社會 社會焦點 保障人權

尪載女同事開會被認外遇！人妻失婚「怒討100萬」…法院判她慘敗

▲一名人妻認為老公多次載女下屬導致自2人失婚，憤而對女下屬提告求償100萬元。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲一名人妻認為老公多次載女下屬導致自2人失婚，憤而對女下屬提告求償100萬元。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者閔文昱／綜合報導

一名人妻「花花」（化名）不滿丈夫「阿彰」（化名）在婚姻存續期間，頻繁與同公司女下屬「小芬」（化名）互動，甚至多次開車載她往返新竹、台北開會，認定2人已發展出不正當關係，最終導致自己離婚，憤而對小芬提告求償100萬元精神慰撫金。不過，士林地方法院審理後認定，相關證據不足以證明不倫情事，判決花花敗訴。

指控女下屬介入婚姻　人妻提告求償百萬

花花主張，丈夫阿彰任職於某半導體大廠，2023年9月至2025年1月間，與同部門女下屬小芬互動頻繁，除有訊息往來外，阿彰也多次駕車接送小芬往返新竹住處與台北公司參加例行會議。花花認為，這樣的互動早已逾越一般同事分際，嚴重破壞家庭和諧，最終讓她承受極大精神壓力，甚至出現焦慮、失眠症狀，並在2025年1月與阿彰離婚。

花花因此依侵權行為相關規定，向法院提告小芬，請求賠償精神慰撫金100萬元，並聲請假執行。

女下屬反駁：只是公務往來、偶爾共乘

對此，小芬全盤否認指控，強調自己與阿彰僅是職場上司與下屬關係，所有訊息往來均為公務聯繫。至於搭車一事，小芬指出，因部門需定期北上開會，阿彰基於同事情誼及節省時間與交通成本，詢問是否順路搭便車，且並非固定、單獨接送，有時也會與其他同事共乘。

小芬也表示，後來經阿彰轉述，花花對搭車一事有所疑慮後，她便不再乘坐對方車輛，自己從未與阿彰有曖昧言詞或親密行為，夫妻離婚與她無關。

法官認定證據不足　「不能僅憑搭車就認定不倫」

法院審理指出，花花提出的戶口名簿、診斷證明，只能證明其婚姻狀態及因焦慮、失眠就醫的事實；至於與阿彰的對話紀錄，內容多為花花要求丈夫避嫌、停止接送小芬，以及表達自身感到受傷、被背叛的心境，並不足以證明小芬與阿彰間存在逾越一般男女交往的行為。

法官強調，縱使能證明阿彰曾接送小芬往返新竹、台北，也不能因此推論雙方必然發展不倫關係，原告主張小芬侵害其配偶權，欠缺具體證據支持。

人妻求償百萬遭駁回　仍可上訴

士林地院最終認定，花花未能舉證證明小芬有不法侵害其配偶權的行為，請求100萬元精神慰撫金及假執行均無理由，依法全數駁回，訴訟費用由花花自行負擔，全案仍可上訴。

01/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

尿不遠＝不行了？　醫點名「3症狀」是警訊
台南神秘「固力果」跑男爆紅　身分曝光
高雄一家四口　家中叫不醒！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

不倫婚姻糾紛精神慰撫法院判決配偶權

