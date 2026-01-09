　
冬天洗澡突倒下「問題不在水溫」！醫師點出保命關鍵

▲▼洗澡。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲黃軒提醒，寒流期間洗澡突然倒下，問題不是水溫，而是人體短時間內承受冷熱交替。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

冬天洗澡看似能舒緩疲勞，卻也是急診與加護病房常見意外場景。胸腔暨重症科醫師黃軒指出，寒流期間洗完澡突然倒下，問題不在水溫本身，而是人體在短時間內承受劇烈冷熱交替，導致血壓與心血管系統瞬間失衡，風險往往出現在洗澡前後的關鍵時刻，同時他點名高血壓、心臟病、糖尿病、長者等6類患者，務必特別留意。

黃軒醫師說明，冬季家中溫差最大的地方通常是浴室，脫衣瞬間身體暴露在低溫環境，血管急速收縮、血壓上升，隨後進入熱水又使血管快速擴張，對心臟與血管形成來回拉扯，成為風險之一。

浴室溫差最大

不少民眾未察覺，客廳、臥室與浴室溫度落差可達數度以上，一脫衣便進入高度刺激狀態，交感神經活躍、血壓飆升，洗澡本身反而成為壓力來源。黃軒醫師指出，這種冷熱急轉的過程，對血管彈性較差者特別不利，容易在短時間內誘發不適甚至意外。

▲黃軒提醒，寒流期間洗澡突然倒下，問題不是水溫，而是人體短時間內承受冷熱交替。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

▲黃軒提醒，寒流期間洗澡突然倒下，問題不是水溫，而是人體短時間內承受冷熱交替。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

三重生理壓力

研究顯示，冬天洗澡時，人體同時承受冷暴露、熱水刺激與站立彎腰造成的循環變化，血壓可能先升後降，增加頭暈、昏厥風險。黃軒醫師提醒，高血壓、心臟病、糖尿病患者、長者，以及長期熬夜或脫水者，都是洗澡時的高風險族群，許多意外並非發生在洗澡途中，而是在洗前或洗後站起來的瞬間。

五大危險行為

黃軒醫師最擔心的狀況包括洗前未暖身、浴室溫度過低、水溫一次開得過熱、洗澡時間過長，以及洗後立刻走出浴室吹冷風，這些行為在冬天疊加，風險明顯升高。他強調，單一行為看似無害，但在寒流期間同時出現，容易造成血壓劇烈波動。

保命洗澡順序

黃軒醫師建議，洗澡前先讓浴室升溫，穿著衣物適應環境後再脫衣，避免在極冷環境中直接沐浴。洗澡時應由腳部開始，水溫以溫熱為宜，時間控制在合理範圍內。洗後則應先擦乾、穿好衣服，在浴室稍作休息後再離開，避免立刻彎腰或蹲下，讓血管有時間調整。

黃軒醫師提醒，冬天洗澡真正的風險不是熱水，而是忽略溫差對身體造成的衝擊，唯有放慢節奏，才能在放鬆之餘確保安全。

01/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

