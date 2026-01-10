桃園敏盛志工隊成立45載　140位績優志工獲表揚

▲張長榮（右四）表揚140位績優志工。（圖／敏盛志工隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園敏盛志工隊今年成立45年，在衛生局考評的數10家醫院中，自2008年起，年年拿下前三名的優等獎殊榮。敏盛志工隊領頭羊、敏盛醫療體系副執行長張長榮9日表示，迎接新的一年，志工隊督導陳燕秋去年新婚的兒子侯欣宇，也把其媳婦鄧遠芳帶入志工隊做公益，增添新氣象。

今年51歲的敏盛醫療體系，於70年成立敏盛醫院志工隊，多年來，由敏盛醫療體系副執行長張長榮帶領敏盛志工隊，投入院內諮詢、癌末病房陪伴與關懷、義剪等等服務，並走進社區帶領老人律動、弱勢關懷等服務，受到各界肯定。

▲年逾90的曹蓮英（右二）擔任團康志工，迄今志工服務時數一萬多小時。（圖／敏盛志工隊提供）

敏盛醫院志工隊展現強大的愛心能量，獲得敏盛醫療體系相當重視，每年歲末由張長榮親自表揚績優志工，日前即有140位績優志工獲表揚，包括代表該院榮獲去年桃園市政府社會局舉辦第一屆的高齡志工傑出長者的曹蓮英也在其中。

曾擔任幼教老師的曹蓮英，退休後，應服務敏盛醫院擔任志工督導的媳婦陳燕秋邀請，加入敏盛志工隊擔任團康志工，迄今志工服務時數一萬多小時。年逾90的曹蓮英30多年來，分別於學校、婦女會教授土舞風等團康活動，把健康和歡樂帶進醫院和社區。

去年開始，曹蓮英雖腳部退化、走路也越來越緩慢，但仍熱衷教舞，每個禮拜二、五晚上還在龜山區的楓樹社區活動中心教團康。而陳燕秋的小兒子侯欣宇則在99年7月1日加入敏盛志工隊，擔任醫院內的走動服務、協助推輪椅為行動不便的長者就醫服務及志工隊的文書處理，志工服務時數1965小時。

▲侯欣宇邀新婚妻子鄧遠芳加入敏盛志工隊。（圖／敏盛志工隊提供）

侯欣宇去年6月6日公證結婚，妻子鄧遠芳也加入敏盛醫院志工大家庭，於休假日幫助行動不便的病人就醫服務，婆媳、祖孫一家三代以實際行動詮釋「一人志工、全家志工」的傳懇理念。