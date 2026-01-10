　
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

紅色壓塊暗示神秘核潛艇已服役？　央視兵推畫面驚現「096」

▲▼央視報導畫面曝光一名艇員在用航海量角器測量海圖時，出現「096」字樣的紅色壓塊，被視為暗示096型戰略核潛艇已入列。（圖／翻攝自央視）

▲中國官媒曝光一名艇員在用航海量角器測量海圖時，出現「096」字樣的紅色壓塊，被視為暗示096型戰略核潛艇已入列。（圖／翻攝自央視

軍武中心／綜合報導

進入2026年大陸官方不斷釋出最新軍事進展，《央視》日前在報導畫面曝光一名艇員在用航海量角器測量海圖時，出現「096」字樣的紅色壓塊。外界猜測這極有可能不僅暗示傳聞已久的096型戰略核潛艇已列裝，該紅色壓塊所在區域就是096在海中位置。

096型戰略核潛艇屬於中國第三代核潛艇，被認為其配備全電推進系統加無軸泵噴推進器、自由減震浮筏、撓性降噪管路、舷側聲納陣、第三代消音瓦、隱蔽式可啟閉流水孔以及 18 個單元的潛射導彈垂直發射系統。透過此次官媒出現僅1秒的畫面暗喻，這艘新型潛艦可能已入列中國海軍，開始正常的戰略執勤。

事實上會讓外界判斷096已列裝的可能性其實早已有跡可循，首先在2024年5月中國海軍慶祝建軍76週年的開放日活動上，罕見公開表明094型潛艦的相關細節數據，當時這樣的動作被認為是對096型潛艇研發進展的間接確認。同年9月3日在北京天安門廣場舉行抗戰勝利80周年大閱兵上，又公開展示一直被視為096配套的巨浪3（JL-3）潛射遠程彈道導彈，接連的曝光都暗示著096最新發展。

▼巨浪-3在抗戰勝利80周年大閱兵上亮相。（圖／翻攝自新華社）

▲▼巨浪-3（JL-3）潛射遠程彈道導彈在抗戰勝利80周年大閱兵上亮相。（圖／翻攝自新華社）

按照官方率先公布094型戰略核潛艇數據顯示，其艇長約135米、寬13米，水面排水量8000噸，水下排水量1萬1000噸，最高航速30節，最大潛深400米。預估096型的整體性能將更為提升，美國五角大廈也曾在報告中估計，096型潛艇可能在2030年前後服役，配備24枚巨浪-3導彈，噪音更低，傳感器和武器系統更先進。

當然096最具震懾威力無疑是配備的巨浪-3，這款潛射洲際彈道導彈被視為中國海基戰略核力量武器。大陸軍事專家張軍社分析，巨浪-3射程可達8000公里以上，這意味著即便是在中國近岸地區發射，全球所有對中國實施核威脅的國家，都在其射程覆蓋範圍內。而超遠的射程也代表著中國的戰略核潛艇不需要前出到第二島鏈或太平洋深處實施核反擊，在中國沿海地區就可以擁有海基戰略核打擊能力。

▼094型核潛艇。（圖／翻攝自央視）

▲▼中國罕見曝光094型核潛艇的內部艙室，包含駕駛室、海圖室、通訊室、指揮室等設施。（圖／翻攝自央視）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/07 全台詐欺最新數據

473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
尿不遠＝不行了？　醫點名「3症狀」是警訊
台南神秘「固力果」跑男爆紅　身分曝光
高雄一家四口　家中叫不醒！

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

辛柏毅仍失聯！海巡署搜救畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

不甩國際法！川普大談習近平　：他不敢在我任內「攻擊台灣」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

證實主動邀約王世堅 　韓國瑜曝原因：造成他困擾我很不好意思

【譚兵讀武EP286】國軍戰略進攻的「最後一聲虎嘯」　從空運整九師到萊陽血戰的烽火膠東

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

石平訪台丟震撼彈！擬邀立委「正式訪日國會」　喊話台日聯手抗中

翻轉格鬥場館刻板印象　300坪梵帝仕訓練學院1月11日盛大開幕

一只保溫杯用十幾年！男子鉛中毒1年後病逝

網約穿秦嶺「最危險禁區」　1女4男3人慘死最小19歲

桃園敏盛志工隊成立45載　140位績優志工獲表揚

世界唯二「青磺泉」在北投！盤點北部12處免費足湯　金銀雙湯必泡

台北職業撞球公開賽　非凡公子賴嘉雄復出闖64強

【是有這麼好吃？】兔兔吃香蕉不小心噎到　直接變身小飛兔XD

軍武熱門新聞

央視兵推畫面現096暗示已服役？

保存戰地記憶　澎湖龍門閉鎖陣地述說守護故事

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

心戰特遣隊快速產製資訊

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

第二款無人機現身076四川艦甲板

揭密駐港特種作戰一連怎練的！

胡錫進回應失聯F16飛官

中國新無人機翼展42米超越美B-21

F-16裝防撞系統要先完成「訊號大工程」

五三工兵群工兵支援營基地普測

貼心軍護歐乃嘉難忘航護生涯

鍾樹明視導205廠　勉強化產線量能確保作戰需求

「陸版海馬斯」PCH-191兩波共射27枚

更多熱門

相關新聞

美軍入侵直接開火　丹麥「冷戰軍規」曝光

美國總統川普（Donald Trump）併吞格陵蘭（Greenland）的野心引發國際震盪，甚至表態不排除動用武力。丹麥國防部近日證實，軍方內部一條源自1952年的冷戰軍規至今「依然有效」，該規定明確要求丹麥士兵若遭遇入侵，必須「先開火，後發問」，不需等待上級指令即可立即反擊。

幾個對F-16V失事重要觀點

川普砸1.5兆「打造夢幻軍隊」　資金來源曝

殲-35綠皮機2026年首飛 量產標準前驗證機...曝機體材料細節

川普：委內瑞拉將上繳「5000萬桶石油」

關鍵字：

096096型核潛艇戰略核潛艇巨浪-3大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

高雄一家四口中毒叫不醒　疑封閉洗熱水澡

「乾女兒」陪看房遭脫衣性侵！　台南乾爹老闆狂喊：一次就好

10℃冷到周末　圖看何時回暖

快訊／20縣市低溫特報！「急凍剩6度」

台灣超越日韓！正式登頂「最不想生國家」

深思後婉謝WBC徵召　鄧愷威說明抉擇

中部以北明晨「最冷剩7度」　下周二前高山有機會降雪

辛柏毅失聯73小時！海面照明彈不斷

渣夫外遇每周嘿咻2次　還10次衝摩鐵滾床

快訊／莫莉曬證據首發聲！還原詐騙事件始末

國道跨越橋鐵網50公分取締孔　雲林交工局：先封再說

最容易「姐弟戀」的三大星座！

冬天洗澡突倒下　醫師點出保命關鍵

館長被告不忍了！直播點名賴清德出庭

尿不遠＝不行了？　醫點名「3症狀」是警訊

最夯影音

