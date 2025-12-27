強力催生！陸地方官推「生娃送房」　2、3孩購房最高免單22.7坪

▲大陸力挽低生育率，湖北省十堰市竹山縣推出「生孩送房」，最高免單22.7坪 。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

大陸社交平台近期瘋傳一張「生育獎勵資格憑證」的紅本本，內容顯示湖北省十堰市竹山縣針對生育家庭提供大手筆購房補貼。憑證明確標註，「生育二孩獎補25平方米，生育三孩獎補50平方米」，兩者可疊加使用，總計最高可享受75平方米（除3.3約換算台灣22.7坪）的購房補貼。這項被網友形容「真心羡慕」政策，已在當地正式落地並引起熱烈反響。

綜合陸媒報導，湖北十堰市竹山縣衛生健康局工作人員證實，該購房補貼政策確實正在執行，獎補力道驚人，最高可享「免費」22坪空間。這項措施旨在鼓勵生育並推動就地城鎮化發展。工作人員表示，目前市民領取意願高，政策執行狀況普遍良好，具體操作以官方文件為準。

具體條件，這項政策對於受惠對象有著明確的規範。首先在身分要求上，必須夫妻一方具備竹山戶籍，且該子女的戶籍也需登記在竹山縣境內。在時間認定方面，凡是於2021年6月1日至2026年6月1日期間生育的家庭均納入保障範圍。

具體的獎補力道則依據生育數量遞增，生育二孩的家庭每戶可獲得25平方米的購房獎補，生育三孩則提高至50平方米。最受民眾矚目的莫過於其「疊加優惠」機制，若家庭同時擁有二孩與三孩，獎補面積可以合併計算，總計最高可享受75平方米（除3.3約換算台灣22.7坪）的購房補貼，這對多孩家庭在縣城置產提供了實質且優渥的經濟支持。

早自2023年11月起，竹山縣便陸續出台多項「黃金十條」措施助力城鎮化。隨著政策推進，社交平台上出現許多當地居民曬出領取憑證的影片。一位在今年4月領到補貼的家長展示了印有「50平方米」字樣的紅本憑證，並詳細列出政策須知。

不少網友分析，按當地房價計算，25至75平方米的獎補額度幾乎相當於直接減免了一大筆購房首付款，甚至能直接「送掉」半間房。這類結合「支持生育」與「促進房市」的創新模式，不僅緩解了多孩家庭的經濟壓力，也為當地推動人才留駐與城市發展提供了強有力的誘因。

