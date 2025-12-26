　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

1.2兆國防預算遭諷美國棋子　管碧玲：那日本、澳洲也是嗎？

▲海委會主委管碧玲。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲海委會主委管碧玲。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

為因應中國武統威脅，總統賴清德日前宣布預計投入1.2兆國防特別預算，分8年提升台灣防衛能力，然而卻遭部分人士質疑，政府豪擲上兆納稅錢買軍武，讓台灣淪為美國棋子。對此，海委會主委管碧玲昨（25日）表示，台海已經是世界和平的核心，因為這條航道事關太多國家的生存命脈，中國的軍備，讓世界所有民主國家看在眼裡，如果說台灣是美國的棋子，那日本、澳洲也是美國的棋子嗎？

管碧玲昨日在海巡署的年終工作檢討會中表示，過去一年，海巡團隊做出了一張漂亮的成績單，在國安上，海巡應對中國海警編隊襲擾，光是金門海域就高達44次。

管碧玲指出，海巡不主動挑釁，但也未曾迴避守護海疆的責任，堅定地對中國海警船示警、驅離與蒐證，一次又一次向民主世界揭露中共霸權主義的威脅，中國海警正在做的，是模糊海峽中線、擴展活動海域。

此外，管碧玲直指，台海已經是世界和平的核心，因為這條航道事關太多國家的生存命脈，中國的軍備，讓世界所有民主國家看在眼裡都感到憂慮，世界各國捲入了中國武力崛起的這個新情勢之中，也關心台海。

管碧玲反問，如果說台灣是美國的棋子，那日本也是美國的棋子嗎？菲律賓也是美國的棋子嗎？澳洲也是美國的棋子嗎？世界各國大談聯合國2758號決議文，釐清該決議沒有決定台灣是中國的一省，難道這些國家也都是美國的棋子嗎？當然不是。

管碧玲說，做為國家的第一線、全球最前線的中華民國海巡、台灣海巡，要有國際觀，要看清，在這個地緣政治的新情勢當中，全球的新戰略，以印太來講，就是共同聯合起來，來避免中國真的蠢動。

最後，管碧玲強調，當有人說，國防預算GDP3%承擔不起，但她想「請大家把數字算清楚，八年1.2兆，一年約1600 億，甚至比普發現金一次（2300億）還少」，而且現在每年超額稅收，動輒三千億、五千億，真的承擔不起嗎？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最強「碰瓷家族」受傷500次　詐保2800萬換260根金條+
昔日童星淪街友「數小時毀掉房間」　搭檔崩潰：該強制送醫嗎
李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰喊：看本人不這樣的
理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」　壓制畫面曝
女檢吳亞芝洩密給詐團男友！職務法庭判罰俸10月　金額約百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

