缺口，引發議論。有人質疑遭人蓄意破壞，也有人擔心恐成為高空丟擲物品的安全漏洞；另有網友猜測，該缺口可能與警方高空取締勤務有關。

現場觀察，鐵絲網缺口邊緣整齊，呈現完整四方形，並非自然鏽蝕或零星毀損，讓不少民眾直覺認為是人為剪破。部分用路人擔心，若未及時修復，恐有人從橋上丟棄物品至高速公路，對下方車流造成行車危險，呼籲相關單位儘速處理。

對此，國道第四公路警察大隊表示，該跨越橋位置視野良好，為警方科技執法的制高點之一，過去確曾因蒐證需求，協調相關單位於防護網設置活動式缺口，方便架設取景設備，勤務結束後再復位，不致影響原有防護功能。警方指出，該處不定時規劃勤務，取締超速、慢速車占用內側車道、未繫安全帶及未保持安全距離等違規行為，以維護國道行車秩序與安全。

雲林縣政府交工局養護工程科指出，經盤點後確認該處防護網開孔並未完成正式申請程序，基於公共設施安全考量，會先行將孔洞封閉。至於是否涉及破壞公物，養護單位表示，待完成修復作業，後續若警方確有執法需求，須依規定提出申請，再行評估設置方式。

