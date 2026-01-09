　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中部以北明晨「最冷剩7度」　下周二前高山有機會降雪

▲▼遊客,觀光,旅遊,行李箱,行人,路人,低溫,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明天西半部輻射冷卻明顯，局部低溫下探7度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(10日)冷空氣減弱，不過西半部輻射冷卻明顯，尤其中部以北、宜蘭局部低溫可能下探7度到8度，明天晚間到下周一清晨還有一波冷氣團來襲。氣象署表示，明天以及下周一、二高山有機會降雪。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天冷空氣減弱，不過西半部輻射冷卻影響明顯，低溫可能普遍在10度以下，尤其中部以北、宜蘭低溫約9度到11度，局部低溫還可能下探7度到8度，南部、花東低溫則約12度到14度，白天氣溫明顯回升，高溫約20度。明天水氣不多，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲明天清晨低溫預測。（圖／氣象署提供）

黃恩鴻指出，明天下半天至晚上有一波大陸冷氣團南下，雲量增多，各地山區有零星短暫雨，這波冷氣團預計自周六晚間影響到下周一清晨，影響範圍較小，以北部、東半部為主，周日白天高溫略降，中南部天氣變化不大，維持多雲到晴、日夜溫差大。

下周降雨分布方面，黃恩鴻說明，下周一到下周五天氣類似，以多雲到晴為主，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨，下周一晚上到下周二中層水氣增多，中部以北山區也有零星短暫雨。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

溫度部分，黃恩鴻表示，下周早晚感受較涼，白天溫暖舒適，下周一到下周二低溫約12到14度，高溫約20到24度。

此外，黃恩鴻提醒，明天各地約2500公尺以上高山有機會降雪，下周一晚間到下周二中層水氣移入，3000公尺以上高山也有降雪機率。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李多慧被酸…資深小龍女琪琪開砲！　轟林妍霏「秀一張臭嘴」
「8位數頂流」男星爆隱婚生子！3字男愛豆遭點名
快訊／國道「5車連環撞」！後方塞爆
3歲幼女「恐成人球」　單親媽心碎求助
快訊／莫莉曬證據首發聲！前助理母親「對話曝光」
免費營養午餐跟進有困難？　侯友宜：新北一年恐增46億支出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