修兩岸條例馬英九赴陸恐被罰？　陸委會：審議小組會客觀看待

藍白合確定！國民黨表態新竹市長選舉不推人　禮讓高虹安

冷氣團來襲！動物園開啟「防寒作戰」　麻布袋、厚乾草床來保暖

行政院修法　公園車站散播仇恨言論最高可罰3萬或拘留

1.2兆國防預算遭諷美國棋子　管碧玲：那日本、澳洲也是嗎？

政院拍板立委赴中須許可　陳玉珍：民進黨是打定主意要打仗嗎？

北市捷運進行高強度演練　蔣萬安：將購電擊棒、制伏棍強化維安

賴士葆爆卓榮泰致電談財劃法　行政院否認：接到不明來電可撥165

嘉明湖國家步道降下瑞雪　分署提醒雪季登山加強安全準備

1219後北市府高強度演練！　月台丟汽油彈、持刀攻擊畫面曝光

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

修兩岸條例馬英九赴陸恐被罰？　陸委會：審議小組會客觀看待

藍白合確定！國民黨表態新竹市長選舉不推人　禮讓高虹安

冷氣團來襲！動物園開啟「防寒作戰」　麻布袋、厚乾草床來保暖

行政院修法　公園車站散播仇恨言論最高可罰3萬或拘留

1.2兆國防預算遭諷美國棋子　管碧玲：那日本、澳洲也是嗎？

政院拍板立委赴中須許可　陳玉珍：民進黨是打定主意要打仗嗎？

北市捷運進行高強度演練　蔣萬安：將購電擊棒、制伏棍強化維安

賴士葆爆卓榮泰致電談財劃法　行政院否認：接到不明來電可撥165

嘉明湖國家步道降下瑞雪　分署提醒雪季登山加強安全準備

1219後北市府高強度演練！　月台丟汽油彈、持刀攻擊畫面曝光

7款精品免費LINE貼圖必收！兔兔帶Dior包和熊大看台北101煙火　LV、AP能用180天

風靡韓妹的「維也納風香醇那堤」台灣回歸！ 星巴克分享「最佳喝法」

修兩岸條例馬英九赴陸恐被罰？　陸委會：審議小組會客觀看待

外國客「台灣食物過譽」！美籍律師共鳴：來台後甚至開始吃素

蛇年尾聲貴金屬集體瘋漲！　 陸金、銀價刷新國際市場紀錄

藍白合確定！國民黨表態新竹市長選舉不推人　禮讓高虹安

移工當車手被逮！移民署電子大廠宣導反詐騙　不借護照不幫領錢

農曆年前建商恐倒一波　楊志鵬再上書：政策錯誤比貪污更致命

一文看本周漲幅最強4檔主動ETF　00990A空降霸榜成交王　

冷氣團來襲！動物園開啟「防寒作戰」　麻布袋、厚乾草床來保暖

【有站崗但不多】狐獴哨兵眼皮快撐不住　點頭喥估萌翻網友

政治熱門新聞

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

苗博雅嘆「冤案平反比殺人可惡嗎」　舉1例子被戰翻

彈劾案時程曝光！藍白兩度邀請賴清德到院說明　5／19投票

陳幸妤私下「差很大」　牙醫學弟曝超反差特質

藍白修法停砍公教年金　行政院副署、聲請釋憲

深入「緬甸電詐園區」揭實際情況　林秉宥：中國掠奪世界的終極方案

王義川曝TPASS政策「我擬的」　示警藍白卡預算「業者恐退出」

2026元旦上路新制一次看　基本工資連10年調漲

要不到「少子女化辦公室」開會資料　黃國昌：衛福部說從沒成立過

停砍年改法案　政院今「副署不執行」加碼釋憲

騎車滑手機、行駛間吸菸　罰鍰1200元

政院拍板立委赴陸要審查！接觸黨政軍須揭露　公務員全採許可制

收細胞簡訊別驚慌！　北捷市政府站下午1點演練無差別攻擊

盧秀燕就職7年　親揭市長任內不選總統原因

更多熱門

相關新聞

日無印良品乳液飄腳臭味　官方：可退費

日無印良品乳液飄腳臭味　官方：可退費

日本無印良品（MUJI）旗下熱銷保養品「藥用抗皺亮白乳液」近日因傳出詭異異味，引發消費者集體災情，不少用戶形容氣味「像臭蟲」、「像堆肥」、「像腳趾甲垢」，直言用過一次就不敢再碰。對此，品牌母公司良品計畫26日正式發出公告，承認確實收到異味反應，並宣布針對該產品啟動退貨退款機制，同時強調成分與安全性並無問題。

遭P圖「赴中與五星旗合照」　高嘉瑜批：在中國認同台灣前絕不會去

遭P圖「赴中與五星旗合照」　高嘉瑜批：在中國認同台灣前絕不會去

宏都拉斯「親台派」總統當選 陸重申一中原則：尊重人民選擇

宏都拉斯「親台派」總統當選 陸重申一中原則：尊重人民選擇

日本重啟核電廠支持度攀升　贊成48%領先

日本重啟核電廠支持度攀升　贊成48%領先

一眼認出「中日韓」旅客　網笑：太中肯

一眼認出「中日韓」旅客　網笑：太中肯

關鍵字：

日本澳洲管碧玲海委會海巡國防特別預算中國美國

讀者迴響

熱門新聞

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

周杰倫緊摟昆凌放閃「畢卡索真跡」超搶鏡

李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰

加油站員工中「8.8億樂透」21歲就退休　親吐遺憾跟無奈

職場奴性最強星座Top3

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

更多

最夯影音

更多
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面