韓國瑜「痔瘡說」惹議　蔡英文苦笑：企圖引人注意迴避被檢驗的事

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨總統候選人韓國瑜說出「得民心得天下，得民調者得痔瘡」引發爭議。總統蔡英文27日下午受訪時表示，選總統不必要選到這樣程度，企圖引人注意，倒覺得他迴避正在被檢驗的事。

韓國瑜稱「得民調者得痔瘡」之後引發民進黨群起圍攻，韓國瑜表示，因為有人迷信阿拉伯數字民調，認為高高在上可以高枕無憂，但他認為民心才是最重要的，民心向背才是政治人物該重視的，民進黨這三年半離民心越來越遠，他才用這樣的字眼比喻。

對此，蔡英文表示，在選2020總統，在選總統過程中，選民會觀察一個總統候選人言行，選總統不必要選到這樣程度，用這樣詞彙語言，倒是他一再用這樣語言，企圖讓引起很多人注意，「我們倒是覺得，他做這些事情是不是企圖迴避他現在正在被檢驗的事情」。

有記者追問，韓國瑜認為這是比喻，總統是否能了解他的幽默？蔡英文苦笑著說，大多數台灣人都沒有辦法理解這個幽默。

其他人看了這些．．．

►當間諜還拍沙龍照？韓國瑜怒：王立強到台灣我一定告他

►沒必要操作高度不確定性議題 蔡英文低調面對共諜案

►王立強本名李志榮？ 林飛帆：更扯又來了！吉！都吉！

更多熱門新聞．．．

►蔡英文指示國安局赴澳洲調查 國安人士：冒出「肉粽頭」確實珍貴

►綠營操作亡國感？張善政質疑：蔡英文故意讓共諜案無法釐清

►共諜案是「黑韓詐騙大戲」 孫大千列4角色批：2020年版319槍擊案

►「韓張配」確定了！你還等什麼？

