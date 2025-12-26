不僅僅是消失的「G」....美國海軍擁抱無垂發的「傳奇級」巡邏艦

軍武中心／台北報導

美國海軍近期頻頻佔據媒體版面，除川普總統宣布要打造「黃金艦隊」之外，最大震撼莫過於取消「星座級」導彈巡防艦後續計畫，改以海岸防衛隊「傳奇級」巡邏艦為藍本，緊急啟動4000噸級FF(X)巡防艦計畫。這項捨棄代表區域防空能力的「G」代號、甚至移除垂直發射系統（VLS）的決定，令許多美國軍迷大呼「不敢置信」，網路上更出現「這玩意兒是認真的？」等質疑。

▲美國海軍以海岸防衛隊的傳奇級為基礎，重新決定未來巡防艦FF(X)計畫。（圖／美國海軍）

失控代價：星座級「滾動式調整」性能代價太大

海軍部長費蘭（John Phelan）在12月19日宣布，面對中國海軍快速擴張與灰色地帶的威脅，美軍必須重拾「戰時節奏」，將以亨廷頓·英格爾斯工業（HII）的傳奇級巡邏艦為基礎，打造4000噸級新型巡防艦FF(X)，藉此縮短設計與造艦時程，加速擴大艦隊規模。強調，。

回顧「星座級」（Constellation-class）巡防艦的夭折，堪稱美國造船工業「悲壯的衰落」。該計畫最初於2020年啟動，原本選定設計成熟的義法合作的「歐洲多用途巡防艦」（FREMM）作為母型。當時的邏輯非常清晰，美軍只需要進行最小幅度的修改，2026年即可快速服役，填補派里級退役後的戰力真空。

然而，「星座級」在多方對性能的要求下，設計不斷「滾動式調整」，排水量膨脹至6000噸以上，與母型的共通性僅剩15%，隨之而來的是成本失控與人力短缺，服役期程被迫延至2029年，所以迫使海軍部在上個月壯士斷腕，僅保留首批兩艘在建艦，剩餘四艘訂單全數取消，這也宣告了美軍試圖透過「引進歐洲設計」來縮短造艦週期的嘗試徹底失敗。

▲美國海岸防衛隊的傳奇級遠洋巡邏艦，具備長自持力巡邏能力。（圖／翻攝自shutterstock）

戰時節奏：採用「傳奇級」是為快速擴大艦隊規模

在「星座級」計畫下馬後不到一個月，海軍部長費蘭與軍令部長柯德爾（Daryl Caudle）隨即透過社群媒體公布了替代方案。海軍看中了由亨廷頓·英格爾斯工業（HII）建造、排水量約4600噸的「傳奇級」巡邏艦（Legend-class）。費蘭指出，這是一款「成熟、由美國本土製造、長期守護美國利益」的艦艇，其生產線已經過驗證，能確保造艦進度的可預測性。

值得注意的是，這項轉變得到了最高層的政治背書。費蘭在聲明中特別提到，總統川普與戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）已批准將此計畫納入「黃金艦隊」（Golden Fleet）的一環。為了彌補流失的時間，海軍給予船廠的壓力極大，要求在短短三年內完成首艦下水，試圖以二戰時期生產護航驅逐艦的模式，在短期內擴大艦隊規模。

戰力爭議：消失的代號「G」與垂直發射系統

儘管官方強調「速度至上」，但FF(X)的武裝規格卻引發極大議論，甚至嘲諷。首先是代號的改變，從具備區域防空能力的FFG(X)降級為FF(X)。這意味著美國海軍已在戰術上退縮，不再要求這批巡防艦分擔防空傘的責任。

根據目前曝光的概念圖與技術細節，這款「軍用版傳奇級」的戰力確實有令人憂心之處：

防空火力極度匱乏： 該艦並未配備現代化戰艦標配的垂直發射系統（VLS），而是僅配置一座艦首57公釐快砲與一座11聯裝SeaRAM近程防空飛彈。這意味著該艦在面對飽和飛彈攻擊時，自衛能力極其有限。

雷達感測降級： 該艦放棄了原本星座級所規畫的AN/SPY-6相位陣列雷達，改用較為簡易的旋轉式雷達，環境搜索能力無法應對高強度對空作戰。

反潛能力空白： 目前已知的規格中，沒有固定式反潛武器、沒有可變深反潛拖曳陣列聲納，生存力雖達軍規，但攻擊手段單一。

貨櫃化武裝的賭博： 「傳奇級」沒有垂直發射導彈的設計，而是在艦尾平台安裝「貨櫃化任務模組」，如MK-70貨櫃式發射箱。但就空間而言，可能僅能搭載兩組共8發的反艦飛彈，其火力密度遠遜於真正的飛彈巡防艦。

▲星座級巡防艦模擬圖。（圖／芬坎蒂尼官網）

戰略定位：低端「打雜艦」用於灰色地帶對抗

為何美國海軍甘冒被軍迷痛批的風險，也要推動這款被戲稱為「大號瀕海戰鬥艦」的FF(X)？答案在於「任務減負」。目前美國海軍的小型水面艦戰力缺口巨大，需求為73艘，實際到位卻不足三分之一。為了維持全球存在，美軍被迫動用昂貴的「神盾」驅逐艦去執行反海盜、緝毒與中東巡邏等「打雜」任務，這不僅浪費高階戰力，更加速了主力艦的損耗。

FF(X)的出現，是為了支援第四艦隊（加勒比海）與第五艦隊（中東），用來減輕伯克級驅逐艦的任務。海軍官員指出，FF(X)雖然無法在台海或南海的第一線硬碰硬，但它具備超長航程與優異的生存力，比瀕海戰鬥艦（LCS）更適合執行全球範圍的灰色地帶對抗。這是一款「為了存在而存在」的軍艦。

面對現實：工業基礎與戰略風險的權衡

FF(X)計畫的啟動，是美國造船工業急速萎縮下的不得不選擇。亨廷頓執行長卡斯特納（Chris Kastner）對此表示，這能穩定擴大美國造船工業基礎。然而，從反面來說，這項決定反映出美軍正面臨極大的戰略焦慮：在「質」與「量」不可兼得的當下，美軍選擇了「量」。

這款「傳奇級巡防艦」最終能否如期在2028年下水，並成功承擔起輔助艦的角色，仍有待觀察。但可以肯定的是，美國海軍已經接受了一個現實——在未來的海權競爭中，昂貴而遲到的「星座」，遠不如一艘能在海上跑的「傳奇」來得實在。