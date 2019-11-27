蔡壁如轟民進黨為選舉大撒幣　民眾黨進立院力推「效益評估」　

▲民眾黨「選舉灑幣急重症，財政紀律要導正」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者楊亞璇／台北報導

台灣民眾黨27日針對財政紀律議題召開記者會。民眾黨發起人蔡壁如批評，民進黨3月通過財政紀律法，但是民進黨卻馬上在下半年打臉自己三讀通過的法律，不應為了選舉、政黨利益亂開支票，為了一時勝利，跟孫子、曾孫借錢，對執政黨來講是不應該的，民進黨推出撒幣政策大半都是為選舉考量。

蔡壁如說，民主國家往往製造政治景氣循環，擴大公共支出，企圖提升成長率，護盤股匯市，缺乏成本效益評估，說穿了就是買票，就是政治綁樁，立法院最後一個會期還是有認真立委監督，可是區域立委回防，不分區則為預算開綠燈，簡直是「行政院立法局」。

蔡壁如強調，大幅增加歲出或減少歲入，應該說明財源，最明顯是印花稅，雖然是地方政府稅收，可是中央政府砍地方稅來政策買票，沒有說財稅彌補來源，行政院表示由中央買單，沒提出具體補足方案，這就是就是亂喊。蔡壁如也批評，桃園鐵路地下化，讓學者憤而退席，就是為選舉考量，胡亂通過政策。

民眾黨不分區立委參選人孫智麗指出，開的選舉支票由誰來還，當然從子孫，可能排擠掉其他更重要的事，如果這些錢用在民生產業就有道理，但是現在很多都是選舉考量花錢撒幣，像煙火放完了就沒有，生產環境、糧食安全、教育品質，都還是需要經費，隨便開的支票沒有經過效益分析，排擠經費。

孫智麗認為，叫前瞻的建設應該是比較發展性，包括智慧科技全國的佈建，且經過效益評估，地方需要的是產業道路不是軌道建設，若產業沒帶動，變成蚊子館、蚊子建設，要求政府堅守財政紀律，做建設評估。

參選苗栗選區的朱哲成則表示，從過去苗栗縣政府的財務狀況可以看出財政紀律的重要，縣府從2006年編列歲入預算188億元，歲出預算203億元，逐年大幅成長，一路暴漲到2011年的歲入預算386億元，歲出預算415億元，五年成長一倍，不免令人質疑有浮編預算的問題，這也是配合時任縣長劉政鴻的旗艦計畫，豈不是讓政治凌駕專業，踐踏文官體制？

朱哲成指出，「苗栗縣議會還創下一個紀錄，長達25年對於縣府編列預算分文未刪，主要還是因為國民黨勢力占大多數，國民黨讓黨意凌駕專業的結果。」黨政一條龍，民代失去監督功能，文官體制被踐踏。

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