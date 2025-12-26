　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

不僅僅是消失的「G」....美國海軍擁抱無垂發的「傳奇級」巡邏艦

軍武中心／台北報導

美國海軍近期頻頻佔據媒體版面，除川普總統宣布要打造「黃金艦隊」之外，最大震撼莫過於取消「星座級」導彈巡防艦後續計畫，改以海岸防衛隊「傳奇級」巡邏艦為藍本，緊急啟動4000噸級FF(X)巡防艦計畫。這項捨棄代表區域防空能力的「G」代號、甚至移除垂直發射系統（VLS）的決定，令許多美國軍迷大呼「不敢置信」，網路上更出現「這玩意兒是認真的？」等質疑。

▲▼美國海軍以海岸防衛隊的傳奇級為基礎，重新決定未來巡防艦FF(X)計畫。（圖／美國海軍）

▲美國海軍以海岸防衛隊的傳奇級為基礎，重新決定未來巡防艦FF(X)計畫。（圖／美國海軍）

失控代價：星座級「滾動式調整」性能代價太大

海軍部長費蘭（John Phelan）在12月19日宣布，面對中國海軍快速擴張與灰色地帶的威脅，美軍必須重拾「戰時節奏」，將以亨廷頓·英格爾斯工業（HII）的傳奇級巡邏艦為基礎，打造4000噸級新型巡防艦FF(X)，藉此縮短設計與造艦時程，加速擴大艦隊規模。強調，。

回顧「星座級」（Constellation-class）巡防艦的夭折，堪稱美國造船工業「悲壯的衰落」。該計畫最初於2020年啟動，原本選定設計成熟的義法合作的「歐洲多用途巡防艦」（FREMM）作為母型。當時的邏輯非常清晰，美軍只需要進行最小幅度的修改，2026年即可快速服役，填補派里級退役後的戰力真空。

然而，「星座級」在多方對性能的要求下，設計不斷「滾動式調整」，排水量膨脹至6000噸以上，與母型的共通性僅剩15%，隨之而來的是成本失控與人力短缺，服役期程被迫延至2029年，所以迫使海軍部在上個月壯士斷腕，僅保留首批兩艘在建艦，剩餘四艘訂單全數取消，這也宣告了美軍試圖透過「引進歐洲設計」來縮短造艦週期的嘗試徹底失敗。

▲▼美國海岸防衛隊的傳奇級遠洋巡邏艦，具備長自持力巡邏能力。（圖／翻攝自shutterstock）

▲美國海岸防衛隊的傳奇級遠洋巡邏艦，具備長自持力巡邏能力。（圖／翻攝自shutterstock）

戰時節奏：採用「傳奇級」是為快速擴大艦隊規模

在「星座級」計畫下馬後不到一個月，海軍部長費蘭與軍令部長柯德爾（Daryl Caudle）隨即透過社群媒體公布了替代方案。海軍看中了由亨廷頓·英格爾斯工業（HII）建造、排水量約4600噸的「傳奇級」巡邏艦（Legend-class）。費蘭指出，這是一款「成熟、由美國本土製造、長期守護美國利益」的艦艇，其生產線已經過驗證，能確保造艦進度的可預測性。

值得注意的是，這項轉變得到了最高層的政治背書。費蘭在聲明中特別提到，總統川普與戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）已批准將此計畫納入「黃金艦隊」（Golden Fleet）的一環。為了彌補流失的時間，海軍給予船廠的壓力極大，要求在短短三年內完成首艦下水，試圖以二戰時期生產護航驅逐艦的模式，在短期內擴大艦隊規模。

戰力爭議：消失的代號「G」與垂直發射系統

儘管官方強調「速度至上」，但FF(X)的武裝規格卻引發極大議論，甚至嘲諷。首先是代號的改變，從具備區域防空能力的FFG(X)降級為FF(X)。這意味著美國海軍已在戰術上退縮，不再要求這批巡防艦分擔防空傘的責任。

根據目前曝光的概念圖與技術細節，這款「軍用版傳奇級」的戰力確實有令人憂心之處：

防空火力極度匱乏： 該艦並未配備現代化戰艦標配的垂直發射系統（VLS），而是僅配置一座艦首57公釐快砲與一座11聯裝SeaRAM近程防空飛彈。這意味著該艦在面對飽和飛彈攻擊時，自衛能力極其有限。

雷達感測降級： 該艦放棄了原本星座級所規畫的AN/SPY-6相位陣列雷達，改用較為簡易的旋轉式雷達，環境搜索能力無法應對高強度對空作戰。

反潛能力空白： 目前已知的規格中，沒有固定式反潛武器、沒有可變深反潛拖曳陣列聲納，生存力雖達軍規，但攻擊手段單一。

貨櫃化武裝的賭博： 「傳奇級」沒有垂直發射導彈的設計，而是在艦尾平台安裝「貨櫃化任務模組」，如MK-70貨櫃式發射箱。但就空間而言，可能僅能搭載兩組共8發的反艦飛彈，其火力密度遠遜於真正的飛彈巡防艦。

▲▼星座級巡防艦模擬圖。（圖／芬坎蒂尼官網）

▲星座級巡防艦模擬圖。（圖／芬坎蒂尼官網）

戰略定位：低端「打雜艦」用於灰色地帶對抗

為何美國海軍甘冒被軍迷痛批的風險，也要推動這款被戲稱為「大號瀕海戰鬥艦」的FF(X)？答案在於「任務減負」。目前美國海軍的小型水面艦戰力缺口巨大，需求為73艘，實際到位卻不足三分之一。為了維持全球存在，美軍被迫動用昂貴的「神盾」驅逐艦去執行反海盜、緝毒與中東巡邏等「打雜」任務，這不僅浪費高階戰力，更加速了主力艦的損耗。

