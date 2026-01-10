　
國際

中國錢逾600億美金恐收不回　委內瑞拉新政府擬「惡債」原則翻案

▲馬杜洛政權垮台後，委內瑞拉新政府可能不認帳中國過去借出的數百億美元貸款。。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬杜洛政權垮台後，委內瑞拉新政府可能不認帳中國過去借出的數百億美元貸款。（圖／達志影像／美聯社）

記者董美琪／綜合報導

隨著委內瑞拉政局發生劇變，前領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）於元月初遭美軍逮捕並解送紐約，此舉不僅終結了其長年統治，更讓北京政府在當地的龐大金融佈局面臨崩盤危機。國際分析人士指出，接掌權力的新政權為了爭取西方援助，極可能主張中國過去提供的數百億美元貸款屬於「不法債務」，進而拒絕履行還款義務。

新政府可能動用「惡債原則」脫身
外媒《南華早報》分析，卡拉卡斯（委內瑞拉首都）新當局若欲重整國家財政，最有效的手段便是援引法理學中的「惡債」（Odious debt）概念。該原則主張，若前任獨裁者所借入的款項並未造福全體國民，而是用於維繫政權穩定或私人揮霍，則新任政府在法律上有權宣稱該債務無效。

中國人民大學拉美專家崔守軍坦言，為了取得國際貨幣基金組織（IMF）的支持與美方資助，新政權極易將對中債務定性為缺乏合法性的負擔，藉此作為賴帳的法理依據。過去伊拉克海珊政權倒台後，當局也曾援引相同概念處理外債問題。

能源利益與債務重組的角力
根據民間智庫統計，自查維斯時期至馬杜洛執政，北京累計向該國挹注超過600億美金，多數合約採「石油抵貸款」模式。經濟學人資訊社（EIU）研究員徐天辰預測，儘管這些金融協議正面臨嚴峻的重構風險，但中方未必會完全失去委國能源供應。

目前的關鍵變數在於美方的態度。分析指出，川普政府若能確保美國企業從中獲利，或許會默許委內瑞拉繼續向中國出口原油。這意味著北京雖能維持能源進口，但其早期投入的數百億基礎建設資金，極大機率必須接受大規模的債務削減，甚至面臨全盤歸零的災難性結果。

01/07 全台詐欺最新數據

羅馬天主教教宗良十四世9日在對駐梵蒂岡外交使節發表談話時警告，當前國際局勢中，戰爭「重新成為風潮」，並對武力恫嚇升高以及多邊主義日益弱化表達嚴重關切。

關鍵字：

委內瑞拉馬杜洛惡債

