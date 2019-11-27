遭蔡宜芳影射賄選　吳怡農：新人參選辛苦不表示可打負面選戰

▲吳怡農回應被影射賄選一事。（圖／吳怡農提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

民眾黨立委候選人蔡宜芳在政論節目中，影射民進黨立委候選人吳怡農發放肥皂有賄選嫌疑，還說若一塊肥皂沒超過15元，拿到的人「敢用嗎？」。對此，吳怡農27日表示，「新人出來選舉都特別的辛苦啦！但這不表示可以打一個負面的選戰、做負面的攻擊。」

吳怡農表示，當然知道新人出來選舉有多麼地辛苦，「我的經費都是靠一點一滴的募款募出來的」，現在也在傷腦筋說12月17日募款餐會餐券到底怎麼來賣？其實新人重點還是募款辛苦，但不表示可以攻擊別的候選人。

吳怡農指出，完全同意肥皂的價錢跟價格不是重點，完全遵守選罷法的規定，也完全認同選舉經費募款對新人來說很辛苦，這也是自己親身體會的，選舉經費絕對靠自己辛辛苦苦募款而來，儘管其他新人募款辛苦，但不是攻擊別人的權利。

蔡宜芳的說法遭網友打臉，一顆市售肥皂單價不到10塊錢。事後，蔡宜芳也透過臉書致歉，並表示「我必須向吳怡農先生道歉，自己並不知道肥皂是民主進步黨七十個區域立委人人都有，並非只有吳怡農先生有。而肥皂無論是10元或15元，對於我這個只有面紙可以發的候選人而言，都是無法想像的。」

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