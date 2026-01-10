Tinder女約網友家裡看影集　初見被逼張嘴性侵…等他走痛苦報警

▲女子約網友看影集，初見遭強逼性侵。（示意圖／資料照）



記者許力方／台北報導

台北市一名陳姓男子玩交友軟體Tinder認識女子「小薇」（化名），兩人約好到女方住處看影集，當晚陳男初次見面就獸性大發，不顧小薇的拒絕與掙扎，襲胸性侵，一度還將對方壓在床上逞慾未遂。士林地方法院審理，陳男認罪並願支付45萬元與女方和解，最終獲判有期徒刑1年6個月，緩刑3年。

根據判決書，陳男與小薇2025年3月26日在Tinder認識，2人相約2天後至小薇位於台北市大同區的住處觀看影集。陳男當晚依約前往，卻趁機對小薇上下其手。

判決書指出，陳男不顧小薇言明拒絕及閃避，先撫對方摸胸部、下體，以生殖器猥褻嘴部得逞，後續企圖壓床更進一步強制性交，小薇奮力反抗，未能得逞。事後，陳男離開現場，小薇立即報警，警方迅速循線逮捕陳男，並展開調查。

小薇向警方提供與友人的LINE對話紀錄，加上警方調閱相關監視器畫面、Tinder資料和驗傷診斷書、鑑定書等，均被法院採信，陳男自白與事實相符，認定他涉犯強制性交罪。

法院審理認為，陳男在偵查及審理過程中坦承犯行，且於2025年10月14日與小薇達成和解，分別當庭給付15萬元及後續匯款30萬元，合計賠償45萬元，被害人也表示願意原諒並同意給予緩刑機會，加上男子無前科、素行良好，案發屬一時衝動，並非慣性犯罪，犯罪情狀可憫恕，遂依刑法減輕刑責，判處有期徒刑1年6個月，緩刑3年，期間需接受保護管束。可上訴。