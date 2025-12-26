　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

隨機殺人效應！網路恐嚇全國逮12人　跨年+元旦上萬警民維安

▲▼隨機殺人後全國抓網路恐嚇逮12人「4個收押」，跨年活動在即先預防演練。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲隨機殺人後全國抓網路恐嚇逮12人「4個收押」，跨年活動在即先在公眾運輸場所預防演練。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

張文隨機殺人事件引起各界議論，且又傳出張文可能作案的時間在聖誕節，又鑒於跨年晚會、元旦升旗等大型晚會慶典，內政部警政署也通報各縣市警察局，加強針對跨年晚會、元旦升旗等人潮容易聚集的場所、大眾公共運輸工具等場所動員上萬警民維安。

北市隨機襲擊事件，內政部警政署除持續查明犯罪動機、背景清查、資金來源及犯罪工具等偵查作為外，另針對網路恐嚇事件，統計自12月20日至12月25日12時止，迄今計偵辦94件，查緝13件12人，其中羈押4人；相關涉嫌之境外IP資訊，持續跨境追查。

▲▼隨機殺人後全國抓網路恐嚇逮12人「4個收押」，跨年活動在即先預防演練。（圖／記者邱中岳翻攝）

警政署也因應近期大型活動及重要交通節點安全強化措施，內政部警政署規劃「跨年晚會及元旦升旗典禮加強安全維護工作」，並通報各縣市警察局加強針對跨年晚會及元旦升旗等人潮易聚集、大型活動會場以及大眾公共運輸等場所。

警政署表示，因應大型活動勤務，各縣市警察局也將動員警力8709人、民力2872人，屆時將會投入1萬1581警民人力協助維護相關交通、秩序等安全，警政署也強調，為維護跨年晚會、元旦升旗等活動安全，警政署要求各警察機關，落實現地勘察、加強場地偵檢。

▲▼隨機殺人後全國抓網路恐嚇逮12人「4個收押」，跨年活動在即先預防演練。（圖／記者邱中岳翻攝）

事中劃分責任區域、統合民力協勤，預置特勤警力，預擬防踩踏及疏散動線，遇有突發狀況，立即實施交通管制、人群疏散，搶救傷患及逮捕緝凶等應變作為，以確實防制各項治安事故之發生及維護交通秩序。

12/24 全台詐欺最新數據

518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

最強「碰瓷家族」受傷500次　詐保2800萬換260根金條+
昔日童星淪街友「數小時毀掉房間」　搭檔崩潰：該強制送醫嗎
李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰喊：看本人不這樣的
理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」　壓制畫面曝
女檢吳亞芝洩密給詐團男友！職務法庭判罰俸10月　金額約百萬

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

即／「北捷英雄」余家昶　家屬最新5點聲明曝光

北捷台北車站、中山商圈12月19日發生隨機殺人案，27歲嫌犯張文帶著大批汽油彈、煙霧彈在台北車站犯案時，在余家昶挺身制止下，才未造成更重大傷亡，但余家昶因此不幸身亡。稍早余家昶家屬委由律師發布五點聲明，強調感謝各地善心人士的好意，然外界尚有其他弱勢或待需援助之個人及團體，可以選擇以余家昶之名捐款，讓他的愛與勇氣得以延續於社會每一個角落。

平安夜堅守崗位！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

564字信「沒提到張文」！親哥署名留4字惹淚

北車隨機殺人全國5天71則模仿言論！　

給張文82萬！他1原因「逆風護張母」　網爆共鳴

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

