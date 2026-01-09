海南航空系統故障！機票最低只要22元　官方：已出票不取消

▲海航系統故障，出現5元人民幣的機票。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

海南航空（海航）機票系統9日上午發生異常，多條航線一度出現「跳水價」，引發大量網友搶購與熱議。有旅客只花5元（人民幣，下同，約台幣22元）就買到鄭州飛廣州的機票，也有人以360元（約台幣1616元）購入哈爾濱飛三亞航班，甚至顯示可免費改簽任意時段，令賺到的民眾又驚又喜。





▲▼多人曬出跳水價機票。（圖／翻攝自小紅書）

據《極目新聞》報導，9日上午10時20分左右，多名網友在社群平台曬出購票畫面，顯示廣州飛北京僅130元（約台幣583元）、鄭州飛廣州5元，武漢飛哈爾濱「兩大一小」合計只要900元（約台幣4040元）。多名旅客指出，該波超低價約持續20分鐘後即恢復正常。

▲多名網友證實，官方未取消失誤票價的訂單。（圖／翻攝自小紅書，上同）

對此，海南航空於9日12時43分發布公告說明，當日上午10時左右因系統臨時故障，導致部分航線機票價格顯示異常，已第一時間完成緊急處理並修復系統，目前購票功能均已恢復正常。

海航同時強調，在系統異常期間，凡付款成功並已出票的機票均屬有效，旅客可依原訂行程正常搭乘，並對此次狀況造成旅客不便表達歉意。

▲海航回應。（圖／翻攝自小紅書）