蔡英文嘉義造勢對戰韓國瑜！支持者狂吼賴清德「副總統好」

記者蔣婕妤／嘉義報導

2020總統立委大選倒數48日，24日距離去年九合一大選也正式滿一年，力拼連任的總統蔡英文晚間在嘉義和國民黨對手韓國瑜大拚場。嘉義場造勢晚會現場大爆滿，蔡英文搭檔賴清德一上台就引起現場支持者熱情歡呼，現場不僅放起煙火，支持者更是超嗨狂吼，「副總統好！」

「2020蔡英文總統連任嘉義市聯合競選總部成立大會」24日晚上在嘉義登場，接續在台中場造勢後，現場再度大爆滿。包含蔡英文、副總統參選人賴清德，以及民進黨主席卓榮泰等都將上台致詞造勢。





▲賴清德出席蔡英文總統連任嘉義市聯合競選總部成立大會（圖／ETtoday攝影中心攝）

卓榮泰致詞時表示，去年敗選對民進黨來說是一個很大的挫折，國民黨推出都說要在國會全壘打，不過，台灣人不怕失敗，民進黨不怕失敗，「我們又站起來了！」卓榮泰向支持者喊話，明年大選一定要支持蔡英文、民進黨，「國民黨贏我們就是中國大陸的一部分，民進黨贏我們就是世界的一部分。」

「英德配」上週正式成軍，賴清德一上台，現場支持者情緒超嗨，紛紛狂吼「副總統好！」賴清德致詞時提到，嘉義市民主聖地，自己要特別向李俊俋表達敬意，雖然在初選時敗給王美惠，但這次特別站上造勢舞台，替對方助選，這就是令人欽佩的民主風度。

賴清德表示，這些年來中國大陸用盡一切手段打壓台灣，不讓台灣參加各種國際活動，台灣有人民、土地、主權，台灣就是一個主權獨立的國家，怎能退回到一國兩制的狀況。

賴清德也再度聲援香港，他說，香港人雖然知道上街頭會有生命危險，但還是不顧一切站出來，因為他們知道自由民主的重要。明年大選一定要票投蔡英文、民進黨，守護台灣的前途。

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