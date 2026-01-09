怕真的斷炊！藍營讓步擬先放行審TPASS預算　民進黨團樂見回心轉意

▲TPASS預算卡關。（圖／記者李姿慧攝）



記者杜冠霖／台北報導

由於115年度總預算案遲遲未審，包含TPASS通勤月票、生育補助等都可能斷炊，引起民怨。雖在野黨稱不影響，但國民黨團今（9日）預計提出補救辦法，讓總預算就算未審畢，新興計畫只要經立院同意即可動支，包含TPASS通勤月票、生育給付、河川整治等部分項目有望先行付委審查。對此，民進黨團表示，一包預算案送過來、挑喜歡的通過，那為何不全案審查？立法院藍白多數領薪水不審預算，一定要民眾一個個提醒哪些要通過，才願意被動將預算放行，這不是最高立法機關應有的態度。

對於總預算遲遲未審，在野黨痛批原因是行政院未依法編列預算，綠委吳思瑤回應，總預算不審，要怎麼甩鍋行政院、賴清德？行政院工作已經完成，交作業是立法院工作，民眾黨兩年條款也要到了，要做正事。

對於國民黨回心轉意、放行TPASS，吳思瑤表示，全案都要審，不要被罵怕了，就頭痛醫頭、臨時抱佛腳，全案要審就是立法委員職責，不該拆解預算選擇性審查，每一筆預算都非常重要，審預算不是擠牙膏，TPASS很重要，國民黨回心轉意為國民黨縣市長解套，1月12日北北基桃會面還沒舉行，立委是為了解決蔣萬安難題嗎？

黨團幹事長鍾佳濱表示，根據預算法，年度總預算未如期完成審議時，一些情況下可以先行動支，預算法裡面寫的清楚，包含社福預算、法定義務服務、其他經立法院同意者。就文義原意，行政院把預算案送到立法院後，因無法完成審議，可以針對急迫事項請立法院同意。

鍾佳濱指出，立法院最大黨、國民黨認為，一包預算案送過來、挑喜歡的通過，那為何不全案審查？有急迫性通過後，就可以讓全民知道，哪些是國會多數認為有急迫性、哪些不是。而不是像現在點餐方式，民間反應大就通過、沒反應的就擺著，這樣的審查態度，一個口令一個動作，整個社會忙的要死。

鍾佳濱直言，立法院藍白多數領薪水不審預算，一定要民眾一個個提醒哪些要通過，國會多數才願意被動將預算放行，這不是最高立法機關應有的態度，在野黨如果重視人民福祉，應該全部加以審視總預算案，有必要就通過、不要的就刪除，而不是等人民敲碗放行，人民不是乞丐、立委不是皇帝，這個絕不是民主國家應有態度。