生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

注意！全台8縣市今停水「最長10小時」　時間區域一次看

▲▼停水，水龍頭，自來水。（示意圖／記者許力方攝）

▲自來水公司提醒，停水期間民眾應提前完成儲水，並於恢復供水初期留意水質是否混濁。（示意圖／記者許力方攝）

記者曾羿翔／整理報導

自來水公司公告，10日將在新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、雲林縣、台南市及台東縣共8縣市實施部分區域停水，停水原因包括配合台電停電施工、管線汰換、新裝工程斷管連絡及破管搶修等作業。各地停水時間與影響範圍不一，其中雲林縣西螺鎮停水時間最長達10小時，台南市學甲區與台東縣延平鄉也將停水9小時。

8縣市停水資訊一覽

縣市 停水資訊
新北市 時間：1月10日00:00至06:00
區域：樹林區光興街全部（含巷弄）
原因：配合台電施工，獅子城一、二加壓站設備停止運轉
桃園市 時間：1月10日上午9時至下午4時（7小時）
區域：桃園區桃鶯路525巷
原因：桃鶯路525巷6號新裝工程斷管連絡
新竹市 時間：1月10日上午10時至下午6時（8小時）
區域：東區介壽路、力行一路、力行七路、園區一路、園區二路、園區五路、工業東一路至工業東九路、湖濱一路至湖濱三路、竹村三路、竹村五路、竹村七路、金山寺路
原因：園區三路與力行七路口破管搶修
新竹縣 時間：1月10日上午10時至下午6時（8小時）
區域：寶山鄉園區三路、園區二路、園區五路、工業東九路、工業東十路、雙園路一段
原因：與新竹市同屬破管搶修工程
台中市 時間：1月10日上午9時30分至下午4時（6小時30分）
區域：豐原區富翁街
原因：配合台電停電施工
雲林縣 時間：1月10日上午8時至下午6時（10小時）
區域：西螺鎮中正路、光復西路、吉興街、平和南路、平和路、建興路、源成路、番社街、福興路、自強街、西興南路
原因：辦理西螺鎮中正路路段汰換管線工程
台南市 時間：學甲區上午8時至下午5時（9小時）；官田區上午9時至下午4時（7小時）
區域：學甲區光華里筏子頭11-10號、筏子頭3-12號；官田區建業路、成功街
原因：學甲區配合太陽能光電管線改善；官田區建業路39號前漏水搶修
台東縣 時間：1月10日上午8時至下午5時（9小時）
區域：延平鄉紅葉村延平林道、紅葉路、紅谷路
原因：台電停電影響抽水設備運作

