遭酸「袂生牽拖厝邊」 卓榮泰批不倫：柯文哲、韓國瑜講話越來越像





▲柯文哲。（圖／記者張榮恩攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲被民進黨主席卓榮泰批評「煽動李旻蔚（民眾黨新北三重立委參選人）出來選」，柯文哲反批卓榮泰是「袂生牽拖厝邊」。對此，卓榮泰27日在中常會前受訪時感嘆，北高兩個市長越來越像，講話都用不倫比喻。

卓榮泰26日到三重幫立委參選人余天站台，面對該選區同樣出身綠營的李旻蔚披民眾黨戰袍出征，卓砲轟民眾黨主席、台北市長柯文哲「煽動李旻蔚（民眾黨新北三重立委參選人）出來選」。柯文哲27日反酸，「袂生牽拖厝邊」，這就選舉語言，聽一聽就好。

被柯文哲酸「袂生牽拖厝邊」。卓榮泰回應，「北高兩個市長（柯文哲、韓國瑜）講話越來越像，用這種不倫比喻，我覺得不好，我也不要回應這個事情。」

民進黨副秘書長林飛帆表示，對於柯文哲的批評沒什麼好評論，大家自己會判斷，柯文哲是不是有找一些人跟民進黨做競爭，大家都很清楚。

至於柯文哲批評自己依附新潮流，林飛帆再重申，不知道柯文哲的指控何來，為何要在這個時間點挑起這個話題，大家自有判斷，「他問我敢不敢跳出來說我不是新潮流，我這邊鄭重地說，不好意思我真的不是，他每隔一段時間，就用無俚頭、毫無邏輯的方式去說，目的為何大家都很清楚。」

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