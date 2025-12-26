隨機殺人效應！網路恐嚇全國逮12人　跨年+元旦上萬警民維安

▲隨機殺人後全國抓網路恐嚇逮12人「4個收押」，跨年活動在即先在公眾運輸場所預防演練。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

張文隨機殺人事件引起各界議論，且又傳出張文可能作案的時間在聖誕節，又鑒於跨年晚會、元旦升旗等大型晚會慶典，內政部警政署也通報各縣市警察局，加強針對跨年晚會、元旦升旗等人潮容易聚集的場所、大眾公共運輸工具等場所動員上萬警民維安。

北市隨機襲擊事件，內政部警政署除持續查明犯罪動機、背景清查、資金來源及犯罪工具等偵查作為外，另針對網路恐嚇事件，統計自12月20日至12月25日12時止，迄今計偵辦94件，查緝13件12人，其中羈押4人；相關涉嫌之境外IP資訊，持續跨境追查。

警政署也因應近期大型活動及重要交通節點安全強化措施，內政部警政署規劃「跨年晚會及元旦升旗典禮加強安全維護工作」，並通報各縣市警察局加強針對跨年晚會及元旦升旗等人潮易聚集、大型活動會場以及大眾公共運輸等場所。

警政署表示，因應大型活動勤務，各縣市警察局也將動員警力8709人、民力2872人，屆時將會投入1萬1581警民人力協助維護相關交通、秩序等安全，警政署也強調，為維護跨年晚會、元旦升旗等活動安全，警政署要求各警察機關，落實現地勘察、加強場地偵檢。

事中劃分責任區域、統合民力協勤，預置特勤警力，預擬防踩踏及疏散動線，遇有突發狀況，立即實施交通管制、人群疏散，搶救傷患及逮捕緝凶等應變作為，以確實防制各項治安事故之發生及維護交通秩序。