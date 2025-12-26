　
社會 社會焦點 保障人權

觀音山隧道自小客追撞貨車「引擎凹陷起火」　駕駛負傷急滅火

▲台64線往八里方向，觀音山隧道內發生追撞事故，汽車引擎室起火占據車道，導致後方車流回堵。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲台64線往八里方向，觀音山隧道內發生追撞事故，汽車引擎室起火占據車道，導致後方車流回堵。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市台64線觀音山隧道內，今天（26日）早上9時許，一輛小貨車遭後方汽車追撞，汽車駕駛下車後，引擎室就冒出濃煙起火，駕駛急忙拿滅火器撲滅火勢；警消獲報，抵達現場時發現火勢已熄滅，汽車駕駛僅手腳擦、挫傷不須送醫；但該起事故影響後方車流，警方到場迅速疏導交通。

據了解，駕駛汽車的28歲林姓男子，今早開車沿著台64線快速道路，從蘆洲往八里方向行駛，進入觀音山隧道後，疑似未注意車前狀況，不慎直接追撞59歲蔡男所駕駛的小貨車，撞擊後車頭冒出陣陣濃煙，林男馬上下車查看，發現引擎室開始冒出火光，急忙拿出車上的滅火器滅火。

▲台64線往八里方向，觀音山隧道內發生追撞事故，汽車引擎室起火占據車道，導致後方車流回堵。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲小貨車後方車斗遭撞。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消人員抵達，隨然火勢已熄滅，仍出水線降溫確定無殘火，確認受傷的林男不需就醫，隨後交由警方處理，警員到場，發現往八里方向雙線車道均無法通行，引導車流下觀音山閘道離開台64線，管制車輛從觀音山閘道進台64線車輛，並通知緩撞車已到場協助戒護，約上午11時許，清除油漬排除事故車輛，後續將進一步釐清肇事原因。

▲台64線往八里方向，觀音山隧道內發生追撞事故，汽車引擎室起火占據車道，導致後方車流回堵。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲汽車駕駛林男手腳輕微擦挫傷不須送醫，但車輛占據兩線車道，後方車流受到影響。（圖／記者陸運陞翻攝）

