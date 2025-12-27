藍營禮讓高虹安參選竹市長　他分析：再讓「嘉義市」可向白營討人情

▲中國文化大學廣告系專任教授鈕則勳。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨昨（26日）宣布將禮讓高虹安參選2026新竹市長，對此，文化大學廣告系教授鈕則勳表示，倘若再順勢禮讓民眾黨立委張啓楷選嘉義市，除了能夠展現合作誠意，還能夠向白營討人情，掛勾宜蘭縣和新北市合作的談判，形成主場優勢。

鈕則勳表示，藍營禮讓高虹安選新竹市長的原因非常簡單，首先，藍委鄭正鈐沒有表態參選，就是知道勢不可為，而寄望下次市長選舉，再者，國民黨前發言人何志勇表態參選，不過，其實力、人脈與知名度與高相差太大，形勢比人強。

鈕則勳指出，就算新竹市藍軍基層有意見，但只要這個反對意見不夠大，高虹安便輕舟已過萬重山，況且藍軍的如意算盤也是把新竹市禮讓給高虹安，做為藍白合的談判籌碼。

鈕則勳進一步指出，倘若再加上藍軍無強將的嘉義市，也順勢禮讓給民眾黨立委張啓楷的話，除了能夠展現合作誠意，還能夠將這兩市的禮讓，掛勾宜蘭縣和新北市合作的談判，形成主場優勢。

關於將新北、宜蘭的選舉掛勾的部分，鈕則勳說，藍軍可以向白營討人情，不管是決定新北、宜蘭提名的遊戲規則，或者是「藍為正、白為副」的安排，都會有多種談判方式的變化。

鈕則勳強調，只要藍白能夠在這幾個選區維穩，便能能夠穩住局面，不僅更有機會獲得勝選，還能讓鄭麗文主席的職務不受挑戰，畢竟如果連新竹市都沒有辦法快速搞定的話，藍軍就真的不用玩了。