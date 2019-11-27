「英德配」加持民進黨民調再升！賴清德：大家共同努力的結果

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文日前宣布副總統搭檔就是前行政院長賴清德，最強組合「英德配」正式成軍。近期民調幾乎都顯示，綠營民調持續上升，也被外界認為是「英德配」加持成果。對此，賴清德27日受訪時表示，這是大家共同努力的結果。





▲賴清德高嘉瑜福天宮參訪。（圖／記者周宸亘攝）

針對外界認為「英德配」讓綠營民調再上升，賴清德說，很感謝國人支持，讓民進黨領先，這是大家共同努力的成果，民進黨會繼續加油。

賴清德27日再度替黨內立委候選人高嘉瑜站台，懇請大家一定要讓民進黨國會過半。高嘉瑜表示，這一次大選大家都戰戰兢兢，內湖南港目前選情五五波，很有機會，要特別拜託年輕人一定要站出來，就像香港年輕人都站出來了，表達支持民主。台灣的年輕人也要出來投票，告訴國際社會台灣不是金錢可以收買的，我們的民主十幾年來根深蒂固，台灣人愛民主不會被收買。

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