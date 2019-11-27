蘇揆拍板！中小企業優貸提高至千億　兩年半估創造250億投資、2千個就業機會





▲政府鼓勵台商投資，中小企業優貸提高至千億。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院推出投資台灣3大方案，其中針對「中小企業加速投資行動方案」，原本中小企業發展基金列200億元的貸款銀行手續費補貼，行政院長蘇貞昌目前正式拍板，貸款額度加碼成五倍1000億元，鼓勵中小企業投資台灣。預估兩年半可以創造250億投資、2千個本土勞工就業機會。

行政院政委龔明鑫27日指出，中小企業加速投資行動方案的申請投資金額上星期已經達到329億元，家數為68家，創造2776個就業機會。

龔明鑫表示，蘇貞昌認為方案反應熱烈，申請投資金額遠遠超過預定額度，為歡迎中小企業加強投資台灣，26日拍板，一口氣把總額度提高至1000億元。同時，由於預估額度很快就會達成，因此，申請廠商可搭配申請信用保證的服務。

政院原匡列的200億元額度，主要目的是鼓勵根留台灣的中小企業持續投資。根據內容，獲得優惠貸款者可享有銀行手續費1.5％補助，為期最高五年。龔明鑫進一步說明，未來提高至千億元，台商只要符合中小企業資格都可以申請。

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