偷吃人妻！渣夫認了「每周嘿咻2次」　還10次衝摩鐵滾床

▲正宮指控人妻外遇偷吃丈夫，提告侵害配偶權，法官判賠60萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

一名正宮發現丈夫與小三有超多的鹹濕對話，還滾床超過10次，憤而提告求償100萬元精神慰撫金。法庭上，小三辯稱對話多由人夫主動挑逗，否認有親密行為，但人夫則坦承「每周2次」，趁著小三老公上夜班時到她住處見面，到摩鐵滾床，法觀認定小三明知對方有配偶仍持續交往，已嚴重侵害配偶權，判賠60萬元。

正宮控夫外遇近一年

人妻主張，她與丈夫5年前結婚至今，然而，小三明知丈夫有配偶，兩人不但頻繁透過LINE互傳訊息、分享日常生活，更傳送大量帶有性暗示的曖昧文字與貼圖，互道「晚安」、「愛你」，並多次相約出遊，期間發生了至少10次的性行為，嚴重破壞了她婚姻與家庭生活的圓滿和諧，侵害其配偶權，導致她精神承受巨大痛苦，向其提告求償100萬元精神慰撫金。

小三否認有性行為

對於人妻的指控，小三承認Line暱稱的使用者是自己，但辯稱對話僅屬日常聊天，縱使部分內容稍有不宜，也多是由人夫主動開啟挑逗字眼，自己並無踰矩行為，從聊天記錄中，並未見到她與人夫有親密合照或共同出遊的具體證據，根本無法證明有性行為之事實，請求法院駁回原告之訴。

（AI協作圖／記者唐詠絮製作，經編輯審核）

人夫當庭認了：每週嘿咻2次

法院審理，法院詳細審閱原告提出的多頁的LINE對話紀錄，發現內容充滿調情、挑逗意味，包括使用曖昧文字邀約過夜、明確暗示發生性行為，顯然已遠遠超越一般異性朋友正常社交的分際。

而人夫到庭作證．坦承他與人妻確實曾「交往」近1年，算是男女朋友關係。他會趁小三的丈夫上夜班時，每周2次前往其住處，每次都會發生性行為。此外，兩人也曾前往汽車旅館滾床連結超過10次。

法官認定人夫與小三的交往及性行為，嚴重破壞其婚姻圓滿，已確實侵害配偶權，並考量雙方身分等條件，判定以60萬元為適當。全案可上訴。