FF(X)的出現，是為了支援第四艦隊（加勒比海）與第五艦隊（中東），用來減輕伯克級驅逐艦的任務。海軍官員指出，FF(X)雖然無法在台海或南海的第一線硬碰硬，但它具備超長航程與優異的生存力，比瀕海戰鬥艦（LCS）更適合執行全球範圍的灰色地帶對抗。這是一款「為了存在而存在」的軍艦。

面對現實：工業基礎與戰略風險的權衡

FF(X)計畫的啟動，是美國造船工業急速萎縮下的不得不選擇。亨廷頓執行長卡斯特納（Chris Kastner）對此表示，這能穩定擴大美國造船工業基礎。然而，從反面來說，這項決定反映出美軍正面臨極大的戰略焦慮：在「質」與「量」不可兼得的當下，美軍選擇了「量」。

這款「傳奇級巡防艦」最終能否如期在2028年下水，並成功承擔起輔助艦的角色，仍有待觀察。但可以肯定的是，美國海軍已經接受了一個現實——在未來的海權競爭中，昂貴而遲到的「星座」，遠不如一艘能在海上跑的「傳奇」來得實在。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最強「碰瓷家族」受傷500次　詐保2800萬換260根金條+
昔日童星淪街友「數小時毀掉房間」　搭檔崩潰：該強制送醫嗎
李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰喊：看本人不這樣的
理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」　壓制畫面曝
女檢吳亞芝洩密給詐團男友！職務法庭判罰俸10月　金額約百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

不僅僅是消失的「G」....美國海軍擁抱無垂發的「傳奇級」巡邏艦

官宣具備對海打擊能力　殲-20S躍升空中全能獵手重創航母

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

不僅僅是消失的「G」....美國海軍擁抱無垂發的「傳奇級」巡邏艦

官宣具備對海打擊能力　殲-20S躍升空中全能獵手重創航母

7款精品免費LINE貼圖必收！兔兔帶Dior包和熊大看台北101煙火　LV、AP能用180天

風靡韓妹的「維也納風香醇那堤」台灣回歸！ 星巴克分享「最佳喝法」

修兩岸條例馬英九赴陸恐被罰？　陸委會：審議小組會客觀看待

外國客「台灣食物過譽」！美籍律師共鳴：來台後甚至開始吃素

蛇年尾聲貴金屬集體瘋漲！　 陸金、銀價刷新國際市場紀錄

藍白合確定！國民黨表態新竹市長選舉不推人　禮讓高虹安

移工當車手被逮！移民署電子大廠宣導反詐騙　不借護照不幫領錢

農曆年前建商恐倒一波　楊志鵬再上書：政策錯誤比貪污更致命

一文看本周漲幅最強4檔主動ETF　00990A空降霸榜成交王　

冷氣團來襲！動物園開啟「防寒作戰」　麻布袋、厚乾草床來保暖

【好有禮貌的貓】黑貓舔毛到一半　見有手來牠禮貌握手

軍武熱門新聞

殲-20S躍升空中全能獵手重創航母

消失的G....美海軍擁抱「傳奇級」巡邏艦

馮世寬覺得帥　國軍12月換艾森豪夾克

防意外攻擊　MIT防刺衣詢問度提高

川普宣布打造3萬噸「川普級」戰艦

2架殲-36帶不同尾噴口同框試飛

人體離心機助國軍航空訓練升級

M1A2T戰車協力重要目標防護

福建艦升降機設計出現大缺陷

「後備教召」擬更1年1訓1次14天　明年起實施

中科院證實　CL-20將全面用於攻擊載具

福建艦榴彈砲衝擊波阻蛙人襲擊

泰國引進陸製VT-4坦克發生膛炸

彩虹-7 首飛對標美國RQ-180隱形無人偵察機

更多熱門

相關新聞

美產能拉警報　對台軍售未交付近7000億元

美產能拉警報　對台軍售未交付近7000億元

美國對台軍售出現嚴重交付延遲，截至今年10月，累計尚未交付的軍售金額高達215億美元（約新台幣6973億元），接近台灣2026年國防預算的7成。專家指出，主因是美國防衛產業產能吃緊，多項關鍵裝備交貨時間恐將一延再延。

金正恩：未來五年持續發展飛彈

金正恩：未來五年持續發展飛彈

即／川普：美軍對奈及利亞ISIS目標發動攻擊

即／川普：美軍對奈及利亞ISIS目標發動攻擊

解放軍「4套武統方案」　憂台對抗意志薄弱

解放軍「4套武統方案」　憂台對抗意志薄弱

韓美推動獨立協議　強化核動力潛艦合作

韓美推動獨立協議　強化核動力潛艦合作

關鍵字：

軍武國際軍武川普級戰艦傳奇級巡邏艦

讀者迴響

熱門新聞

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

周杰倫緊摟昆凌放閃「畢卡索真跡」超搶鏡

李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰

加油站員工中「8.8億樂透」21歲就退休　親吐遺憾跟無奈

職場奴性最強星座Top3

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

更多

最夯影音

更多
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面