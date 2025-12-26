1.2兆國防預算遭諷美國棋子　管碧玲：那日本、澳洲也是嗎？

▲海委會主委管碧玲。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

為因應中國武統威脅，總統賴清德日前宣布預計投入1.2兆國防特別預算，分8年提升台灣防衛能力，然而卻遭部分人士質疑，政府豪擲上兆納稅錢買軍武，讓台灣淪為美國棋子。對此，海委會主委管碧玲昨（25日）表示，台海已經是世界和平的核心，因為這條航道事關太多國家的生存命脈，中國的軍備，讓世界所有民主國家看在眼裡，如果說台灣是美國的棋子，那日本、澳洲也是美國的棋子嗎？

管碧玲昨日在海巡署的年終工作檢討會中表示，過去一年，海巡團隊做出了一張漂亮的成績單，在國安上，海巡應對中國海警編隊襲擾，光是金門海域就高達44次。

管碧玲指出，海巡不主動挑釁，但也未曾迴避守護海疆的責任，堅定地對中國海警船示警、驅離與蒐證，一次又一次向民主世界揭露中共霸權主義的威脅，中國海警正在做的，是模糊海峽中線、擴展活動海域。

此外，管碧玲直指，台海已經是世界和平的核心，因為這條航道事關太多國家的生存命脈，中國的軍備，讓世界所有民主國家看在眼裡都感到憂慮，世界各國捲入了中國武力崛起的這個新情勢之中，也關心台海。

管碧玲反問，如果說台灣是美國的棋子，那日本也是美國的棋子嗎？菲律賓也是美國的棋子嗎？澳洲也是美國的棋子嗎？世界各國大談聯合國2758號決議文，釐清該決議沒有決定台灣是中國的一省，難道這些國家也都是美國的棋子嗎？當然不是。

管碧玲說，做為國家的第一線、全球最前線的中華民國海巡、台灣海巡，要有國際觀，要看清，在這個地緣政治的新情勢當中，全球的新戰略，以印太來講，就是共同聯合起來，來避免中國真的蠢動。

最後，管碧玲強調，當有人說，國防預算GDP3%承擔不起，但她想「請大家把數字算清楚，八年1.2兆，一年約1600 億，甚至比普發現金一次（2300億）還少」，而且現在每年超額稅收，動輒三千億、五千億，真的承擔不起嗎？