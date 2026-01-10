　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園敏盛志工隊成立45載　140位績優志工獲表揚

▲桃園敏盛志工隊

▲張長榮（右四）表揚140位績優志工。（圖／敏盛志工隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園敏盛志工隊今年成立45年，在衛生局考評的數10家醫院中，自2008年起，年年拿下前三名的優等獎殊榮。敏盛志工隊領頭羊、敏盛醫療體系副執行長張長榮9日表示，迎接新的一年，志工隊督導陳燕秋去年新婚的兒子侯欣宇，也把其媳婦鄧遠芳帶入志工隊做公益，增添新氣象。

今年51歲的敏盛醫療體系，於70年成立敏盛醫院志工隊，多年來，由敏盛醫療體系副執行長張長榮帶領敏盛志工隊，投入院內諮詢、癌末病房陪伴與關懷、義剪等等服務，並走進社區帶領老人律動、弱勢關懷等服務，受到各界肯定。

▲桃園敏盛志工隊

▲年逾90的曹蓮英（右二）擔任團康志工，迄今志工服務時數一萬多小時。（圖／敏盛志工隊提供）

敏盛醫院志工隊展現強大的愛心能量，獲得敏盛醫療體系相當重視，每年歲末由張長榮親自表揚績優志工，日前即有140位績優志工獲表揚，包括代表該院榮獲去年桃園市政府社會局舉辦第一屆的高齡志工傑出長者的曹蓮英也在其中。

曾擔任幼教老師的曹蓮英，退休後，應服務敏盛醫院擔任志工督導的媳婦陳燕秋邀請，加入敏盛志工隊擔任團康志工，迄今志工服務時數一萬多小時。年逾90的曹蓮英30多年來，分別於學校、婦女會教授土舞風等團康活動，把健康和歡樂帶進醫院和社區。

去年開始，曹蓮英雖腳部退化、走路也越來越緩慢，但仍熱衷教舞，每個禮拜二、五晚上還在龜山區的楓樹社區活動中心教團康。而陳燕秋的小兒子侯欣宇則在99年7月1日加入敏盛志工隊，擔任醫院內的走動服務、協助推輪椅為行動不便的長者就醫服務及志工隊的文書處理，志工服務時數1965小時。

▲桃園敏盛志工隊

▲侯欣宇邀新婚妻子鄧遠芳加入敏盛志工隊。（圖／敏盛志工隊提供）

侯欣宇去年6月6日公證結婚，妻子鄧遠芳也加入敏盛醫院志工大家庭，於休假日幫助行動不便的病人就醫服務，婆媳、祖孫一家三代以實際行動詮釋「一人志工、全家志工」的傳懇理念。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
尿不遠＝不行了？　醫點名「3症狀」是警訊
台南神秘「固力果」跑男爆紅　身分曝光
高雄一家四口　家中叫不醒！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園敏盛志工隊成立45載　140位績優志工獲表揚

寒門翻身一輩子　陳德翰為弱勢學童點燈：教育是唯一的路

嚴控廚餘蒸煮與流向　桃園138輛廚餘清運車完成定位追蹤

桃園市福德正神關懷協會寒冬送暖　捐贈萬斤白米關懷弱勢

王美惠協調中央支援　嘉義災後復原經費短缺解決

綠能工廠堆滿木屑竄火煙　消防隊排煙射水6小時

台南神秘「固力果」跑步男看板爆紅！網瘋猜是誰　真相曝光

多元高風險場域挑戰升高　新北動保處強化高空救援能力

新北「品味貢寮選物所」開幕　打造東北角地方創生新據點

全國身障國民運動會在新北　侯友宜：實踐零距離參賽理念

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

辛柏毅仍失聯！海巡署搜救畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

不甩國際法！川普大談習近平　：他不敢在我任內「攻擊台灣」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

