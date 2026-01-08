醒來只剩比基尼！小琉球潛水教練性侵女學員　賠90萬換免囚

▲女子到小琉球學潛水遇熱心教練伴遊，沒想到教練竟將她灌醉後性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／屏東報導

小琉球一名黃姓潛水教練教女學員潛水後，又熱心騎車載著她四處拍照、吃飯，接著帶她連跑兩間知名酒吧喝酒，直到女學員泥醉後，黃男將她帶回家脫到剩下比基尼，性侵得逞。全案經屏東地院審理，法官審酌黃男以90萬和女學員成立調解，依他犯乘機性交罪，減刑處2年徒刑。緩刑5年。可上訴。

判決指出，女子小美(化名)到小琉球學潛水，於2023年4月30日13時許和黃姓教練下水進行潛水活動後，16時由黃男騎機車載她回住處盥洗，隨後兩人到處拍照、吃晚餐，晚間黃男再載著小美前往知名酒吧喝酒，又帶小美到另家泳池酒吧，與她的友人一同續攤喝酒。小美喝到深夜23時已泥醉，友人幫忙把小美抬到黃男機車後座坐好，並跟車陪兩人回到黃男家，將小美抬到客廳沙發安置便離去。

小美隨即酒醉嘔吐，黃男見小美的衣服髒了，便將她脫到全身只剩比基尼，再把她抱到房間床上，對小美性侵得逞。小美於隔日10點才醒來，因下身疼痛且身上只穿比基尼，發覺遭到黃男性侵，報警處理。

全案審理時，黃男坦承犯行，並以90萬和小美成立調解，法官認為黃男彌補過錯，犯後已知悔悟，依刑法59條情堪憫恕幫他減刑，再審酌他從事水上活動教練工作、每月薪資約3萬元等情，依他犯乘機性交罪，處2年徒刑。緩刑5年。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。