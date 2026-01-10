紅色壓塊暗示神秘核潛艇已服役？　央視兵推畫面驚現「096」

▲中國官媒曝光一名艇員在用航海量角器測量海圖時，出現「096」字樣的紅色壓塊，被視為暗示096型戰略核潛艇已入列。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

進入2026年大陸官方不斷釋出最新軍事進展，《央視》日前在報導畫面曝光一名艇員在用航海量角器測量海圖時，出現「096」字樣的紅色壓塊。外界猜測這極有可能不僅暗示傳聞已久的096型戰略核潛艇已列裝，該紅色壓塊所在區域就是096在海中位置。

096型戰略核潛艇屬於中國第三代核潛艇，被認為其配備全電推進系統加無軸泵噴推進器、自由減震浮筏、撓性降噪管路、舷側聲納陣、第三代消音瓦、隱蔽式可啟閉流水孔以及 18 個單元的潛射導彈垂直發射系統。透過此次官媒出現僅1秒的畫面暗喻，這艘新型潛艦可能已入列中國海軍，開始正常的戰略執勤。

事實上會讓外界判斷096已列裝的可能性其實早已有跡可循，首先在2024年5月中國海軍慶祝建軍76週年的開放日活動上，罕見公開表明094型潛艦的相關細節數據，當時這樣的動作被認為是對096型潛艇研發進展的間接確認。同年9月3日在北京天安門廣場舉行抗戰勝利80周年大閱兵上，又公開展示一直被視為096配套的巨浪3（JL-3）潛射遠程彈道導彈，接連的曝光都暗示著096最新發展。

▼巨浪-3在抗戰勝利80周年大閱兵上亮相。（圖／翻攝自新華社）

按照官方率先公布094型戰略核潛艇數據顯示，其艇長約135米、寬13米，水面排水量8000噸，水下排水量1萬1000噸，最高航速30節，最大潛深400米。預估096型的整體性能將更為提升，美國五角大廈也曾在報告中估計，096型潛艇可能在2030年前後服役，配備24枚巨浪-3導彈，噪音更低，傳感器和武器系統更先進。

當然096最具震懾威力無疑是配備的巨浪-3，這款潛射洲際彈道導彈被視為中國海基戰略核力量武器。大陸軍事專家張軍社分析，巨浪-3射程可達8000公里以上，這意味著即便是在中國近岸地區發射，全球所有對中國實施核威脅的國家，都在其射程覆蓋範圍內。而超遠的射程也代表著中國的戰略核潛艇不需要前出到第二島鏈或太平洋深處實施核反擊，在中國沿海地區就可以擁有海基戰略核打擊能力。

▼094型核潛艇。（圖／翻攝自央視）