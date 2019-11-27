卓榮泰談花蓮選情：努力一點！解決蕭美琴選舉問題、順便解決國民黨問題

記者蔣婕妤／台北報導

花蓮縣前縣長傅崐萁21日以無黨籍之姿、在妻子及國民黨籍縣長徐榛蔚的陪同下，大動作登記參選立委，與國民黨籍立委提名參選人黃啟嘉、民進黨現任立委蕭美琴形成「三腳督」。民進黨主席27日談到花蓮立委選情時表示，會努力一點，希望除了解決蕭美琴選舉問題，還可以順見解決國民黨問題。

▲卓榮泰、林飛帆。（圖／記者蔣婕妤攝）

民進黨27日下午召開中常會，針對宜蘭、花蓮、台東、屏東縣立委選情做專案報告，會前，卓榮泰受訪時特別提到花蓮蕭美琴選情。

卓榮泰表示，蕭美琴在花蓮深耕多年，非常辛苦，大家都對她很肯定，在國民黨提名以後，綠營選情一直在緊張當中，但朝著非常快速的成長，現在傅崐萁又參選，比較微妙的是韓國瑜跟吳敦義的選擇。

卓榮泰說，昨天有些報紙中有選後權力布局，花蓮這場選舉，也關係國民黨未來立法院龍頭計畫，蕭美琴的問題，民進黨會努力一點，希望除了解決蕭美琴選舉問題外，順便解決國民黨內部問題。

至於黨內的高嘉瑜和賴品妤是否都選情有翻盤的機會，卓榮泰說，這兩位都是新人參選，非常受到外界關注，選區裡面遇到的問題也一一克服，如果能夠順利當選，會讓民進黨離會取得過半數目標更接近，她們都是重點中的重點，會全力輔選。

另外，對於外傳內部民調政黨票部分已經超越國民黨。卓榮泰回應，在媒體披露的前一段時間有掌握到這樣的狀況，自己要求黨不要做宣傳或張揚，因為這是內部警惕自己用的。他提到，競爭對手出現許多不可原諒的錯誤，人民眼睛雪亮看得很清楚，對的事情還是要做好，不管對方有任何閃失，要讓人民看到執政黨是穩定的政黨。

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