雲林議長收賄千萬遭判4年10月　交保曾獲張麗善率縣府團隊列隊歡迎

▲黃凱遭判處有期徒刑4年10月。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

雲林縣議會議長黃凱涉及光電弊案，約定賄款多達5900萬元，新北地方法院一審宣判，判處有期徒刑4年10月，並褫奪公權3年。而黃凱日前交保時，雲林縣長張麗善率雲林縣府團隊「列隊迎接」，民進黨今（27日）指出，張麗善根本連演都不演，就是要表明自己是黑金貪腐集團一家人。國民黨又黑又貪，還想強推貪污五法，從中央到地方，國民黨的貪腐傳統，一代又一代延續下去，不但沒有反省，和狹持著民眾黨在立法院聯手強推「貪污五法」，必須加以譴責。

民進黨舉例，隨機攻擊事件帶給全國民眾的傷痛還沒遠去，警察與交通部門嚴防戒備的同時，國民黨副主席季麟連竟在台南造勢場合直接「送上又黑又亮的一把手槍」，而國民黨立委謝龍介則笑著收下，並高舉亮槍，儼然暴力犯罪的代言人，這是在推崇暴力，還是公然恐嚇台南市民？

檢調查出國民黨立委鄭天財與多達9家業者建立「供養關係」，由建設公司、金屬公司、車輛公司、報關公司付錢供養立委、供養助理，鄭天財則透過施壓、關說、護航做為回報，民進黨表示，鄭天財行逕誇張，但即使已被起訴並求處10年重刑，國民黨卻依然相挺到底，這是在默許、鼓勵貪污嗎？

雲林縣議會議長黃凱涉嫌綠能收賄，約定賄款多達新台幣5,900萬元，已經被法院判處4年10個月有期徒刑，褫奪公權3年。民進黨指出，但這樣的涉貪犯交保後，雲林縣長張麗善竟然還率整個縣府團隊「列隊迎接」，根本連演都不演，就是要表明自己是黑金貪腐集團一家人。

民進黨批評，國民黨該審的中央政府總預算不審，護航黑、貪卻樣樣都來，甚至還在陳玉珍、林思銘、游顥等立委帶頭下，強推貪污五法，提案修法搶助理的薪水當私房錢、讓緩刑犯可以參選、讓連署階段的賄選不用關、讓國庫通黨庫，又黑又貪，就是國民黨。