大陸 大陸焦點 特派現場

海南航空系統故障！機票最低只要22元　官方：已出票不取消

▲海航系統故障，出現5元人民幣的機票。（圖／翻攝自小紅書）

▲海航系統故障，出現5元人民幣的機票。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

海南航空（海航）機票系統9日上午發生異常，多條航線一度出現「跳水價」，引發大量網友搶購與熱議。有旅客只花5元（人民幣，下同，約台幣22元）就買到鄭州飛廣州的機票，也有人以360元（約台幣1616元）購入哈爾濱飛三亞航班，甚至顯示可免費改簽任意時段，令賺到的民眾又驚又喜。

▲▼海航系統故障，機票最低22元。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼海航系統故障，機票最低22元。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼多人曬出跳水價機票。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼多人曬出跳水價機票。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼海航系統故障，機票最低22元。（圖／翻攝自小紅書）

據《極目新聞》報導，9日上午10時20分左右，多名網友在社群平台曬出購票畫面，顯示廣州飛北京僅130元（約台幣583元）、鄭州飛廣州5元，武漢飛哈爾濱「兩大一小」合計只要900元（約台幣4040元）。多名旅客指出，該波超低價約持續20分鐘後即恢復正常。

▲多名網友證實，官方未取消失誤票價的訂單。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼海航系統故障，機票最低22元。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼海航系統故障，機票最低22元。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼海航系統故障，機票最低22元。（圖／翻攝自小紅書）

▲多名網友證實，官方未取消失誤票價的訂單。（圖／翻攝自小紅書，上同）

對此，海南航空於9日12時43分發布公告說明，當日上午10時左右因系統臨時故障，導致部分航線機票價格顯示異常，已第一時間完成緊急處理並修復系統，目前購票功能均已恢復正常。

海航同時強調，在系統異常期間，凡付款成功並已出票的機票均屬有效，旅客可依原訂行程正常搭乘，並對此次狀況造成旅客不便表達歉意。

▲海航回應。（圖／翻攝自小紅書）

▲海航回應。（圖／翻攝自小紅書）

01/07 全台詐欺最新數據

473 2 2536 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

