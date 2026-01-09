中部以北明晨「最冷剩7度」　下周二前高山有機會降雪

▲明天西半部輻射冷卻明顯，局部低溫下探7度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(10日)冷空氣減弱，不過西半部輻射冷卻明顯，尤其中部以北、宜蘭局部低溫可能下探7度到8度，明天晚間到下周一清晨還有一波冷氣團來襲。氣象署表示，明天以及下周一、二高山有機會降雪。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天冷空氣減弱，不過西半部輻射冷卻影響明顯，低溫可能普遍在10度以下，尤其中部以北、宜蘭低溫約9度到11度，局部低溫還可能下探7度到8度，南部、花東低溫則約12度到14度，白天氣溫明顯回升，高溫約20度。明天水氣不多，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲明天清晨低溫預測。（圖／氣象署提供）

黃恩鴻指出，明天下半天至晚上有一波大陸冷氣團南下，雲量增多，各地山區有零星短暫雨，這波冷氣團預計自周六晚間影響到下周一清晨，影響範圍較小，以北部、東半部為主，周日白天高溫略降，中南部天氣變化不大，維持多雲到晴、日夜溫差大。

下周降雨分布方面，黃恩鴻說明，下周一到下周五天氣類似，以多雲到晴為主，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨，下周一晚上到下周二中層水氣增多，中部以北山區也有零星短暫雨。

▲▼一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，黃恩鴻表示，下周早晚感受較涼，白天溫暖舒適，下周一到下周二低溫約12到14度，高溫約20到24度。

此外，黃恩鴻提醒，明天各地約2500公尺以上高山有機會降雪，下周一晚間到下周二中層水氣移入，3000公尺以上高山也有降雪機率。