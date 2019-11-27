反滲透法遭批「綠色恐怖」 　林飛帆回嗆藍營：誰忽視台灣國安非常清楚

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨立法院黨團提出反滲透法草案，力拚29日逕付二讀，卻引來不少藍營人士批評是綠色恐怖。對此，民進黨副秘書長林飛帆27日表示，國民黨可以提出自己的版本，如果又不提，那麼誰跟中國大陸站在一起、誰忽視台灣國安，非常清楚。

對於民進黨團提出的反滲透法草案，國民黨團總召曾銘宗表示，應先聽取行政機關意見後，才能討論法案內容，不排除要求行政院長蘇貞昌到立法院專案報告。

另外，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮則指出，無論手法怎麼變換，目的都是為了打擊島內持不同立場的黨派團體人士，恐嚇、懲罰參加兩岸交流的台灣民眾，在台灣社會製造「綠色恐怖。」

面對藍營與對岸的批評，林飛帆受訪時也毫不客氣地回擊，他表示，國民黨到現在還是反對，如果他們對反滲透法這麼的焦慮，可以提出自己的版本。

林飛帆說，國民黨的擔心和反對的理由，還看不到太具體太正當的說法，或許他們可以提出自己的版本，這會是更好的解方，如果連自己的都不提，那到底誰是跟中國大陸站在一起，然後忽視台灣國安議題，這是非常清楚的議題。

▲國安局特勤人員訓練過程被製成形象月曆。（資料照／翻攝畫面）





▲民進黨副秘書長林飛帆。（資料照／記者林敬旻攝）

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