許皓鋐獲圍棋年度MVP　去年國內外拿494萬獎金蟬聯冠軍

台灣超越日韓！正式登頂「最不想生國家」

想要脫單？先搞清楚你是要「找對象」還是「想婚了」！12指標看透兩者差異

華航年終獎金「上看10個月」居業界之冠　平均調薪3%

技職不設限！　土庫商工建築科學生錄取台大土木工程

海關突攔下「狂問長長一支」　歌手尷尬拿出超閃：I人社死現場

台灣人講話「比中國人更好理解？」　網點出關鍵差異：比較喜歡

台北文創天空創意節移展台南　現代裝置藝術與百年古蹟的對話

玉山一早下雪了！排雲山莊測得零下3度　芬蘭、韓國2山友成功登頂

中部以北明晨「最冷剩7度」　下周二前高山有機會降雪

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

美移民官朝車內開槍！　37歲女遭擊斃當地市長怒轟政府

高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

冷氣團來襲！阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

固執比熊翻肚等爺摸　1分鐘後還在定格等XD

許皓鋐獲圍棋年度MVP　去年國內外拿494萬獎金蟬聯冠軍

台灣超越日韓！正式登頂「最不想生國家」

想要脫單？先搞清楚你是要「找對象」還是「想婚了」！12指標看透兩者差異

華航年終獎金「上看10個月」居業界之冠　平均調薪3%

技職不設限！　土庫商工建築科學生錄取台大土木工程

海關突攔下「狂問長長一支」　歌手尷尬拿出超閃：I人社死現場

台灣人講話「比中國人更好理解？」　網點出關鍵差異：比較喜歡

台北文創天空創意節移展台南　現代裝置藝術與百年古蹟的對話

玉山一早下雪了！排雲山莊測得零下3度　芬蘭、韓國2山友成功登頂

中部以北明晨「最冷剩7度」　下周二前高山有機會降雪

傳統系統將合法索賠誤判為欺詐　保險公司開始用AI判斷是不是「裝病」

義大利小鎮給錢求居民！110萬可買到小公寓　租金直接砍半

李多慧被酸…資深小龍女琪琪開砲！　轟林妍霏「秀一張臭嘴」

落實安居緝毒政策　台東警方查緝毒品成果顯著

台驊12月營收年增4.02%、年減18.83%　區域布局與營運整合成維穩關鍵

盧秀燕嗆孩子國家養變地方養　行政院：兩政策內容不同不應混淆

2026旗艦規格免天價！「QLED量子點」＋「Google TV」+「3年保固」年終換機聰明選擇

許皓鋐獲圍棋年度MVP　去年國內外拿494萬獎金蟬聯冠軍

快訊／國3南和美段5車連環撞！貨車變形2人受困　後方回堵8K

東警交通大執法上路　連3天專案勤務 ...守護用路人安全

【手冷也不用這樣放閃吧】爸媽互動過頭...女兒：你們好噁噢！XD

生活熱門新聞

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

失聯飛官辛柏毅「傳話」曝光　家屬淚崩

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

AV女優「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

尾牙中1萬！同事「天天逼問請飲料」網曝1招反擊

台北市寒流已達標！　北台灣明晚再急凍

政大系籃正妹「轉型拍大尺」他驚：不只拍泳裝、內衣

寒流達標今晚最冷！　回溫時間點出爐

鄭明典：寒流達標！北台灣很冷「無法完全掌握」

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

家族事業上班「月薪3萬6待不住」！媽突給200萬年終

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

以為LINE被封鎖！一票人秒懂「交朋友真實心聲」

更多熱門

相關新聞

即／疑天氣太冷失控　女騎士摔排水溝身亡

即／疑天氣太冷失控　女騎士摔排水溝身亡

大陸冷氣團侵台，各地發生不少長者天冷猝死案。苗栗縣苑裡鎮79歲鄭姓老婦，今（9）日上午騎機車行經路口時，疑似心血管疾病造成身體不適，機車偏離正常車道，最終逆向衝落排水溝，搶救後送醫宣告不治，詳細肇事和死亡原因有待調查。

今晚明晨急凍探6度　明晚再一波冷氣團接力

今晚明晨急凍探6度　明晚再一波冷氣團接力

寒流「騎士神勇一幕」　萬人狂盯全身：有夠強大

寒流「騎士神勇一幕」　萬人狂盯全身：有夠強大

武陵農場藤花園再度化身「夢幻冰宮」

武陵農場藤花園再度化身「夢幻冰宮」

寒流達標今晚最冷！　回溫時間點出爐

寒流達標今晚最冷！　回溫時間點出爐

關鍵字：

天氣氣象氣象署冷空氣低溫降雪冷氣團降雨

讀者迴響

熱門新聞

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

失聯飛官辛柏毅「傳話」曝光　家屬淚崩

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

吃軟不吃硬的三大星座！

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」正面照曝

海巡署搜救辛柏毅畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

地下驚現清代軍械庫！台南出土「武器鏽塊」揭百年前防禦布局

AV女優「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

《蔣中正日記》解密「內容超色情」　詳載每日想愛愛過程

以為腸胃炎！急診醫聽他「虛弱吐3字」臉色變了

全台最大「我家牛排」插旗高雄

尾牙中1萬！同事「天天逼問請飲料」網曝1招反擊

威力彩21槓開詭連號　二獎一注獨得

分泌物冒泡！醫驚見「一直有蟲在跑」她嚇傻　超綠關係曝

更多

最夯影音

更多
蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面