橋科聯外道動土！葉匡時「不知中央急啥」 內政部嗆：不能因市長請假就停擺





▲高雄代理市長葉匡時。（圖／記者洪靖宜攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄橋頭科學園區聯外幹道友情路28日舉辦動土典禮。不過，正在替忙著總統選舉的高雄市長韓國瑜代理市長的副市長葉匡時卻在臉書批評，稱「不知道中央在急什麼？」對此，內政部發出新聞稿開嗆，「政府施政不能因市長請假就停擺」。

橋科聯外道動土，葉匡時卻在前一日晚間，透過臉書發文批評，「不知道中央在急什麼？這條聯外道路中央確實有補助高雄，但是是由高雄市主政並發包施工。中央希望做個開工典禮，總要等我們高雄市的議會總質詢結束以後再選個黃道吉日吧？中央卻完全不尊重高雄市，自行開工起來了。問題是，這個工程是由高雄市承辦並發包的，中央怎麼個開工法呢？」他說，這就好像爸爸補助兒子婚禮費用，兒子還在挑選婚禮之日，爸爸就自己跳下來當新郎，兒子真不知道該笑還是該哭。

內政部28日一發出新聞稿反擊，對於葉匡時在開工典禮前一晚發臉書阻擋的突兀行為，及高雄市政府無視民眾對道路開闢的期待而刻意延宕、缺席，深表遺憾。內政部酸，「政府施政不能因市長請假就停擺」。

內政部表示，友情路是高雄橋頭科學園區未來主要的聯外交通動線，對於解決當地廠商物流或民眾人流的問題有相當大的助益，拓寬工程相關經費均由新市鎮開發基金支應，顯示中央積極協助高雄推動地方建設的誠意與決心。

內政部強調，高雄市政府既已完成發包作業，自應儘速擇期辦理開工事宜，以議會開議無暇辦理動土，易衍生民眾對政府的不信任，因此營建署接手辦理動土典禮，積極協助市府推動地方建設。對於高雄市政府置身事外，內政部感到遺憾。

內政部表示，行政院於107年8月、9月召開高雄橋頭科學園區開發案協商會議討論聯外交通事宜時，即指示友情路拓寬工程由新市鎮開發基金全額補助，請高雄市政府協助工程規劃、設計、發包及施工事宜，並定於今年底辦理動土典禮，展現政府重視高雄發展及推動科學園區建設的決心。

內政部提到，當時高雄市政府工務局出席代表均表示全力配合，並協助辦理本拓寬工程之土地徵收、補償、規劃、設計及發包等作業；其中土地及地上物補償費約4.4億元，已向營建署申請並經撥付完成；另工程經費8,498萬，亦由營建署全額補助，並於10月完成發包，11月5日與施工廠商完成訂約。

內政部指出，為協調本案動土相關事宜，高雄市政府工務局新建工程處於108年11月7日召開動土典禮籌備會議，會中高雄市政府代表表示將全力配合辦理本次的開工動土典禮，後營建署再與該處聯繫有關執行細節時，該處始表示因巿議會開議期間公務繁忙無法配合辦理；營建署基於土地已辦理徵收，應嚴守紀律，不宜輕易延宕，決定接辦本次的開工動土典禮。

內政部說，中央地方合辦重大工程開工或通車典禮早有前例可循，例如臺東市開封橋改建工程開工動土、嘉義市華興橋改建工程通車、桃園市客運園區至機場聯絡道工程開工動土、新竹縣公道五延伸工研院中興院區支線工程通車、新竹市南寮大道通車等，均是中央、地方緊密合作的案例。

內政部呼籲，期待未來能與高雄市政府本於合作夥伴的關係，繼續推動高雄橋頭科學區相關建設，促進高雄市經濟發展與繁榮，增進市民的福址。

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