證實主動邀約王世堅 　韓國瑜曝原因：造成他困擾我很不好意思

【譚兵讀武EP286】國軍戰略進攻的「最後一聲虎嘯」　從空運整九師到萊陽血戰的烽火膠東

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

桃園敏盛志工隊成立45載　140位績優志工獲表揚

寒門翻身一輩子　陳德翰為弱勢學童點燈：教育是唯一的路

嚴控廚餘蒸煮與流向　桃園138輛廚餘清運車完成定位追蹤

桃園市福德正神關懷協會寒冬送暖　捐贈萬斤白米關懷弱勢

王美惠協調中央支援　嘉義災後復原經費短缺解決

綠能工廠堆滿木屑竄火煙　消防隊排煙射水6小時

台南神秘「固力果」跑步男看板爆紅！網瘋猜是誰　真相曝光

多元高風險場域挑戰升高　新北動保處強化高空救援能力

新北「品味貢寮選物所」開幕　打造東北角地方創生新據點

全國身障國民運動會在新北　侯友宜：實踐零距離參賽理念

石平訪台丟震撼彈！擬邀立委「正式訪日國會」　喊話台日聯手抗中

翻轉格鬥場館刻板印象　300坪梵帝仕訓練學院1月11日盛大開幕

一只保溫杯用十幾年！男子鉛中毒1年後病逝

網約穿秦嶺「最危險禁區」　1女4男3人慘死最小19歲

紅色壓塊暗示神秘核潛艇已服役？　央視兵推畫面驚現「096」

桃園敏盛志工隊成立45載　140位績優志工獲表揚

世界唯二「青磺泉」在北投！盤點北部12處免費足湯　金銀雙湯必泡

台北職業撞球公開賽　非凡公子賴嘉雄復出闖64強

【檢方今偵結】直播談「斬首賴清德」慘了！　「館長」陳之漢遭起訴

地方熱門新聞

台南神秘「固力果」跑男爆紅　身分曝光

地下驚現清代軍械庫！台南出土「武器鏽塊」揭百年前防禦布局

陳德翰為弱勢學童點燈：教育是唯一的路

桃園138輛廚餘清運車完成定位追蹤

王美惠協調中央支援　嘉義災後復原經費

桃園市福德正神關懷協會　捐贈萬斤白米

桃園敏盛140位績優志工獲表揚

綠能工廠堆滿木屑竄火煙

弱勢生活補助金今年加碼發放

多元高風險場域挑戰　新北動保強化高空救援能力

全台首邑縣城隍廟法器遭破壞民政局長到場關切、協助修復

營養午餐免費　陳亭妃：免費只是起點品質一定要跟上

啟賦幼兒成長配方2批號預防性下架南市查核11通路、163罐已撤

金門大橋落海畫面曝　男子跳海失蹤

更多熱門

相關新聞

接任龍潭敏盛院長　張長榮盼深耕社區醫療

接任龍潭敏盛院長　張長榮盼深耕社區醫療

敏盛醫療體系龍潭敏盛醫院8日舉行新、卸任院長交接典禮，由敏盛醫療體系副執行長張長榮接任新任院長。張長榮說，扮演社區居民健康守護神是龍潭敏盛醫院的重要責任，除將於各里陸續開辦義診，並打造更全面、更優質的醫療服務團隊，強化與社區的互動，讓龍潭敏盛醫院成為社區永續的健康中心。

敏盛美髮志工劉月花　助人很幸福

敏盛美髮志工劉月花　助人很幸福

敏盛表揚112名志工　六成志工逾65歲

敏盛表揚112名志工　六成志工逾65歲

敏盛志工傑出　張長榮是幕後推手

敏盛志工傑出　張長榮是幕後推手

關鍵字：

桃園敏盛志工隊張長榮

讀者迴響

熱門新聞

高雄一家四口中毒叫不醒　疑封閉洗熱水澡

「乾女兒」陪看房遭脫衣性侵！　台南乾爹老闆狂喊：一次就好

10℃冷到周末　圖看何時回暖

快訊／20縣市低溫特報！「急凍剩6度」

台灣超越日韓！正式登頂「最不想生國家」

深思後婉謝WBC徵召　鄧愷威說明抉擇

中部以北明晨「最冷剩7度」　下周二前高山有機會降雪

辛柏毅失聯73小時！海面照明彈不斷

渣夫外遇每周嘿咻2次　還10次衝摩鐵滾床

快訊／莫莉曬證據首發聲！還原詐騙事件始末

國道跨越橋鐵網50公分取締孔　雲林交工局：先封再說

最容易「姐弟戀」的三大星座！

冬天洗澡突倒下　醫師點出保命關鍵

館長被告不忍了！直播點名賴清德出庭

尿不遠＝不行了？　醫點名「3症狀」是警訊

更多

最夯影音

更多
蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課
陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

辛柏毅仍失聯！海巡署搜救畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

辛柏毅仍失聯！海巡署搜救畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面